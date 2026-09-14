Investigan la muerte a golpes de una anciana en San Sebastián de los Reyes: hallaron ahorcado a un hombre en la vivienda

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Las claves Generado con IA Una anciana de 88 años falleció tras recibir varios golpes en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En la misma vivienda fue hallado ahorcado un hombre de 90 años, según informaron los servicios de emergencia. La Policía Nacional investiga el caso como posible asesinato machista, aunque aún no está confirmado. De confirmarse como violencia de género, serían 37 mujeres asesinadas en 2026 y 1.377 desde 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el posible asesinato machista de una mujer en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Según informa Policía Nacional a EL ESPAÑOL, se trataba de una anicana de 88 años que falleció a causa de varios golpes el viernes en el hospital Infanta Sofía.

Según publica en su cuenta de X la Delegación, la institución está recabando datos sobre un presunto asesinato machista perpetrado en la provincia de Madrid.

Los Servicios de Emergencia acudieron a la vivienda en la noche del jueves, donde encontraron a la anciana con un golpe leve en la cabeza y a un hombre de 90 años ahorcado en la misma vivienda. Según detalla 112 Comunidad de Madrid, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Policía Nacional investiga el suceso y no todavía no puede asegurar que se trate de un nuevo caso de violencia de género, pero de confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 37 en 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.