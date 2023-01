García Urbano no deshoja la margarita sobre si se presentará por Estepona o irá segundo en Málaga

Una de las mayores curiosidades en el ámbito político de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo es saber qué pasará con el actual alcalde de Estepona, José María García Urbano.

Arrasó en las municipales en su localidad y gobierna con mayoría absoluta sin ningún tipo de problema, pero en su momento se filtró que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo quería como número 2 en las listas por la capital de la Costa del Sol para que, en cierta forma, fuera su delfín.

García Urbano acudió ayer a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a presentar varios de los proyectos y actividades que se están desarrollando en el municipio como el Mirador del Carmen o una nueva edición del certamen mundial del jamón serrano Popi.

EL ESPAÑOL de Málaga le preguntó sobre su futuro político, pero García Urbano prefirió no deshojar la margarita, lo cual no deja de ser llamativo porque no ha ratificado de forma contundente que vuelva a ser el candidato del PP a la Alcaldía de Estepona.

"El calendario del PP está claro. Las capitales de provincia ya se han programado y de momento en los municipios no hay todavía nada. Está todavía pendiente y son decisiones que no son el momento ahora", ha subrayado.

