Málaga tiene su 'Doña Manolita': La Piedad ha repartido casi dos millones de euros en lo que va de año

Desde que comenzó el año han repartido casi dos millones de euros en grandes premios: 298.198,98 euros el 29 de marzo y 206.000 euros el 8 de abril, ambas en la Bonoloto; un millón de euros en el Joker de la Primitiva el 1 de mayo y 44.000 euros en Euromillones el día 3 de mayo.

Se trata de la Administración de Loterías número 35 de Málaga, La Piedad, situada en el barrio malagueño de El Molinillo. Su éxito se debe al mismo motivo que el de Doña Manolita en Madrid: "Cuántos más números tengas, más posibilidades tienes, es una cuestión de estadística. Aunque es cierto que mucha más gente está viniendo a la ventanilla porque quiere conseguir esos premios. Yo también", dice bromeando una de las trabajadoras del local a EL ESPAÑOL de Málaga

La administración vende mucho online. "Somos una administración que últimamente hemos dado muchos premios ya que trabajamos con apuestas online. Al haber más movimiento, también hay más probabilidad de validar una mayor cantidad de premios", continúa.

Tras el confinamiento, desde el local han visto cómo se va recuperando cada vez más el gremio, pero aseguran que han cambiado mucho los hábitos y el perfil del cliente en los últimos dos años. "La gente está jugando mucho más desde casa y se mueven a través de Internet. La imagen del cliente ha cambiado; ya no está únicamente el que se acercaba a la ventanilla", cuenta esta trabajadora, que recuerda que "antes no existía dicha posibilidad si no tenías una administración cerca".

Sobre los afortunados no saben nada porque "los premios grandes se cobran en el banco". Ellos solo se encargan de pagar premios de hasta dos mil euros en la ventanilla de la administración.

En cuanto a los números que más se piden, en el caso de la Lotería Nacional, por ejemplo, no fallan los clásicos como el 15, el 69 o el 13, u otros más atípicos como el 47. "En primitiva son al azar, algunos son abonados que lo echan semanalmente y otros que lo piden automáticos de la máquina", zanja.

