Sobrevive a un brutal accidente en Torrox Costa: ahora busca con urgencia a su perro, Tokyo, que huyó

Natali Carton es original de Bélgica. El pasado martes por la tarde cogió su todoterreno en Nerja para ir hacia Torre del Mar, donde reside su madre. Solo la acompañaba su perro, una diminuta cría de chihuahua de apenas cuatro meses y 900 gramos. Cuando iba de camino, a la altura del río Güi, el vehículo volcó dando varias vueltas de campana y quedando con el techo rozando el suelo.

Natali calcula que el accidente se produjo entre las cinco y media y las siete de la tarde. "La verdad es que no lo sé. Yo iba en el todoterreno de día y me desperté de noche, eso sí. Alguien me debió sacar del vehículo", expresa Carton, que ha salido casi ilesa del accidente, solo con "algunas dolencias que pueden curarse".

No le preocupa su estado de salud, sino Tokyo, su perro. Cuando abrió los ojos no estaba a su lado como acostumbra. Creen que del fuerte golpe debió asustarse huyendo del lugar. Natali no lo recuerda porque perdió el conocimiento. "Lo único que me preocupa ahora mismo es mi perro", lamenta.

Una imagen de Tokyo. E.E

El día 25 vuelve a su país y solo espera que sea junto a Tokyo, un perro que alegra los días a su familia. Una amiga de su familia en España ha difundido un teléfono de contacto para que todo aquel que sepa algo del paradero del perro se lo transmita por allí: 628512272.

"¡Vamos, no se lo ha podido tragar la tierra! Pedimos muchísima atención a la gente de El Morche y alrededores. Es tan pequeño que tenemos que ayudarles a encontrarlo, lo están buscando desesperados", indicaba en sus redes sociales ayer la portavoz de la familia, que ruega colaboración ciudadana para que Natali pueda volver junto a su fiel acompañante a casa.

Sigue los temas que te interesan