Feijóo presiona al Gobierno con la ley del 'solo sí es sí': "Las mujeres están más desprotegidas"

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se está viviendo con los ecos presentes por la polémica ley del sí es sí y sus consecuencias más directas en la reducción de penas a condenados. Así, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que "llegamos al 25N con menos cosas que celebrar": "Desde un punto de vista legal, hemos tenido un retroceso en esta lucha, fruto de un intento de patrimonializar un esfuerzo de todos, sacar rédito político, desoír a juristas y actuar de forma soberbia", ha asegurado.

Su intervención ha tenido lugar en Málaga durante la entrega de premios Junt@s contra la violencia de género, en el que también ha participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Feijóo ha afirmado que las mujeres "están más desprotegidas" de lo que estaban hace meses: "Hay delincuentes sexuales que están viendo reducir sus condenas o saliendo a la calle a consecuencia de una ley mal planteada. Los jueces no tienen más obligación que aplicar una norma que está causando un perjuicio objetivo en muchos casos".

De esta forma, el presidente del PP ha incidido en que el mal "está hecho y es irreversible", instando al Gobierno a arreglarlo "cuanto antes" y señalando al resto de partidos que votaron a favor en el Congreso de los Diputados: "Aunque se pueda presumir que la intención no era esta, hay que estar obcecado para no ver que el resultado es negativo", ha enfatizado.

La lectura política planteada por el líder de la oposición pasa por una cesión constante de Pedro Sánchez a las imposiciones de sus socios: "Lo aprobó con la misma inercia que el resto de propuestas que le imponen. No se preocupó de comprobar si eran ciertas o no las advertencias, sino que prefirió contentar a los que gobiernan con él".

Feijóo ha hecho un llamamiento a estas fuerzas para que "salgan de la trinchera" y vuelvan a un feminismo que "no quiere confrontar": "Hay que construir un movimiento amplio que incorpore todas las aportaciones. Los grandes avances y los que más perduran son los que surgen del conjunto de voluntades".

Aprovechando esta idea, el líder de los populares ha hecho un repaso del trabajo legislativo realizado por su partido desde 1998: primer plan de acción contra la Violencia de Género, la ley regular de la orden de víctimas de la violencia doméstica, políticas autonómicas, ratificación del convenio de Estambul o el pacto contra la Violencia de Género de 2017.

"Todas ellas tienen un común denominador: fueron impulsadas por gobiernos del PP y apoyadas por todos los grupos, fruto del consenso, excepto el pacto de Estado, en el que Podemos se desmarcó", ha explicado, haciendo un llamamiento a la unidad: "Cada víctima es un fracaso de la sociedad. Para todo este trabajo que queda por delante, volvemos a necesitar la participación de todos".

"No vamos a ideologizarlo todo"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en que las políticas de igualdad no son cuestión de partidos, sino de Estado: "El peor favor que se le puede hacer es confrontar, dividir y cuestionar. Tenemos que evitar manosearlas, como algunos hacen de forma cotidiana".

Así, ha asegurado que desde el PP y el gobierno andaluz "no vamos a ideologizarlo todo" con tal de sacar votos: "Esto no es un eslogan, es una convicción serena de hacer la mejor sociedad posible para nuestros hijos y nietos. Yo no quiero que ellos vean o repitan comportamientos que hay que erradicar. Quiero una sociedad en la que las mujeres y los hombres podamos trabajar en completa igualdad. En eso nos estamos dejando la piel".

