El primer día de Leonor en la universidad: "Nos dejan hacernos fotos con ella fuera y nos dicen que la tratemos normal"

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Las claves Generado con IA La Princesa Leonor ha comenzado sus estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid, matriculándose en el grado de Ciencias Políticas. Su presencia ha generado gran expectación entre alumnos y profesores, que han recibido indicaciones para tratarla con normalidad y respetar las medidas de seguridad. Algunos compañeros pudieron hablar con ella, pero las fotos solo están permitidas fuera del campus por cuestiones de seguridad. Entre los estudiantes internacionales y españoles hay curiosidad e ilusión por compartir facultad y espacios con la futura reina de España.

La Princesa de Asturias ha vivido este lunes su primer día como universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde ha empezado el grado de Ciencias Políticas junto a otros cerca de 3.000 estudiantes.

Pero mientras Leonor se estrenaba en las aulas del campus de Getafe, sus nuevos compañeros también se enfrentaban a una situación inédita: compartir facultad con la futura reina de España.

La jornada ha estado marcada por la expectación, especialmente entre quienes estudian en la misma facultad que Leonor. Para algunos, la presencia de Leonor ha sido una sorpresa que ya había generado curiosidad desde primera hora.

Para otros, el objetivo es que, después del impacto inicial, la vida universitaria recupere poco a poco la normalidad.

Ali, estudiante de Derecho en la misma facultad, ha podido hablar con la Princesa durante esta primera jornada. "Yo he hablado con ella esta mañana y me preguntó qué carrera estudiaba", cuenta.

Ali en la puerta del edificio en el que Leonor va a clases. M.B

El encuentro, sin embargo, no terminó en una fotografía. Cuando Ali le propuso hacerse una foto juntos, dos mujeres de su equipo de seguridad se acercaron para indicarle que no podía pedirle fotos dentro de la facultad. Fuera del campus, le explicaron, si sería posible.

La situación refleja una de las particularidades con las que los estudiantes tendrán que convivir durante los próximos cuatro años: la intención de que Leonor pueda desarrollar una vida universitaria lo más normal posible, pero dentro de las medidas de seguridad que acompañan a la heredera.

De hecho, algunos profesores ya han trasladado a los alumnos que deben tratar a la Princesa "con total normalidad", cuenta Ali. Una indicación que, para quienes comparten espacios con ella, puede ser más fácil de decir que de poner en práctica durante los primeros días.

La llegada de Leonor también ha sorprendido especialmente a los estudiantes internacionales. Mats, Marco y Mile son tres estudiantes procedentes de California que se encuentran de intercambio en la universidad y que no tenían previsto que su primer día de clase coincidiera con el estreno universitario de la Princesa.

Marco, Matts y Mile, compañeros de facultad de Leonor. M.B

"No sabíamos nada", explican. Se enteraron al llegar al campus, después de que algunos profesores les contaran que la Princesa de Asturias se encontraba allí. Mats incluso había escuchado hablar de ella durante el trayecto en tren hacia la universidad, pero ninguno de los tres conocía demasiado sobre Leonor ni sabía identificarla.

La situación les resulta familiar en un sentido, pero completamente distinta en otro. En su universidad de California también coinciden con estudiantes de familias conocidas o hijos de personajes famosos, pero, según explican, el caso de Leonor es diferente porque se trata de la futura reina de un país.

Para ellos, además, la expectación de este primer día ha sido parte de la experiencia de llegar como estudiantes de intercambio a Madrid. Ahora esperan comprobar si, una vez pasada la novedad, la presencia de la heredera termina integrándose en la rutina habitual del campus.

Entre los alumnos que ya conocen la universidad, la reacción también mezcla curiosidad e ilusión. Marta, estudiante de Derecho en la misma facultad, asegura que está "feliz" de que Leonor haya elegido la Carlos III para cursar sus estudios.

"Al final es algo especial compartir espacio con ella", explica. La estudiante reconoce que todavía no sabe hasta qué punto coincidirán durante los próximos meses: "No sabemos si la veremos algunos días en la cafetería o en los pasillos como una persona normal".

El primer día, admite, ha sido especialmente intenso por la expectación generada alrededor de la Princesa. Pero confía en que esa atención disminuya con el paso de las semanas y que Leonor pueda terminar formando parte de la rutina universitaria.

Por delante quedan cuatro años en los que la heredera compartirá aulas, cafeterías y pasillos con estudiantes que, como ella, acaban de comenzar una nueva etapa.

Este lunes, sin embargo, la normalidad todavía ha tenido que convivir con la curiosidad de quienes por primera vez han visto a la futura reina sentada en los mismos espacios en los que ellos estudiarán durante los próximos cursos.

La primera jornada de Leonor ha incluido las clases de Teoría del Derecho, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencias Políticas, además de la sesión de bienvenida impartida por Gema García Albacete, directora del grado.

La Princesa ha comenzado así una etapa universitaria que compartirá con los nuevos alumnos de la UC3M y que, al menos durante este primer día, también ha supuesto un acontecimiento para quienes se convertirán en sus compañeros de facultad.