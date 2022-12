Un vertedero de cadáveres en Villanueva del Trabuco (Málaga): el Ayuntamiento entona el 'mea culpa'

En un solar municipal de Villanueva del Trabuco, en la provincia de Málaga, hay varias montañas de piedras y tierra mezcladas con restos humanos. Durante este lunes, la situación ha llamado la atención en esta apacible localidad de poco más de 5.000 habiantes, que no acostumbra a ser el foco de las miradas. La oposición municipal denuncia que hasta un perro se pudo llevar los huesos humanos en la boca.

"Aquello es espeluznante, se ven perfectamente caderas, omoplatos, fémures prácticamente enteros, restos de lápidas... No creemos que eso sea legal, moral, ni ético. Hay que guardar un respeto por los difuntos, tengo familia o no: no es de recibo que se traten así restos humanos", defiende en conversación con este periódico el líder del PP en la localidad, Alejandro Pascual.

Por su parte, el alcalde del pueblo admite a EL ESPAÑOL de Málaga que tendrían que "haber tenido muchísimo más cuidado" para que no llegara a darse esa situación, que pretende revertir en las próximas horas. Pero... ¿cómo ha llegado todo hasta allí? ¿Cómo han acabado restos humanos en esa suerte de vertedero municipal?

Restos de cadáveres con escombros en Villanueva del Trabuco. Cedida

El regidor de Villanueva del Trabuco, José María García, ocupa el cargo desde 2015, cuando alcanzó una mayoría absoluta de la mano de la agrupación electoral Trabuco Sí, conformada por un grupo de jóvenes simpatizantes y exmilitantes del PSOE. En aquel momento, García tenía 28 años: en 2019 revalidó la mayoría absoluta.

García explica a este periódico que el Ayuntamiento de la localidad ha acometido en los últimos días la cuarta fase de la remodelación del cementerio municipal, "y la forma de proceder siempre ha sido la misma". Han publicado en el boletín provincial el aviso de la obra, han localizado personalmente a todos los familiares que hayan podido de los nichos a desplazar y les han propuesta pagarles el traslado de los restos a un nicho nuevo, a uno ya existente o a un columbario.

En el caso de que no se encontrasen a familiares vivos, se situaban los restos en bolsas independientes identificadas para que —si viniese algún pariente a reclamarlo— estuviesen guardados. Pero esta cuarta fase guardaba una sorpresa: en la excavación, debajo de los nichos que ya habían desalojado, a más de metro y medio de profundidad, había más restos con los que no contaban.

Como parte de la obra, es ese acopio de tierra debajo de los nichos —con restos óseos incluidos— el que ha acabado en una finca municipal a la vista de todo el pueblo.

"Es una parcela municipal que vas por la carretera y ves perfectamente los huesos", asegura Alejandro Pascual, que denuncia que se "están mezclando escombros con restos humanos" y debe haber allí ya "unos 40-50 camiones de tierra". A través de una publicación en redes sociales acompañado de un reportaje fotográfico, el PP de Villanueva del Trabuco ha denunciado la situación.

"Tiene una mayoría tan absoluta y de hace tanto tiempo que se piensan que pueden hacer lo que les dé la gana sin repercusión ninguna", afirma el líder del PP municipal, que asegura que hay gente "muy preocupada por si sus familiares están ahí" y critica la "falta de sensibilidad" por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, García acepta la crítica y acepta que los vecinos no estén contentos con esta última situación, aunque sí toda la gestión de la remodelación del cementerio hasta ahora. "Aunque ha habido un técnico del Ayuntamiento que ha estado pendiente de los restos que iban saliendo y guardándolos, son movimientos de tierra procedentes del cementerio y es una cuestión muy sensible. Sean los restos de quienes sean, hay que tener el máximo cuidado... y no lo hemos tenido", entona el mea culpa el alcalde.

Asegura que él se ha tenido conocimiento apenas desde la mañana de este lunes de la situación, y que se producirá el traslado de los restos al cementerio de forma inmediata: "No hay otra actuación posible".

