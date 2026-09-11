El misterioso payaso que tiene aterrorizada a toda una localidad: "El miedo se está apoderando de mucha gente"

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Las claves Generado con IA Un hombre disfrazado de payaso ha sido visto por la noche en Rivas-Vaciamadrid, generando preocupación entre los vecinos. Las imágenes y vídeos del supuesto payaso se han difundido en redes sociales y grupos vecinales, alimentando la alarma social. La portavoz del PP local, Janette Novo, advierte del miedo especialmente entre mujeres que regresan solas a casa y pide no restar importancia a la situación. La Policía Local y la Guardia Civil trabajan conjuntamente en el caso y piden calma a los vecinos, recomendando avisar solo si se observa personalmente al individuo.

La presencia de un hombre disfrazado de payaso durante la noche ha generado preocupación entre algunos vecinos de Rivas-Vaciamadrid. En los últimos días han comenzado a circular por redes sociales fotografías y vídeos en los que aparece esta persona, aunque son varios los residentes que aseguran no haberlo visto directamente.

El asunto ha ido cobrando repercusión a medida que las imágenes se han difundido en distintos grupos vecinales. La incertidumbre sobre quién se encuentra detrás del disfraz y sobre sus intenciones ha provocado comentarios y advertencias entre los vecinos, especialmente entre quienes regresan a sus casas a última hora.

La situación también ha llegado al Ayuntamiento. La portavoz del Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, Janette Novo, se ha pronunciado sobre la preocupación existente en el municipio a través de la red social X. La dirigente popular ha defendido que, más allá de que algunas informaciones que circulan puedan no estar confirmadas, la inquietud entre parte de los vecinos es una realidad.

"Ha salido en prensa, circulan fotos por las redes y el miedo se está apoderando de mucha gente", ha señalado Novo. La portavoz ha puesto el foco especialmente en las mujeres que vuelven solas a casa por la noche y en sus familias, al considerar que su preocupación "es real y respetable".

Novo también ha cuestionado que se reste importancia a lo ocurrido mientras continúan apareciendo testimonios e imágenes en redes sociales. "Aunque cueste confirmar el alcance de cada rumor, la alarma social ya se ha instalado en el municipio", ha afirmado, antes de añadir que "no es una broma, es alterar la convivencia".

🤡 Son casi las 2 de la mañana y me acaba de llamar una vecina de Rivas asustada, diciendo haberse cruzado con el individuo vestido de payaso. Ha salido en prensa, circulan fotos por las redes y el miedo se está apoderando de mucha gente. Sé que hay quienes intentan quitarle… pic.twitter.com/v9KppMmzzn — Janette Novo (@JanetteNovo) September 8, 2026

Ante la preocupación generada, la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid ha difundido un mensaje dirigido a los vecinos para pedir tranquilidad. El cuerpo municipal ha confirmado que conoce la alarma surgida por "la posible presencia de alguien disfrazado de payaso por las calles de Rivas en horario nocturno".

🚨 Policía Local está al tanto de la alarma generada por la posible presencia de alguien disfrazado de payaso por las calles de Rivas en horario nocturno desde que se tuvieron los primeros avisos por redes sociales y está trabajando en un operativo conjunto con Guardia Civil. — Policía Local de Rivas Vaciamadrid (@policiaderivas) September 9, 2026

Los agentes trabajan además de forma coordinada con la Guardia Civil para comprobar lo ocurrido y prevenir posibles incidentes. Sin embargo, desde la Policía Local señalan que, hasta el momento, las llamadas recibidas relacionadas con este asunto han correspondido a "falsas alarmas".

Por este motivo, las autoridades han pedido a los vecinos que mantengan la calma y que contacten con la Policía únicamente cuando hayan observado personalmente a la persona disfrazada. El objetivo es evitar que los rumores o avisos basados únicamente en contenidos difundidos por redes sociales contribuyan a aumentar la alarma en el municipio.