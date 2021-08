La Junta levanta el toque de queda en Marbella y Estepona y lo pide para Campillos

El municipio de Campillos, con apenas 8.400 habitantes, tomará, previsiblemente, el relevo que esta semana dejarán Marbella y Estepona y pasará a ser la única localidad de Málaga con toque de queda nocturno entre las 02:00 y las 07:00.

Esta es la propuesta que acaba de dar a conocer la Junta de Andalucía tras la reunión de los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas, encuentro en el que han sido objeto de análisis los datos epidemiológicos.

La medida se pone sobre la mesa ante la situación que la crisis sanitaria tiene este municipio, donde la tasa de incidencia se sitúa en 1.156,6 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien no es la única con valores por encima del millar, sí es la única que tiene una población superior a los 5.000 habitantes.

No obstante, pese a que la demanda de la Administración regional es clara respecto a la restricción de la movilidad en horario nocturno, la medida no será efectiva hasta el momento en que sea avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Una aprobación que, dados los antecedentes ocurridos con Marbella, Estepona y Montoro, no parece que vaya a tener obstáculos.

En el caso de Estepona y Marbella, donde la evolución de la epidemia ha sido favorable, descendiendo la tasa de contagios, el toque de queda no quedará levantado hasta que se cumplan los preceptivos siete días desde que la medida fue avalada por el alto tribunal andaluz, lo que ocurrió el pasado viernes.

En la región, a Campillos hay que sumar otras localidades donde se plantea una acción semejante: Conil de la Frontera y Paterna de Rivera, en Cádiz; Punta Umbría, en Huelva; Mengíbar, en Jaén; Marchena, Tocina y El Cuervo, en Sevilla.

Se da la circunstancia de que la reunión de los comités tiene lugar el mismo día en que Málaga capital ha vuelto a bajar del millar de positivos por cada 100.000 habitantes, librándose in extremis del toque de queda.

Por otro lado, de acuerdo con la información de la Junta, se mantiene durante otra semana el nivel 3 de alerta sanitaria en todos los distritos sanitarios de la provincia de Málaga (Serranía, Costa del Sol, Málaga, Guadalhorce, La Vega y Axarquía).

