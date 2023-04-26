Málaga
Elecciones municipales: estos son los candidatos de los partidos que se presentan en Málaga
El Boletín Oficial de la Provincia publica la composición de las 12 formaciones que concurren a las municipales del 28 de mayo en la capital de la Costa del Sol.26 abril, 2023 10:31
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A poco más de un mes de que los malagueños pasen por las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publica este miércoles el listado completo de candidaturas que concurren en los municipios de la provincia.
En el caso de Málaga capital, en la que estarán en disputa 31 asientos en el salón de plenos, estas son las 12 formaciones que pugnarán por contar con el favor de los electores.
PARTIDO POPULAR
1. FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE PRADOS
2. ELISA PEREZ DE SILES CALVO
3. MARIA TERESA PORRAS TERUEL
4. CARLOS MARIA CONDE O’DONNELL
5. ALICIA IZQUIERDO GARCÍA (Independiente)
6. CARMEN CASERO NAVARRO
7. MARIA ANA PINEDA CARBÓ (Independiente)
8. JACOBO FLORIDO GÓMEZ
9. FRANCISCO JAVIER POMARES FUERTES
10. MARIA PENÉLOPE GÓMEZ JIMÉNEZ (Independiente)
11. AVELINO DE BARRIONUEVO GENER
12. MARIA TRINIDAD HERNANDEZ MÉNDEZ (Independiente)
13. FRANCISCO MANUEL CANTOS RECALDE
14. MARIA DEL MAR TORRES CASADO DE AMEZUA
15. MARIA DE LA PAZ FLORES DELGADO
16. BORJA VIVAS JIMÉNEZ
17. MARIA DE LAS MERCEDES MARTIN ESPAÑA
18. JUAN CARLOS GIARDÍN ALCÁNTARA
19. JOAQUÍN PEREZ MUÑOZ
20. MARIA ALMUDENA RAMOS RIBOT
21. ANTONIO LOBATO GARCÍA (Independiente)
22. FRANCISCO JOSÉ LUCENA RINCÓN
23. PABLO MIGUEL DAWID DE VERA (Independiente)
24. TERESA RETAMERO TRASCASTRO (Independiente)
25. MARIA JOSEFA GIL RUIZ (Independiente)
26. DAMIÁN JOSÉ CANEDA DOMINGO
27. MIGUEL LEIVA TRUJILLO
28. MARIA CARMEN CRIADO CAÑAS
29. MARTA DEL CORRAL ALCOBENDAS (Independiente)
30. CAROLINA NAVARRO BJORK
31. ANTONIO JOSÉ PANEQUE CAPARRÓS (Independiente)
Suplentes
1. FRANCISCO ROMERO LECHUGA
2. MARIA DEL CARMEN RUIZ CASTELLS
3. FERNANDO RECIO AGÜERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. DANIEL PEREZ MORALES
2. MARIA BEGOÑA MEDINA SANCHEZ
3. MARIANO RUIZ ARAÚJO
4. MARIA CARMEN MARTIN ORTIZ
5. SALVADOR TRUJILLO CALDERÓN
6. INMACULADA JABATO SARABIA
7. JORGE MIGUEL QUERO MESA
8. ROSA DEL MAR RODRÍGUEZ VELA
9. PABLO ORELLANA SMITH
10. CARMEN SANCHEZ ARANDA
11. RUBÉN VIRUEL DEL CASTILLO
12. LORENA DOÑA MORALES
13. DIEGO BARDERAS ROCATALIATA
14. MARIA TERESA AGULLÓ HERRADA
15. FRANCISCO JAVIER POLEO GUTIERREZ
16. MARIA NIEVES RIVAS GARCÍA
17. RICARDO AGUILAR ROMÁN
18. MARIA MERCEDES LOPEZ PALMA
19. JOSÉ POSTIGO AGUILAR
20. ALBA MORALES ALCÁZAR
21. RICARDO VILLA BRIEVA
22. MARIA DEL CARMEN LIMA MARTIN
23. HERMÓGENES ALONSO MORALES
24. ANA MARIA COBOS AYALA
25. SERGIO GONZALEZ GARCÍA
26. CARMEN FERNANDEZ OLIVA
27. MANUEL GARCÍA PARRADO
28. NIEVES MARIA GARCÍA SANCHEZ
29. JUAN IGNACIO ROMERA RIOS (Independiente)
30. MARIA ÁNGELES GERTRUDIS DÍEZ
31. ENRIQUE GUTIERREZ FERNANDEZ (Independiente)
Suplentes
1. ARIANA JOLIE MARCHAL BUJATO
2. LUIS RUIZ GARCÍA
3. ÉIRE MURILLO MARTINEZ
4. MIGUEL CAMPOS BALLESTEROS
5. LUCIA RIVERA AGUILERA
6. JOSÉ MARIA ORTEGA SALVADOR
7. ANA DELGADO CARRASCO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)
1. NOELIA LOSADA MORENO
2. ALEJANDRO CARBALLO GUTIERREZ
3. MARIA JESÚS PALACIOS ÁLVAREZ
4. JOSÉ LUIS MUÑOZ LAGARES
5. CARMEN MORALES GARCÍA
6. BENITO RAÚL RUIZ MORENO
7. MARIA TERESA MOLINA PEÑA
8. ÁNGEL BATALLER OSORIO
9. MANUELA DORADO NAVARRO
10. FEDERICO RODRÍGUEZ ÚBEDA
11. EVA MARIA DÍAZ PUCHE
12. RAFAEL GONZALEZ DÍAZ
13. MARIA DOLORES CAMPOS DOMÍNGUEZ
14. CARLOS MARTIN SANCHEZ
15. MANUEL CASTRO NOGALES
16. MARIA ELENA DÍAZ PUCHE
17. CRISTÓBAL CABALLERO JIMÉNEZ
18. AGUSTÍN ÁNGEL VELLIDO GONZALEZ
19. DANIEL GALÁN PEREZ
20. ANA MARIA TERRÓN MALDONADO
21. ÁLVARO GONZÁLEZ CUESTA
22. JOSÉ ANTONIO PEREZ ALIAS
23. SAMUEL PRIETO VEGA
24. MARIA ISABEL PERUJO GARCIA
25. MARIA CARMEN NARANJO SANCHEZ
26. FRANCISCO ESTÉVEZ RAMOS
27. ANTONIO JESÚS OLVERA PORCEL
28. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ MAROTO
29. INMACULADA CONCEPCION MATA NAVARRETE
30. PATRICIA CASAUCAO RODRÍGUEZ
31. ANDRÉS RECHE GARCÍA
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER GRANADO CASTILLO
2. JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ SEGADO
3. ISABEL GUTIERREZ MONTES
4. MARIA DEL ROSARIO MORENO ROMERA
VOX
1. ANTONIO ALFONSO ALCÁZAR DÍAZ
2. YOLANDA GÓMEZ MARÍN
3. JUAN JESÚS RUIZ BALLESTEROS
4. JOSÉ HIDALGO REINA
5. GEMMA MARIA PALOMO FERRER
6. MARGARITA FERNANDEZ RUIZ
7. FRANCISCO DE ASÍS MIGUEL CASTILLO MEDINA
8. RAMONA RUIZ PADILLA
9. ADOLFO GIMÉNEZ DÍAZ
10. RICARDO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
11. EVA PATRICIA JIMÉNEZ LEON
12. ALEJANDRO REYES RABELL
13. ÁNGEL FEITO CABELLO
14. MARIA JOSÉ LIÑÁN GARCÍA
15. MIGUEL ÁNGEL PEREZ GUTIERREZ
16. JUAN DE DIOS SANCHEZ DEL CORRAL GIMÉNEZ
17. IRENE GARCÍA GAROZ
18. JULIO CAÑETE MENENDEZ
19. MARIA DE LAS MERCEDES ÁLVAREZ PEREZ
20. JAVIER NIETO PEREZ
21. FAUSTINO RUEDA RODRÍGUEZ
22. JUAN MANUEL JIMÉNEZ ESPEJO
23. SORAYA JURADO LOPEZ
24. JOSÉ DÍAZ REAL
25. LORENA TORRES RIVERO
26. MARIA ENCARNACIÓN RIOS ZAMORA
27. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ BORREGO
28. JOSÉ AGUSTÍN GONZÁLEZ AYALA
29. MONTSERRAT RIERA GARCÍA
30. JOSÉ MANUEL PEREZ CASTILLO
31. VANESA SANCHEZ CAVADAS
Suplentes
1. PABLO MONTIEL GARCÍA
2. ANTONIO JESÚS ARJONA RUIZ
3. ENCARNACIÓN MARÍN FERNANDEZ
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. LUIS RODRIGO SERRANO
2. MARIA TRINIDAD JIMÉNEZ ROQUE
3. JAIME RAMOS MARTIN
4. JOSÉ LUIS MEDEL JEREZ
5. MARIA BELEN JÁUREGUI FRADEJA
6. FRANCISCO CARRILLO ANILLO
7. MARIA JOSEFA LOPEZ MÁRMOL
8. ANTONIO CARLOS ROJAS GALLEGO
9. CRISTINA FERNANDEZ PINTO
10. ERNESTO FERRER VALENZUELA
11. MANUEL ARES CONEJO
12. PAULA RUIZ HERNANDEZ
13. JOSÉ GABRIEL NARBONA GÓMEZ
14. SARA GARCÍA CANTERO
15. RUBÉN GARCÍA DÍAZ
16. ÁLVARO MORILLA SANCHEZ
17. INMACULADA RODRÍGUEZ ROSADO
18. JUAN RODRÍGUEZ CRUZ
19. SILVIA NARBONA PRIETO
20. ANTONIO HEREDIA CANTOS
21. ALEJANDRO ABETI SANZ
22. VIRGINIA PALACIOS PIVIDAL
23. JUAN ANTONIO SALAZAR VELASCO
24. LEYRE GONZALEZ GIMÉNEZ
25. EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ
26. PABLO JOSÉ URBANO SANTOS
27. ICIAR GONZALEZ GIMÉNEZ
28. ÁLVARO BAZÁN SANCHEZ
29. ADELA FRADEJA FERRER
30. DAVID EUFRASIO MARTINEZ CAMPOS
31. ISABEL MARIA CARRILLO ANILLO
Suplentes
1. JESÚS VEGA PEREZ
2. MARIA JOSEFA SANCHEZ RUIZ
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE DE LAS JONS)
1. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
2. DIEGO JESÚS RUIZ COSANO
3. ANTONIO JESÚS BARRERA ESCALERA
4. MARIA BELEN DE ESPINA DELGADO
5. TERESA DUARTE MARTIN
6. ALFONSO MORALES GARCÍA
7. RUBÉN VARGAS LOZANO
8. JUAN LUIS CADENAS DE LLANO BAJO
9. MARIA DE GRACIA BELLO RUIZ
10. MARIA LUISA LOPEZ ALONSO
11. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ
12. FABIO ANTONIO FERNANDEZ TORRES
13. ÁLVARO GARCÍA DE LUJAN SANCHEZ DE PUERTA
14. CARMEN CRUZADO RUIZ
15. BEATRIZ CABALLERO URRUTIA
16. EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ VILLANÚA
17. FELIPE MAROTO CUENCA
18. FERNANDO PEREZ RUIZ
19. MARIA DOLORES GARCÍA OTERO
20. SUSANA ALBA ÁLVAREZ
21. ISAAC TORRES RODRÍGUEZ
22. JOSÉ IGNACIO CHAVARRI MARTINEZ
23. JOSÉ JULIO URIAS JARA
24. ROSARIO CONCEPCION ALBA ÁLVAREZ
25. MARIA MERCEDES VALEROS SANCHEZ
26. JOSÉ LUIS MARÍN IGLESIAS
27. JUAN JOSÉ BARÓN PALMA
28. MIGUEL FRUTOS ACUÑA
29. MONICA AGUDO CASTILLO
30. MARIA JOSÉ VALDIVIA CASTILLO
31. NOELIA CASTILLEJO CALDERÓN
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. MARIA JOSÉ RIOS JURADO
2. ÁLVARO JUAN GARCÍA GONZALEZ
3. MARIA LUZ GÓMEZ MARTIN
4. DANIEL CARBALLO RUIZ
5. BELEN GARCÍA MAGALLANES
6. MARCO OSORIO RITTER
7. LORENA MARTINEZ GÓMEZ
8. ÁNGEL CUSTODIO PARRA FERNANDEZ
9. MONTSERRAT CID GARCÍA
10. MARIA PARRA CID
11. INMACULADA ANTONIA CARBALLO MONTERO
12. ANTONIO ALBA SANCHEZ
13. ISABEL MACIAS NARANJO
14. DANIEL JESÚS LINARES MORALES
15. LAURA PARRA CID
16. JUAN PABLO ZOBIAN GARCÍA
17. SANDRA ARJONA GARCÍA
18. JUAN CARLOS CARBALLO RUIZ
19. MARIA DEL ROSARIO ALBA SANTOS
20. MANUEL GARCÍA ZURITA
21. NURIA PALOMA MARTINEZ GÓMEZ
22. FRANCISCO SIBAJA NARBONA
23. MARIA LILIA BAENA LUQUE
24. JOSÉ MANUEL CIDRE MASCATO
25. SILVIA FERNANDEZ LARROSA
26. MIGUEL ZAFRA RUIZ
27. MARIA PIEDRA ESCRITA SANCHEZ COLLADO
28. GONZALO MARTINEZ GÓMEZ (Independiente)
29. MARI CRUZ SORAYA MEDINA GONZALEZ (Independiente)
30. LEONOR PARRA FERNANDEZ
31. ÁNGELES FERNANDEZ CIRRE
Suplentes
1. JORGE CALVELLIDO ROBLES
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTIN
2. MARIA GLORIA FERNANDEZ RUIZ
3. JOSÉ GREGORIO MARTIN CARRASQUILLA
4. MARIA CONCEPCION DEL PRADO ÁLVAREZ
5. ANDRÉS ALEJO VÁZQUEZ PODADERA
6. CARMEN DE RUS RODRÍGUEZ
7. JUAN MANUEL PEREZ SOTO
8. MARINA LOPEZ DEL PRADO
9. ENRIQUE IGNACIO MARGALEF CUBILLAS
10. JUANA VALIENTE BORREGO
11. JOSÉ LUIS LÓPEZ QUESADA
12. ANA ISABEL PEREZ MATO
13. MIGUEL ÁNGEL ROJAS MUÑOZ
14. EVA PEREZ SOTO
15. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MORENO
16. ALBA VIOLETA VICENTE PANTOJA
17. ALBERTO PEREZ GONZALEZ
18. ANA SOTO TORRALBO
19. FRANCISCO LUIS CEJAS BOGAS
20. BEATRIZ MARTINEZ ESTRADA
21. DAVID ESPINOSA CUADRADO
22. CARMEN DUARTE LAFUENTE
23. JUAN GALISTEO ROMERO
24. LAURA QUIRANTE VALDIVIESO
25. JOSÉ JIMÉNEZ ROMERO
26. MARIA FE CARA FERNANDEZ
27. RAFAEL REYES CARRETERO
28. ANA LOPEZ GARCÍA
29. SALVADOR LOPEZ SEGURA
30. FRANCISCA LOPEZ GARCÍA
31. FIDEL PIEDRA CALVO
ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER)
1. JUAN MIGUEL ACEJO MILLÁN
2. SUSANA PÁEZ PARADAS
3. BERNARDO LOPEZ DE URALDE BAILÓN
4. MARIA DOLORES ROMERO REYES
5. ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ LIMA
6. MARIA BELEN ACEJO MILLÁN
7. MANUEL BÁEZ PEREZ
8. MARIA JOSÉ MOLERO TRUJILLO
9. JOSÉ LUIS CRUCES RODRÍGUEZ
10. AMPARO PRIETO FUENTES
11. JOSÉ AGUILAR CORADO
12. ÁGUEDA TRUJILLO MANCERAS
13. ANTONIO NAVAS MOLINA
14. TAINÁ MILLÁN CALVO
15. RAMÓN CARAVACA PARRAS
16. TERESA SANCHEZ TORRES
17. DANIEL MUÑOZ MESA
18. MARIA DEL CARMEN AZNAR CHAVES
19. ANTONIO HERRANZ ROJAS
20. ANTONIA REYES GARCÍA
21. ANTONIO BLANCA GONZALEZ
22. EVA BELEN PÁEZ PARADAS
23. ALEJANDRO CARAVACA PÁEZ
24. ZAIDA SANCHEZ GARCÍA
25. JUAN JAVIER TAPIA GUTIERREZ
26. NOELIA MONTES ESCAÑO
27. IVÁN CUESTA TRUJILLO
28. YOLANDA MALDONADO FONTALBA
29. JOSÉ RAMÓN CARAVACA PÁEZ
30. MARIA JOSÉ TORRES TORRES
31. FERNANDO FERNANDEZ RODRÍGUEZ
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. EVA RAMOS TAILLEFER
2. MARIA CUTIÑO ZAMORA
3. MARIA BELEN MOYANO GÓMEZ
4. FERNANDO FERNANDEZ RUIZ
5. AGUSTÍN AMADEO GONZALEZ FERREIROS
6. PATRICIA LARA NARVÁEZ
7. CARLOS TÉLLEZ EGEA
8. MARIA JULIA COBALEDA ATENCIA
9. PEDRO GIL MANZANEDA
10. ESPERANZA CORREA INFANTE
11. MANUEL MUÑOZ CORRALES
12. INMACULADA MESA PALOMO
13. MARIA VICTORIA FERNANDEZ LINARES
14. ESTEFANIA ALMENDRAL GARCÍA
15. JOSÉ ROCA OLMOS
16. MIRIAM SIERRA GONZALEZ
17. DAVID ORDÓÑEZ VALIÑA
18. MARIA ÁNGELES BERNAL MARTINEZ
19. JESÚS LOPEZ CAÑAVATE
20. MARIA VICTORIA RODRÍGUEZ PALOMO
21. ÁNGEL LOPEZ TIRADO
22. PATRICIA PALMA IBÁÑEZ
23. CLAUDIA INMACULADA DELGADO ESLAVA
24. ESTEFANIA ROSADO VELÁZQUEZ
25. DANIEL MARTIN VARGAS
26. MARIA PILAR CARRANZA MARTINEZ
27. JUAN CABELLO NUÑO
28. LIDIA GARCÍA LOPEZ
29. MARIA DEL CARMEN ARDILA CANALES
30. JESÚS BODOQUE CANALES
31. RODRIGO HERNANDEZ GARCÍA
Suplentes
1. MARIA ÁFRICA SALAZAR CARAVACA
2. MARIA DOLORES DAIMIEL TEJEDA
3. DAVID COLELL ORRIT
ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS
(ESCAÑOS EN BLANCO)
1. CARLOS LEDESMA PEÑA
2. JUAN ÁNGEL SANCHEZ JESÚS (Independiente)
3. MARIA VANESA MARTIN SANCHEZ (Independiente)
4. PABLO JIMÉNEZ MARTINEZ (Independiente)
5. DELFINA SANCHO DELFÍN (Independiente)
6. MARIA DEL CAMPO JIMÉNEZ (Independiente)
7. JUAN MIGUEL MARTIN GONZALEZ (Independiente)
8. ANTONIO NOGUERAS MALPESA (Independiente)
9. DIEGO RAFAEL CALVELO LUISI (Independiente)
10. MARIA DEL PILAR GARCÍA MARQUEZ (Independiente)
11. MARIA VICTORIA GÓMEZ URBANO (Independiente)
12. ANTONIO LUIS PEREZ GARCÍA DE VILLEGAS (Independiente)
13. EDUARDO ROS CORCOLES (Independiente)
14. LORENZO LOPEZ MORENO (Independiente)
15. MERCEDES IRENE MEDINA MARTINEZ (Independiente)
16. JESÚS ÁNGEL JIMÉNEZ EGUIZÁBAL (Independiente)
17. ANTONIO FÉLIX MORENO MARTIN (Independiente)
18. YOLANDA MARTINEZ SA (Independiente)
19. MARTA TOBIAS MARTINEZ (Independiente)
20. JESÚS MARTINEZ TORRIJOS (Independiente)
21. MARIA CARMEN MOLINA SUÁREZ (Independiente)
22. JESÚS SANTAMARÍA VALLEJO (Independiente)
23. JAVIER GRANADO AGUADO (Independiente)
24. SARA HERREROS GÓMEZ (Independiente)
25. JOSÉ JIMÉNEZ MARTINEZ (Independiente)
26. ALBERTO BAUTISTA MARTIN (Independiente)
27. ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ (Independiente)
28. MARIA ROSA BODELÓN NAVARRETE (Independiente)
29. JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ (Independiente)
30. ÁNGEL CALVO JIMÉNEZ (Independiente)
31. ANA DE LOS REYES BENEDICTO QUIROGA (Independiente)
CON ANDALUCÍA: IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS-MAS PAÍS
ANDALUCIA-VERDES EQUO-INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ ALIANZA VERDE CON MALAGA (CON ANDALUCÍA)
1. ANTONIA MORILLAS GONZALEZ (TONI) (IZQUIERDA UNIDA)
2. NICOLÁS SGUIGLIA (PODEMOS)
3. REMEDIOS RAMOS SANCHEZ (IZQUIERDA UNIDA)
4. FRANCISCA MACIAS LUQUE (PODEMOS)
5. ÁNGEL ISIDORO RODRÍGUEZ RAMIREZ (VERDES EQUO)
6. EDUARDO REINA CABALLERO (MAS PAÍS ANDALUCÍA)
7. CARMEN MOLINA CAÑADAS (ALIANZA VERDE)
8. RAFAEL ARREDONDO QUIJADA (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
9. MICAELA JIMÉNEZ FORTES (PODEMOS)
10. ALICIA ESPEJO MORALES (IZQUIERDA UNIDA)
11. FELIPE ANTONIO CARAS TORRES (Independiente)
12. SERGIO ESCOBAR MENESES (IZQUIERDA UNIDA)
13. MARINA AGUILAR CONEJO (PODEMOS)
14. FRANCISCO JOSÉ JURADO GILABERT (MAS PAÍS ANDALUCÍA)
15. ISABEL GARCÍA TRIGUEROS (BELISA) (IZQUIERDA UNIDA)
16. ALEJANDRO MARQUEZ URBANO (PODEMOS)
17. MARGARITA TOLEDO POLO (IZQUIERDA UNIDA)
18. FRANCISCO JOSÉ GUERRERO VALLE (ALIANZA VERDE)
19. SELMA BENAZZOUZ BILBAO (PODEMOS)
20. ANTONIA GLORIA PEREZ FLORES (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
21. JOSE RICARDO SOTO VERGARA (IZQUIERDA UNIDA)
22. MARIA ESPERANZA ROJO FERNANDEZ (VERDES EQUO)
23. JUAN RAMON GONZALEZ TRIGUERO (PODEMOS)
24. IRENE MARIA JURADO FERNANDEZ (IZQUIERDA UNIDA)
25. ANTONIA RUBIO GOMEZ (PODEMOS)
26. ANA MARIA MALO BLANCO (MAS PAIS ANDALUCIA)
27. ADORACION LORENZO PEÑA (IZQUIERDA UNIDA)
28. DANIEL GONZALEZ LUQUE (PODEMOS)
29. JUAN CARLOS ESPEJO CABEZAS (IZQUIERDA UNIDA)
30. CARMEN ROSA NAVAJAS MORENO (PODEMOS)
31. ADELA JIMENEZ VILLAREJO (Independiente)
Suplentes
1. MARIA CONEJO BARRANCO (PODEMOS)
2. PEDRO MANUEL CAMPOS MORALES (Independiente)
3. MARIA SILVIA FUERTES DE ESTEFANI (Independiente)
4. IGNACIO LADRON DE GUEVARA SOLDADO (PODEMOS)
5. JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ (Independiente)
6. MARIA LOZANO PINO (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
7. JOSE GALINDO GOMEZ (Independiente)
8. JESUS NAVAS FERNANDEZ (VERDES EQUO)
9. AMANDA MEYER HIDALGO (IZQUIERDA UNIDA)