Así era el primer coche matriculado en la Comunidad de Madrid

Los primeros coches empezaron a aparecer, principalmente, en las grandes ciudades de España, por lo que Madrid fue uno de los primeros lugares de España en los que se comenzaron a verse. Sin duda, también hay que decir que la posibilidad de contar con un vehículo en aquellos años, se trataba de una opción que no estaba disponible para todos los bolsillos.

En la actualidad, la ciudad de Madrid cuenta con muchos más vehículos que por aquel entonces. Así, una de las primeras consecuencias del paso de los años ha sido el aumento de los coches matriculados en la capital de España y, por tanto, también el incremento de los atascos de tráfico.

En concreto, durante el 2022, se matricularon en la Comunidad de Madrid aproximadamente 342.415 coches, lo que significó un crecimiento de alrededor de 22.000 matriculaciones con respecto a la cifra registrada el año anterior.

[Este es el radar de la DGT que más multa de la Comunidad de Madrid]

Si quieres saber cuál fue el primer coche que recorrió las calles de Madrid, así como en qué año se matriculó y quién era su dueño, te lo contamos, a continuación.

¿Cuál fue el primer coche que se matriculó en Madrid?

Las matrículas provinciales no llegaron a la ciudad de Madrid hasta 1907 y por aquel entonces había muy pocos vehículos. Sin embargo, en la actualidad, la capital de España es una de las comunidades autónomas donde más vehículos se matriculan cada día.

En España, en la actualidad, se matriculan diariamente alrededor de 3.620 coches, de acuerdo a la cifra promedio anual de 1.321.438 unidades matriculadas en 2018. Por lo que es una cifra bastante alta en comparación, con la época en la que empezaron a aparecer los primeros coches en la ciudad de Madrid.

[Estos son los 23 pueblos y ciudades de Madrid que tendrán restricciones de coches]

En concreto, el primer vehículo con matrícula de Madrid data del 19 de agosto de 1907, era un turismo Panhard y estaba a nombre de Valentín de Céspedes. A posteriori, durante el mismo año, también se registró la matriculación de otros vehículos.

Este es el caso del un turismo C.V.R, que se matriculó un par de días después, a nombre de Bernardino Franco Alonso. Mientras que el siguiente vehículo se matriculó unos meses después, se trataba de un turismo Panhard, a nombre del Conde de Valdelagrana.

Por tanto, si comparamos el pasado con el presente, la ciudad de Madrid, en la actualidad, es uno de los lugares de nuestro país con más tráfico. Una situación que ha llevado a imponer unas medidas que restringen la entrada de algunos coches a la ciudad. A continuación, te contamos cuáles son.

¿Cuáles son los coches con los que ya no podrás circular por Madrid?

La entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética va a suponer que muchos coches ya no puedan circular, en algunos municipios de Madrid.

[¿Cómo saber si mi coche puede circular por Madrid? La forma más rápida de averiguarlo]

Así, la activación de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones obligatorias, hará que varios vehículos se vean afectados y ya no puedan circular por estas zonas. En concreto, son todos aquellos coches que no cuenten con las etiquetas B, C, ECO y Cero Emisiones.

En la Comunidad de Madrid serían un total de 23 ciudades y municipios, las áreas afectadas por la próxima entrada en vigor de esta norma.

Madrid.

Móstoles.

Alcalá de Henares.

Fuenlabrada.

Leganés.

Getafe.

Alcorcón.

Torrejón de Ardoz.

Parla.

Alcobendas.

Las Rozas de Madrid.

Rivas-Vaciamadrid.

San Sebastián de los Reyes.

Pozuelo de Alarcón.

Coslada.

Valdemoro.

Majadahonda.

Collado-Villalba.

Aranjuez.

Boadilla de Monte.

Arganda del Rey.

Pinto.

Colmenar Viejo.

Sigue los temas que te interesan