Ciudadanos pide al PP que no incluya a Cassá en ningún cargo el próximo mandato

Con la llegada de las elecciones municipales, finaliza una etapa en el Ayuntamiento de Málaga. Este jueves se celebrará el último pleno del mandato 2019-2023, que volverá a tener como protagonista a Juan Cassá, el exconcejal de Ciudadanos declarado tránsfuga por el Consistorio y ahora afín al PP.

La edil naranja en la Casona del Parque, Noelia Losada, ha presentado una moción pidiendo a los distintos grupos políticos que se comprometan a no incorporar a ningún tránsfuga en los nombramientos de libre designación tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales y organismos autónomos dependientes de él.

Incluso van un paso más allá y piden extender esta medida a todas las instituciones en las que cuenten con representación política, evitando incorporaciones en administraciones provinciales, como puede ser el caso de la Diputación.

Pese a que no se nombra en ningún momento a Cassá (hace tiempo que optaron por no hacer alusiones a su antiguo compañero), el texto presenta evidentes referencias al político tránsfuga. Así, sostienen: "En Ciudadanos somos conscientes de que hay cargos institucionales que han abandonado nuestro proyecto una vez comprobado que las aspiraciones personales que esperaban obtener no iban a cumplirse".

Existen todavía dudas sobre cuál será el papel del asturiano el próximo mandato. Hasta la fecha, solo hay dos certezas: la primera, que no irá en las listas municipales; la segunda, que nadie en el PP ha afirmado taxativamente que tampoco ocupará ningún cargo de confianza.

La proximidad de Cassá con los populares es manifiesta. El pasado 11 de febrero, el exconcejal naranja asistió a un acto del PP en Torremolinos en el que intervinieron Marga del Cid, Patricia Navarro y Elías Bendodo. En aquel entonces ya se dejó ver en la primera fila del mitin, explicando desde el Partido Popular que se había invitado a todos los diputados provinciales, institución en la que Cassá desempeña las funciones de portavoz del Gobierno.

Transfuguismo en la provincia

Los liberales, en su moción, también han hecho referencia a algunas de las situaciones vividas en la provincia, donde el partido naranja se ha visto en dificultades para completar las listas debido al baile de políticos de Cs al PP en algunos municipios.

Sobre estos casos, sostienen que dejar un partido político para integrarse en otro manteniendo el acta de cargo institucional es un acto "egoísta y corrupto". "Los partidos que acogen a estos tránsfugas son los artífices de esta corrupción y son los que con sus acciones, en algunos casos incluso jactándose de las incorporaciones como si de un fichaje deportivo se tratara, están promoviendo y normalizando esta nueva forma de corrupción", alegan.

Sigue los temas que te interesan