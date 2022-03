PP y Cs vuelven a la gresca en el Ayuntamiento de Málaga: "Asombra la pericia de los másters en politiqueo"

El pasado viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lanzaba un aviso a navegantes: "Si se repite lo de ayer (por el jueves), no tendría sentido" mantener el acuerdo de gobierno entre PP y Cs en el Ayuntamiento de Málaga.

Así, parecía, se zanjaba una polémica que comenzaba con las declaraciones que Elisa Pérez de Siles, portavoz municipal de los populares, le dedicaba a su 'socia' Noelia Losada: "Da muestras de una bipolaridad desconcertante ya que se comportan como equipo de gobierno y oposición según les interesa". Ante la andanada de la popular, la concejala de Cs respondía: "Cs ha demostrado ser el socio más confiable".

Parecía que tras el rifirrafe, las aguas en la Casona del Parque se habían calmado. Pero no era más que un espejismo. El pasado lunes, la edil liberal volvía del intenso fin de semana del Festival de Cine con ganas de escribir.

Ese día fue elegido para estrenarse en la red de blogging Medium. Lo hacía con un largo artículo titulado Nuestros logros en cultura desde 2019, en el que sacaba pecho de su gestión, al tiempo que deslizaba críticas más o menos veladas al resto de sus compañeros en el gobierno municipal. Afirmaciones por escrito que han vuelto a escocer en las filas populares..

De forma directa, pero sin mención expresa, Losada se refiere a la gresca de finales de la semana pasada: "Cuando estás en la política y vienes de fuera, te asombra la pericia de los que tienen másteres en politiqueo y los que saben manejar los titulares de prensa para contar una película que nada tiene que ver con tu realidad del día a día" e insistía en que su trabajo al frente del Área de Cultura es lo que le "llena el depósito de gasolina emocional son estas cosas que me hacen olvidar declaraciones y el politiqueo espectáculo. No, no vamos a alimentar el morbo".

Tras nombrar alguno de los proyectos, como la unificación de sociedades municipales culturales bajo Málaga Procultura, lanza un primer recado a Francisco de la Torre a cuenta del Neoalbéniz: "El alcalde tenía dudas y nosotros las despejamos".

También relata que, respecto al Astoria "hubo cierta tensión" pero aclara que "no es deslealtad". Parece, en este sentido, que las tesis de Ciudadanos han tomado fuerza y que el edificio que ocupe la parcela servirá como equipamiento cultural no "dedicado a la hostelería", como señala que era la idea del resto del equipo de gobierno.

La pulla directa al alcalde

Donde sí ha citado directamente a Francisco de la Torre es en el trabajo realizado para recuperar la antigua cárcel de Cruz de Humilladero. Según Losada, se ha trazado "un proyecto escalable y muy contenido en el gasto, comparado con el presupuesto inicial" y achaca al alcalde que el proyecto, "prometido en 2007", no haya salido adelante: "El alcalde, sin embargo, ha preferido estudiar otros proyectos".

En otra parte del escrito avala el papel de Cs en la apuesta de ciudad por atraer a universidades privadas, hasta el punto de atribuirse un cambio significativo en el procedimiento que iba a seguir el Ejecutivo de De la Torre, adjudicando "sin concurso" un espacio "privilegiado" a la Universidad Católica de Murcia.

"Me mostré tajante y exigí que se organizara un concurso público", recuerda. Finalmente, hay dos parcelas que ocuparán la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea de Madrid.

En este escenario de pullas y fricción, la última palabra la ha vuelto a tener la portavoz popular. Pérez de Siles volvía a exigir este martes lealtad a los liberales: "No vamos a seguir poniendo la otra mejilla" y lanzó un velado aviso: "Losada es concejal delegada, las funciones las ostenta el alcalde, que es quien delega en los concejales hasta que él lo entiende conveniente".

¿Acaso en La Casona se plantean hacer el mismo movimiento que en la Diputación con Juan Carlos Maldonado? Al liberal le quitaron las competencias, primero de Sabor a Málaga y luego todas las demás. En principio, según revelan fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Málaga: "No es la intención, ni mucho menos", pero dependerá, indican "de cómo se desarrolle el acuerdo" en los próximos meses.

