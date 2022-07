"Eres mi ángel": un empleado de la ONCE vende un rasca con 150.000 euros a una familia en Málaga

Un vecino del barrio de Bonaire de Málaga capital se ha llevado este fin de semana un premio de 150.000 euros al instante con el Rasca de la ONCE X10, que cuesta dos euros, y que le vendió Sergio Molido, en su punto de venta ubicado en Carril del Conde.

Molido, que es vendedor de la ONCE desde 2002, vivió un momento "emocionante", tal y como ha relatado. Un cliente le compró un Rasca X10 y a la hora siguiente volvió acompañado de su mujer y su hija para comprobar el premio conseguido.

"Como no me fío de mi vista, lo pasé por el TPV y comprobé que tenía el premio mayor, 150.000 euros, mientras él se reía", cuenta el vendedor. "Te llamas Ángel", le dijo. "No, me llamo Sergio", le corrigió pero el ganador le insistió: "No. Para mí, a partir de ahora eres mi ángel". Y los dos se abrazaron llorando emocionados.

Los afortunados son una familia de Paraguay residentes en la capital de la Costa del Sol, aunque no han querido aportar más datos para preservar su intimidad. "Me he hinchado de llorar porque se les veía una familia muy humilde, un matrimonio muy joven con una niña chiquita, y es de lujo que les haya tocado a ellos. Tengo los vellos de punta solo de contarlo. Parezco un pollo", relata Molido.

Para jugar a X10 si uno o más de la zona Tus números coinciden con alguno de los números ganadores se gana el premio correspondiente. Y si se encuentra el símbolo multiplicador (X2, X5 o X10), se obtiene la cantidad correspondiente a 2, 5 o 10 veces el valor del premio indicado.

