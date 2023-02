Málaga, una de las cinco finalistas a Mejor Destino Urbano de los premios de Viajes National Geographic

Viajes National Geographic convoca por primera vez en su historia unos premios con los que reconocer los mejores destinos del mundo. Unos galardones en los que Málaga es protagonista, al ser una de las cinco ciudades finalistas en el apartado de mejor destino urbano. En esta categoría compite con León, Palma de Mallorca, Valencia y Vitoria-Gasteiz.

De acuerdo con la información de la publicación, la elección final de la urbe ganadora corresponde a los lectores, que pueden votar de manera abierta hasta casi la medianoche del 19 de marzo.

De la capital de la Costa del Sol, según se recoge en la documentación, se pone en valor su atractivo "todo el año gracias a sus museos de fama internacional, su patrimonio histórico, su ambiente cosmopolita y un fabuloso jardín botánico".

Pero esta no es la única presencia con sello malagueño en la iniciativa de la publicación internacional, que plantea hasta diez categorías de elección. Es de reseñar igualmente la inclusión del hotel H10 Croma Málaga, popularmente conocido como el hotel de Moneo, entre los finalistas en la categoría de Mejor Hotel Urbano de España.

"Proyectado por Rafael Moneo, este sorprendente complejo irrumpe en la urbe andaluza gracias a su vibrante diseño y a sus vistas privilegiadas", destacan desde la revista. Punto de vista que seguro no comparten quienes lo han criticado desde hace años, hasta el punto de calificarlo de mamotreto.

El H10 Croma, en cualquier caso, no va a tener sencilla la designación. No sólo por su juventud, ya que han transcurrido apenas 6 meses desde su apertura al público, sino por la entidad de los ‘competidores’. Los otros cuatro establecimientos son el Mandarin Oriental Ritz; el Hotel Noa, de A Coruña; el Only You Valencia, y el The Madrid Edition.

Otro nombre con peso propio en el sector turístico de la Costa del Sol es el del hotel Villa Padierna, en Benahavís. Este lujoso establecimiento es uno de los cinco finalistas que optan al premio Mejor Hotel en Entorno Natural de España.

"Este resort de Benahavís ha reinventado el lujo gracias a su apuesta por la privacidad y los servicios sin renunciar a los encantos de la Costa del Sol", se destaca. Le acompaña en el alista el Coolrooms Palacio de Luces, en Lastres; La Donaira, próximo a la Sierra de Grazalema; el Parador Costa da Morte, y el Six Senses Ibiza.

