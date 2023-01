72 compañías internacionales eligen Málaga para su sede y expansión en los últimos cuatro años

Un total de 72 compañías internacionales han elegido Málaga para su sede y expansión de actividad entre 2019 y 2022, con una previsión total de 6.469 puestos de trabajo, según los datos las propias empresas. Estas cifras se enmarcan en el balance de la actividad de la Oficina del Inversor, cuya labor es contribuir a la recuperación económica, atraer empresas internacionales que generen nuevos puestos de trabajo y asesorar a las que decidan establecerse en la ciudad, y que ha sido presentado esta mañana por la concejala delegada de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez.

Por desglose por años, en 2022 han sido 27 empresas las que se han asentado, con una estimación de unos 2.767 puestos de trabajo; y en 2021 fueron también 27 empresas las que eligieron la ciudad, con una estimación de 2.770 puestos de trabajo. Se superan, por tanto, las cifras previas a la pandemia ya que en 2019 fueron 12 empresas y 751 puestos de trabajo; y, en 2020, en plena pandemia, se instalaron en la ciudad 6 empresas extranjeras con una creación de unos 181 puestos de trabajo.

En cuanto al perfil de las instaladas en Málaga de 2019 a 2022, cabe destacar que pertenecen a diversos sectores productivos, entre los que destacan software (con 21 empresas), consultoría (10 empresas), telecomunicaciones (8 empresas) y fabricación (5 empresas). Le siguen los sectores inversión, inmobiliario, financiero y educación con 3 empresas cada uno. En cuanto a las nacionalidades de estas empresas, las principales han sido Reino Unido (14 empresas), Estados Unidos (11 empresas), España (7 empresas), Suecia y Francia (5 empresas cada una) y Alemania (4 empresas).

Entre las compañías internacionales instaladas en Málaga en 2022 cabe destacar la presencia de CapGemini (Francia), Ernst & Young (Reino Unido) y de CitiGroup (Estados Unidos). La primera con un centro especializado en ciberdefensa, la segunda con un centro global de asesoramiento y la última para instalar un centro de operaciones europeo de jóvenes analistas financieros. En este último caso, el grupo financiero destaca la elección de la ciudad de Málaga “por su alta calidad de vida”.

Por el número de empleados que tienen en Málaga, entre las empresas instaladas en 2022 destaca, en primer lugar, Santander con 700 empleados. Le siguen Babel y Ernst & Young con 500 empleados cada una, y CapGemini con 300.

Dentro del balance, cabe señalar que en los últimos años no se ha paralizado el interés que despierta la ciudad de Málaga y su ecosistema innovador como lugar para asentar nuevas sedes de empresas o ampliación de las mismas. Y la Oficina del Inversor ha contribuido con su actividad a crear nuevas oportunidades de negocio en la ciudad derivadas de ciertos cambios como la implantación del teletrabajo.

Consultoría a 520 empresas

Entre 2019 y 2022 la Oficina del Inversor ha atendido y ofrecido servicios de consultoría a través de medios telemáticos o presenciales a un total de 522 empresas nacionales e internacionales. Concretamente, en 2022 han sido 164 las compañías atendidas. Esta cifra es superior a los datos previos y durante la pandemia, ya que en 2021 se contactó con 152 empresas; en 2020, con 92; y en 2019, con 114.

Las empresas atendidas pertenecen a diversos sectores productivos, si bien en 2022 destaca el de software de ordenador con 31 empresas. Le siguen las compañías de actividades inmobiliarias con 22 empresas, las de actividades profesionales y científicas con 16, y las de actividades financieras y de seguros con 12.

Las 164 empresas atendidas en 2022 llegaron desde todo el mundo, pero sus principales países de origen han sido España con 30 empresas y Estados Unidos con 22 empresas, seguidos de Reino Unido (19), Países Bajos (12) y Alemania (8), entre otros.

Otra de las líneas de acción de la Oficina del Inversor es el desarrollo y apoyo de encuentros empresariales en Málaga y en el extranjero. En los últimos cuatro años, de 2019 a 2022, se ha organizado o apoyado un total de 134 eventos. En 2022 la Oficina del Inversor ha organizado 28 eventos y encuentros empresariales. En 2021 esta cifra se situó en 19, en 2020 en 32 eventos y en 2019 en 55 eventos.

Entre los eventos de apoyo a la internacionalización de las empresas cabe subrayar la participación en la Semana del Emprendimiento de la Expo de Dubái, el Congreso Mundial de Emprendimiento de Riad (Arabia Saudí), el encuentro internacional de innovación y emprendimiento ‘Hangar 360’ desarrollado en Santiago de Chile, y el evento ‘Unique Summit’, anteriormente denominado ‘Global StartupCities Summit’, que se ha celebrado en diciembre en Braga (Portugal). La delegación malagueña acudió con empresas, startups, emprendedores e inversores para dar visibilidad al desarrollo empresarial de Málaga, potenciar la internacionalización de empresas malagueñas, conectar con otras startups y captar inversores europeos.

Asimismo, la Oficina del Inversor colabora con distintas cámaras de comercio bilaterales, como son la alemana, británica, francesa y sueca mediante la organización de actividades y presentaciones como la del barómetro británico de inversión en España.

También cabe subrayar la elaboración anual del Barómetro del Clima de Negocio de Málaga junto a Fundación Ciedes, así como la asistencia a ferias profesionales tanto en Málaga como en el extranjero. Destacan MIPIM, la mayor feria internacional de inversión inmobiliaria que se celebra en Cannes; The District, salón inmobiliario de Barcelona; Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación; Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana; SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, y el “VI Inspiring Women Leaders in the Digital Era’, estos cuatro últimos eventos celebrados en Málaga.

La Oficina del Inversor también realiza actividades con medios especializados, como son la organización de eventos para que corresponsales de medios internacionales de comunicación conozcan de primera mano el desarrollo económico de la ciudad. Desde 2019 también se ha recibido a 51 delegaciones internacionales con un total de 640 delegados que han visitado diferentes proyectos, instalaciones e infraestructuras de la ciudad. Entre las delegaciones atendidas, hay que mencionar las de las embajadas de Letonia, de Armenia y de la embajadora de Estados Unidos en España.

Málaga, destino empresarial

Desde esta entidad dependiente del área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, también se trabaja para promocionar Málaga como destino empresarial. Dentro de esta estrategia de proyección y posicionamiento de la ciudad, se ha iniciado una campaña en el aeropuerto para la promoción de la ciudad como ‘Málaga, the Best Home Office’, es decir, como la mejor sede para empresas. La campaña va dirigida principalmente al mercado de Europa del Norte.

En cuanto a material audiovisual, se han realizado y difundido piezas audiovisuales tanto en español como en inglés que destacan los principales atributos de Málaga como hub de negocio, innovación y talento, así como sobre las oportunidades de inversión que tiene Málaga para inversores tanto públicos como privados con más de 90 proyectos estratégicos de la ciudad.

Finalmente, la promoción de la candidatura de la ciudad a la Expo 2027 Málaga ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’ también contribuye a consolidar el interés empresarial por el destino.

Atracción y retención

Los servicios de softlanding que presta la Oficina del Inversor están adaptados a los requisitos de las empresas interesadas en instalarse en Málaga, se ofrecen en tres idiomas y tanto en formato presencial como virtual. Los que más demandan las empresas son: información económica sobre la ciudad y su entorno, espacios productivos, oportunidades de inversión, captación de talento, integración con el ecosistema local de empresas y financiación.

Una vez que están instaladas en Málaga, la Oficina presta un servicio de apoyo para que, tanto empresas como empleados, puedan integrarse en la sociedad malagueña.

La Oficina del Inversor también trabaja para captar y retener talento así como para repatriar talento nacional que está en el extranjero. En línea con esta estrategia, en 2022 se ha puesto en marcha una campaña en medios digitales enfocada a recuperar expatriados, es decir, aquellas personas que salieron de Málaga, Andalucía o España para desarrollar sus carreras profesionales y que hoy en día pueden retornar por las oportunidades laborales que se presentan en la ciudad.

