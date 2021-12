El Gato Negro con buena suerte: la administración de Málaga que reparte premios de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional dejó este miércoles una lluvia de millones en San Pedro de Alcántara, Marbella. La localidad malagueña con más de 36.000 habitantes nunca olvidará el número 69457. La administración en calle Marqués del Duero vendió un quinto premio íntegro (172 series) o lo que es lo mismo, 30.320.000 euros.

La suerte también le sonrió a la calle Granada, en el centro de Málaga, donde cayeron tres quintos premios en dos administraciones. Un radio de 100 metros tocado por la fortuna. El primero en saberse fue el 26.711, el tercer quinto premio anunciado a las 11:13 en el primer alambre de la quinta tabla. La Herradura de la Suerte, en el número 29, despachó una serie.

Quien se lleva la palma este año es El Gato Negro. La emblemática administración situada en la calle Granada, número 5, vendió ni más ni menos que dos quintos premios (24.198 y 34.345), repartiendo 120.000 euros en la capital. "Esto es lo más en Navidad. Aunque todavía faltan por salir otros premios", advertía el dueño, Miguel Ángel Jiménez, cuando aún no se sabía lo del doblete.

"Todos los años desde que nos hemos mudado a esta calle damos algo. Siempre cae. El Gordo del Niño, segundos, terceros, cuartos y ahora quintos. Parece que estamos de suerte en esta vía. Lo que son las cosas, con tantas administraciones. Un compañero de otro despacho muy cerca también ha sido agraciado", señalaba el dueño del establecimiento.

Jiménez recordó con tristeza el pandémico 2020 porque fue un auténtico "desastre". "Fue un año horribilis, para olvidar. Vendimos mucho menos. Ahora hemos vuelto a unas ventas similares a otros años e incluso un poco más. Encima dando premios", reconocía emocionado en la puerta de su administración mientras abrían el champán y los periodistas se agolpaban para cogerle declaraciones.

Su madre María Soledad Melibeo, la anterior dueña, lucía orgullosa el cartel con el número premiado. Ella recordaba los inicios del establecimiento con más de 100 años de vida. Su padre, Miguel Ángel Jiménez, abrió la administración en la calle Méndez Núñez tras casarse en 1920. Estuvo 50 años al frente hasta que murió. Fue entonces cuando María Soledad se hizo cargo del despacho, en el que trabajó durante tres décadas.

El Gordo de Navidad

"El nombramiento a mi hijo lo hice en vida. Hace ya como tres décadas. Somos centenarios", celebraba la malagueña de 96 años, que recordó el primer gran premio de la historia del despacho estando ella como propietaria. "En el año 82 di el Gordo de Navidad. El 21515. Todavía me acuerdo", puntualizó.

"El sorteo extraordinario de Navidad en Málaga, ciudad en la que se ha vendido una serie del número 21.515, llevó la alegría y el jolgorio a uno de los barrios más castizos y pobres de la capital, La Cruz Verde, no tanto por la cantidad repartida entre los vecinos, sino por la precariedad económica de los mismos", recordaba José Aguilar en una crónica de El País.

El actual dueño de la administración, conocida popularmente como El Gato Negro, ha aprendido el oficio desde niño. "De pequeño jugaba con los décimos. Me ponía a clasificar por colores, series y números. Ahora todo ha cambiado mucho con la informatización", relató el malagueño mientras recordaba que la noche antes al Sorteo la gente hacía cola hasta el abeto para comprar uno de sus billetes.

El Gordo del Niño

Entre los mayores hitos de la administración está la de dar el Gordo del Niño: vendió una serie del 22654 y repartió dos millones de euros. Fue el seis de enero de 2016. Le pilló algo despistado viéndolo por televisión en casa y no se dio cuenta hasta llegar a su establecimiento. Resultó ser el primer premio desde su mudanza a un loca más amplio en calle Granada desde Méndez Núñez en 2013.

Desde entonces, la calle le ha traído muchísima suerte. En diciembre de 2017 dio un cuarto quinto premio del Sorteo de Navidad (el 18065). Esta vez sólo despachó diez décimos, unos 60.000 euros. Un año más tarde cayó un tercer premio con el número 04211; y al siguiente, en 2019, le tocó al turno a uno de los cuartos premios (41710). Vendieron una serie completa, lo que equivale a 200.000 euros.

Entre las mejores anécdotas desde su apertura, hace 101 años, hay una protagonizada por el entonces presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. El político del PP compró un décimo de Lotería de Navidad y se lo regaló a Mariano Rajoy antes de las elecciones generales.

"Siempre damos algo. Cuando veo las colas y la gente esperando, me digo: "Vamos a recompensarlos". Que a lo mejor yo no me ponía a hacer esa cola", contó entre risas el propietario de la administración desde 1992, que desea que la pandemia pasé, pero "tiene mala pinta". "Estoy aquí desde que empieza el sorteo. He visto nuestra dirección y he sonreído. Al menos hemos dado una alegría. La cosa era dar algo", contó.

Otra de las curiosidades tiene que ver con el nombre puesto al establecimiento. Lo eligió su abuelo porque para los egipcios los gatos eran sinónimo de protección y un amuleto de la buena suerte. A los mininos en la Antiguo Egipto se les consideraba una reencarnación de la diosa Bastet, que representaba el amor y la armonía. Lejos de las supersticiones, hay un gato negro en Málaga con mucha y muy buena suerte.

