Detienen en Vélez-Málaga a la dueña de un perro que presentaba signos extremos de desnutrición

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 43 años por su presunta responsabilidad en un delitro de maltrato animal en comisión por omisión. La han arrestado tras poner a salvo a su perro, un American Bully, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga.

A la llegada de los agentes, el animal se encontraba en una situación absolutamente lamentable, con evidentes signos extremos de desnutrición. El can no podía mantenerse prácticamente en pie. Así, ha dado positivo en una enfermedad parasitaria llamada Leishmanía y contaba con costras en la cabeza y el lomo, afectado, según los agentes, por garrapatosis y pulicosis, entre otras graves dolencias.

Los agentes dieron con el animal a través de otra intervención independiente al presunto caso de maltrato animal, en la que entraron a una finca donde se encontraba el can, que presentaba a simple vista un estado físico deplorable, iniciándose una investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vélez-Málaga, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El animal fue trasladado de inmediato por los investigadores a un centro veterinario. El profesional confirmó tras una exploración que el perro estaba "caquéctico, con costras en diferentes partes del cuerpo, dando positivo en Leishmania y afectado por garrapatosis y pulicosis, entre otros problemas de salud".

Si no llega a ser por la intervención de los agentes, el animal dificilmente poidría haber sobrevivido mucho más allá de entre una y tres semanas, según advirtieron los veterinarios. Una vez que se confirmó el supuesto delito de maltrato animal en comisión por omisión, la dueña del can fue detenida por la Policía Nacional, "al no cumplir esta supuestamente con las obligaciones básicas de alimentación, alojamiento y cuidado". El perro ha sido acogido por una protectora de animales de la provincia de Granada para localizarle una familia.

Por su parte, la Comisaría Provincial de Málaga ha recordado que el poseedor de un animal tiene la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, proporcionarle la asistencia veterinaria que necesite, así como un alojamiento y alimentación adecuados.

