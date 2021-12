La petición que hace el delegado de Salud en Málaga ante el aumento de la Covid: "Eviten las aglomeraciones"

Pocos días después de que miles de malagueños se hacinaran en la calle Larios y vías aledañas para ser testigos del encendido de las luces de Navidad en Málaga capital, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en la provincia, Carlos Bautista, lanza una petición a los ciudadanos: "Eviten las aglomeraciones".

Una demanda lanzada al conjunto de la ciudadanía ante la continua subida que se viene apreciando en la tasa de incidencia por contagios de la Covid. La línea de pensamiento verbalizada guarda coincidencia con la expresada este domingo por el alcalde, Francisco de la Torre, quien advertía de la necesidad de ser precavidos ante el crecimiento de los contagios.

Los datos oficiales de ayer martes situaban el acumulado en 119,3, ocho puntos más que el lunes. En el caso de la capital de la Costa del Sol, ya se superan los 120 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Y ante esta subida continuada, la Administración regional vuelve a reunir a sus comités de expertos para analizar la situación sanitaria, sin cerrar la puerta a que ciertos distritos puedan pasar del actual nivel 0, reflejo de la normalidad que viene imperando en las últimas semanas, al nivel 1, lo que implica ciertas restricciones.

Imagen de archivo del delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista.

"¿Le pareció imprudente el encendido de las luces?" Ante la pregunta, Bautista elude una respuesta directa. "No digo nada. Sólo que todas las cosas que provocan un efecto llamada hacen que haya una parte de la población que se deja llamar, como con el flautista de Hamelin", ha asegurado a EL ESPAÑOL de Málaga.

Y agrega: "Hay ciertas cosas que quizás podríamos pensar dos veces, todos los elementos que provocan un efecto llamada…" El delegado se reafirma en la necesidad de que, en la medida de lo posible, los vecinos "eviten las aglomeraciones por encima de todo; si tienen que ir a alguna celebración porque no la pueden aplazar o no lo desean, que busquen sitios al aire libre, espacios abiertos. Aglomeraciones y no uso de mascarilla es relación directa, es contagio".

En su análisis de la situación sanitaria actual en la provincia subraya la importancia que tiene el factor relativo a los no vacunados. Según sus cifras, puede haber del orden de 50.000 personas en esta situación; de ellos, unos 20.000 en Málaga capital. "Son sobre todo jóvenes de mediana edad, que no llegan a los 40 años y mucho extranjero que vive con nosotros, que tiene sus casas aquí", resalta.

Es decir, "aquí, en una aglomeración te puedes encontrar estadísticamente a mucha más gente sin vacunar; son vectores que mueven el virus". Bautista, no obstante, pone mesura. "No estamos en una situación de alarma, ni mucho menos. Ahora da gusto ir a los hospitales, solo hay un 2-3% de camas de UCI ocupadas por la Covid y hay muchas plantas libres", destaca.

Pero subraya la necesidad de actuar para evitar un empeoramiento de la situación. "Me preocupa menos el color que podamos poner en el mapa, lo que me preocupa son las aglomeraciones, las imprudencias, la gente sin mascarilla…, ya sabemos cómo se las gasta esto", subraya el delegado de Salud.

