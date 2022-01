Condenan al Hospital Pascual (Málaga) a pagar 173.599 euros a un paciente con secuelas en la vista

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga ha condenado al Hospital Pascual de Málaga a pagar 173.599 euros a un paciente con secuelas tras operarse de la vista, en concreto en una intervención LASIK para eliminar su miopía. La clínica no informó previamente al hombre de 54 años del riesgo de ectasia corneal que podía producirle la conocida cirugía.

El paciente acudió al hospital para valorar si se sometía a una cirugía refractiva para la corrección de su miopía con el objetivo de prescindir de las gafas. "El final no fue sólo adverso al deseado, sino que sus secuelas son irreparables. Alega que el consentimiento informado que se le proporcionó no contemplaba el riesgo de ectasia corneal", recogen en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.

Habiendo estudiado su caso en la clínica malagueña, y tras un estudio preoperatorio satisfactorio, le comentaron que efectivamente podría prescindir de las gafas y que recuperaría la visión. El paciente fue operado el 29 de julio del año 2000 mediante método Lasik. Tras esta primera operación le quedó una miopía residual, por lo que fue reintervenido cuatro meses después.

Según relata en su demanda el abogado, Damián Vázquez, en los años siguientes comenzó a perder visión de forma alarmante, aumentándole de igual forma la miopía a pesar de haberse sometido a cirugía. Por ello, el 31 de agosto 2007 acudió nuevamente al Hospital Pascual donde le aconsejaron que fuera a otro centro oftalmológico para que le dijeran el motivo de la perdida visual.

El paciente afectado se vio obligado a acudir en marzo de 2008 al Instituto Ocular Marcos donde le diagnosticaron ectasia corneal, secundaria a la cirugía refractiva por Lasik. Después, el Centro San José Obrero y Hospital Virgen de la Victoria le confirmaron los daños y el diagnóstico de ectasia post Lasik y la disminución aún más acusada de la visión, poniéndole lentes de contacto.

La demanda inicial se centra en tres supuestos incumplimientos de la parte demandada, que habrían sido determinantes del resultado dañoso, a saber: ausencia de información al paciente sobre los riesgos de ectasia de la intervención; ausencia de obtención del resultado perseguido por la intervención (prescindir del uso de lentes); ausencia de seguimiento adecuado por el demandado del resultado de la intervención.

Se ha demostrado que no se contempló en el consentimiento informado la posibilidad de la ectasia corneal, por lo que no se informó adecuadamente al paciente. El hospital demandado omitió en la primera intervención quirúrgica a que fue sometido en sus instalaciones, la mención al posible riesgo de ectasia corneal, y omitió por completo cualquier información sobre riesgos en la segunda intervención a que fue sometido, denegando el argumento de que en esas fechas no era conocido el riesgo de ectasia corneal.

"El principal factor de riesgo para padecer esta complicación, el espesor corneal del paciente previo a la cirugía y post cirugía estaba dentro de los límites de seguridad. En pacientes sin factores de riesgo para padecer una ectasia corneal se pueden observar este tipo de complicaciones. En el año 2000 no existían medios más eficaces para predecir con seguridad quienes padecerían esta complicación", reconocen en la sentencia.

El perito considera que el paciente padece, a consecuencia de la intervención litigiosa, de una pérdida de agudeza visual valorada en 60 puntos. En ponderación de la prueba pericial practicada, y considerando que el demandante padece tres patologías que inciden en su agudeza visual, disminuyéndola, pero que solo una de ellas es la derivada de la intervención litigiosa, procede estimar acreditada la pervivencia de una secuela de pérdida de agudeza visual en ambos ojos.

El pasado 20 de marzo de 2017 se le concedió al paciente el grado de gran invalidez por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por los problemas derivados de dicha intervención. El Defensor del Paciente ha señalado en un comunicado que "esta sentencia condenatoria se une a otras anteriores de otros pacientes afectados en el Hospital Pascual de Málaga tras una intervención Lasik de ojos".

