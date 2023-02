"Las placas solares estarán a 178 metros de uno de los grandes complejos megalíticos de España"

Casi al tiempo que medio centenar de proyectos fotovoltaicos superan los trámites ambientales fijados por la Junta de Andalucía, algunos ayuntamientos de Málaga levantan de nuevo la voz para mostrar su disconformidad total con el desarrollo de muchas de estas infraestructuras, advirtiendo de su impacto sobre el potencial turístico de sus municipios y, en algunos casos, sobre el patrimonio histórico.

Uno de los responsables locales que levanta una bandera roja contra las intervenciones que están dibujadas sobre varios cientos de hectáreas agrícolas de su localidad es el alcalde de Teba, Cristóbal Corral. De acuerdo con los datos hasta ahora conocidos, la reciente criba realizada por la Consejería de Sostenibilidad, dando luz verde ambiental a las propuestas, son al menos tres los huertos solares planteados en este municipio.

Corral habla, además, con la experiencia de un municipio que ya sabe lo que es tener una planta fotovoltaica. Y la experiencia fue buena, entre otras razones porque existió un proceso de diálogo entre la empresa promotora y el Consistorio que ahora no se ha dado. O al menos en los términos esperados.

"Somos favorables a estos proyectos, nos ha ayudado, pero los proyectos que ahora se plantean nos parten", dice el alcalde, quien pone el acento en la afectación que tiene sobre el patrimonio histórico del pueblo.

De manera gráfica asegura que uno de los parques se localiza en las proximidades de uno de los complejos megalíticos más importantes de España. "Está el de Menga y éste", asegura el regidor, recordando que desde hace un par de años se llevan a cabo excavaciones.

El parque ahora plantea, añade, "nos parte por completo una zona turística y de respeto patrimonial". "Hay apenas 178 metros, porque lo hemos medido, entre el conjunto megalítico y las placas fotovoltaicas que se pretenden instalar", sentencia.

La posición de Teba no es contraria a los parques solares, pero sí a que se instalen fuera de la zonificación delimitada por el Ayuntamiento. ¿Puede hacer algo el Consistorio? Corral asume la dificultad, aunque no pierde la esperanza.

La posición de la vecina Cañete la Real, donde se proyectan otros cinco grandes parques, es igual de contundente. No hay oposición a este tipo de instalaciones, pero sí a los emplazamientos elegidos para su construcción. "No los queremos en las condiciones actuales; la zona de la Vega quedará prácticamente anulada, pasaría a ser un mar de cristal", afirma Josefa Jurado, alcaldesa del municipio.

El escollo con el que se encuentra este ayuntamiento, como seguramente el resto de la provincia, es que la legislación actual parece estar del lado de las empresas que promueven estas operaciones. Si bien tiempo atrás alguna localidad amagó con negar incluso la concesión de licencias, en el caso de Cañete la situación es algo más complicada.

"No podemos porque nuestro plan general no es contundente en este asunto; es verdad que cuando se hizo nadie esperaba esta cantidad de proyectos", admite la alcaldesa, que espera, no obstante, que haya camino de retorno. En este punto, habla de una próxima reunión con el delegado responsable del departamento de Energía de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga.

La posición municipal viene a coincidir con el planteamiento que desde hace casi dos años plantea la plataforma Cuidemos la Vega Cañetera, reclamando la prohibición de colocar plantas solares en esta gran extensión de suelo del municipio.

A juicio de sus responsables, tal y como se recoge en la petición de apoyos publicada en Change.org, la ejecución de estas infraestructuras puede causar un "inmenso daño, condenando de manera definitiva el turismo, la agricultura y la calidad medio ambiental de la zona".

Vista de los suelos de Cañete la Real.

Entre los argumentos empleados, destacan la incidencia que estos campos de paneles tendrían sobre la arqueológica de la zona, donde se ubica Flavia Sabora y la villa romana; sobre una de las zonas más fértiles del territorio, así como sobre la fauna, con especial mención a las aves esteparias y acuáticas.

Diputación pide tener en cuenta a los ayuntamientos

Otro de los actores institucionales que en estos años ha tenido una voz protagonista ha sido la Diputación provincial de Málaga. Tras el impulso dado por la Junta de Andalucía a casi medio centenar de proyectos fotovoltaicos, ¿qué opinión tiene la institución supramunicipal?

Si bien desde la Corporación presidida por Francisco Salado (PP), se entiende como "prioritario" acometer un cambio en el modelo energético, basado en las energías renovables, también se defiende que en ese proceso debe tenerse en cuenta "la opinión de los ayuntamientos y el impacto que las placas solares puedan tener sobre el territorio".

"Esta transición ecológica debe atender el territorio sobre el que se asienta, sus habitantes, el paisaje y su economía", agregan desde la institución, responsabilizando en buena medida al Gobierno central de la situación que se vive en la actualidad. Y ello porque, según indican, el plan de inversiones en la red de transporte del sistema eléctrico hasta 2026 aprobado por el Ejecutivo apenas prevé nuevas iniciativas en Andalucía y obvia infraestructuras que deberían ser clave.

Un hecho que provoca que los territorios donde había más líneas, como es el caso de Málaga, "se produzca una concentración desmesurada de proyectos que no cuentan con el apoyo de algunos municipios". "La falta de planificación y de ordenación del Gobierno central ha provocado un desequilibrio territorial que perjudica a nuestra comunidad y, concretamente, a algunas zonas de la provincia de Málaga", insisten.

"El cambio en el modelo energético es innegociable, todas las administraciones deben potenciarlo, pero no debe hacerse sin escuchar la voz de los ayuntamientos y de los ciudadanos ni dañando parajes de especial valor ambiental, cultural, turístico o visual", sentencian.

