Estos son los 23 pueblos y ciudades de Madrid que tendrán restricciones de coches.

La sociedad cada vez está más concienciada con la contaminación. Como consecuencia de ello, próximamente va a entrar en vigor la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que va a obligar a más de 150 ciudades y municipios de España a imponer restricciones al paso de vehículos a algunas zonas.

En concreto, una de las regiones que se va a ver más afectada va a ser la Comunidad de Madrid, ya que, en esta comunidad la norma se va a aplicar en un total de 23 ciudades y municipios.

En concreto, esta normativa entrará en vigor muy pronto y afectará a muchos vehículos, que ya no van a poder circular por varias zonas de la Comunidad de Madrid. Además de que los conductores que no hagan caso a esta ley se exponen a sanciones y multas.

¿Cuáles son los municipios que tendrán restricciones de coches?

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética entrará en vigor pronto, una situación que afectará a muchas ciudades de España, pero en especial a Madrid.

En concreto, en la Comunidad de Madrid serían un total de 23 ciudades y pueblos, las áreas afectadas por la próxima entrada en vigor de esta norma. Por tanto, aunque, pueda parecer que la zona del centro de Madrid va a ser la más afectada, no es así, ya que en esta medida también entran otros municipios más alejados de la almendra central. A continuación, te indicamos cuáles son:

Madrid.

Móstoles.

Alcalá de Henares.

Fuenlabrada.

Leganés.

Getafe.

Alcorcón.

Torrejón de Ardoz.

Parla.

Alcobendas.

Las Rozas de Madrid.

Rivas-Vaciamadrid.

San Sebastián de los Reyes.

Pozuelo de Alarcón.

Coslada.

Valdemoro.

Majadahonda.

Collado-Villalba.

Aranjuez.

Boadilla de Monte.

Arganda del Rey.

Pinto.

Colmenar Viejo.

Asimismo, para que esta nueva norma se aplique de forma correcta, primero las comunidades autónomas tienen que aprobar los nuevos Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyan, entre otros aspectos, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que deben ser establecidas por los ayuntamientos.

¿Cuándo entra en vigor la norma y a qué vehículos afecta?

Cada vez queda menos para que las nuevas Zonas de Bajas Emisiones obligatorias se activen en toda España, aunque en algunos territorios de nuestro país ya se encuentran en activo. No obstante, Madrid es una de las comunidades autónomas en las que más va a impactar de lleno esta medida cuando entre en funcionamiento.

El motivo es que el pasado día 1 de enero de 2023 entró ya en vigor la nueva norma que obliga a establecer las nuevas restricciones de circulación, amparada ya en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. Aunque, en Madrid es una medida todavía no se ha activado.

En concreto, los vehículos que se verían afectados y que ya no podrían circular por estas zonas son todos aquellos que no cuenten con las etiquetas B, C, ECO y Cero Emisiones.

Asimismo, la Comunidad de Madrid sería una de las zonas más afectadas por esta medida, debido a que hay muchos vehículos de la ciudad de Madrid que cuentan con una gran antigüedad.

Por tanto, en la Comunidad de Madrid, hablamos de un volumen muy elevado de vehículos que ya no podrían acceder a estas zonas. Así, se estima que, en toda la comunidad, hasta 1,2 millones de coches no van a poder circular por estas zonas, es decir, algo más de 3 de cada 10.

