Guía de los cines de verano de Madrid: las mejores pantallas para ver películas al aire libre en la capital en julio y agosto

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid ofrece una amplia variedad de cines de verano en parques, terrazas, jardines y plazas durante julio y agosto. Destacan propuestas como Cibeles de Cine, Fescinal en el Parque de la Bombilla, CinePlaza Matadero y La Casa Encendida con programación de estrenos, clásicos y cine familiar. Algunos espacios, como el hotel Four Seasons y el Rosewood Villa Magna, proponen experiencias exclusivas con aforo reducido, precios premium y servicios gastronómicos. También hay alternativas gratuitas en plazas y barrios como Lavapiés, Las Vistillas y Barceló, así como en la Sierra Norte y Ciudad Lineal, con sesiones adaptadas para todos los públicos.

Cuando llega el verano, Madrid cambia las salas cerradas por escenarios mucho más especiales. Parques, terrazas, jardines y plazas se convierten durante unas semanas en grandes salas de cine donde la pantalla comparte protagonismo con el cielo de la capital.

Con una manta, palomitas o simplemente ganas de disfrutar de una película diferente, los cines de verano vuelven a llenar las noches madrileñas de estrenos, clásicos y propuestas para todos los públicos.

Estas son algunas de las citas imprescindibles de la temporada:

1. Cibeles de Cine

El centro de Madrid vuelve a tener una de sus citas cinematográficas más especiales con Cibeles de Cine. La Galería de Cristal de CentroCentro se transforma en una sala de proyecciones donde conviven grandes éxitos recientes, cine independiente y clásicos.

La programación incluye desde estrenos como El diablo viste de Prada 2 o Proyecto Salvación hasta películas más de culto como Taxi Driver, Cabaret o Pulp Fiction. También habrá espacio para el cine español como Volver o Los domingos y sesiones familiares durante los fines de semana.

Fechas: del 25 de junio al 8 de septiembre

2. Fescinal vuelve al Parque de la Bombilla

Es uno de los grandes veteranos del cine al aire libre en Madrid. El Festival de Cine al Aire Libre de la capital celebra una nueva edición en el Parque de la Bombilla, manteniendo su apuesta por una programación variada que mezcla grandes estrenos, películas familiares y títulos que ya forman parte de la historia del cine.

Durante todo el verano, el recinto se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan una sesión nocturna en un entorno único.

Fechas: del 26 de junio al 5 de septiembre.

3. CinePlaza Matadero

La Cineteca vuelve a apostar por su ciclo de verano en Matadero, una propuesta que combina películas al aire libre con música y actividades especiales.

Bajo el nombre ‘Superestrellas 3’, la programación reúne títulos que exploran distintos géneros y estilos, desde el musical hasta el cine queer. Además, habrá sesiones comentadas y cine-conciertos con actuaciones en directo de artistas como Christina Rosenvinge e Hidrogenesse.

Fechas: del 2 al 26 de julio.

4. La Casa Encendida

La azotea de La Casa Encendida vuelve a convertirse en uno de los rincones más singulares del verano madrileño. Bajo el título ‘Cartografías de la noche’, el espacio combinará películas y conciertos al aire libre durante varias semanas.

Las proyecciones tendrán lugar los viernes al anochecer, con títulos como Angel’s Egg, Retrato de una alcohólica o Noche en la Tierra. Además, la programación se amplía con actividades en Casa San Cristóbal, en Villaverde, con sesiones gratuitas dedicadas al cine de vampiros.

Fechas: del 26 de junio al 1 de agosto.

5. El Four Seasons

Para quienes buscan una experiencia cinematográfica diferente, el hotel Four Seasons propone un cine de verano en su espectacular terraza junto a la Puerta del Sol.

La iniciativa apuesta por un formato reducido y cuidado al detalle: solo 30 asistentes por sesión, películas en versión original con auriculares inalámbricos, gastronomía inspirada en cada título y una puesta en escena que busca trasladar al espectador al universo de cada película.

La cartelera incluye películas como Wicked, El Diario de Bridget Jones, Casino Royale y F1. La experiencia tiene un precio cercano a los 300 euros por persona.

Fechas: 8 y 22 de julio, 5 y 26 de agosto.

6. Rosewood Villa Magna

El hotel Rosewood Villa Magna suma otro de los planes más especiales del verano madrileño. Su jardín junto al Paseo de la Castellana acogerá varias noches de cine con una programación pensada para todos los públicos.

Entre las películas elegidas aparecen clásicos como Pretty Woman, propuestas familiares como Inside Out y musicales como Mamma Mia. La experiencia incluye palomitas recién hechas y un cóctel de bienvenida. Las sesiones se celebrarán de miércoles a domingo al caer la noche.

Fechas: del 29 de julio al 23 de agosto.

7. La Corrala, Las Vistillas y Barceló

El cine de verano también llega a las plazas y espacios vecinales de Madrid con una alternativa gratuita para disfrutar en familia o con amigos.

Durante varias semanas, lugares como La Corrala, en Lavapiés, y las plazas de Las Vistillas y Barceló acogerán proyecciones para todos los públicos con títulos como F1: la película, Una película de Minecraft, Superman o Misión Imposible: sentencia final.

Fechas: del 12 de junio al 26 de julio.

8. Ciudad Lineal: Parque El Calero

El Festival de Cine al Aire Libre de Ciudad Lineal celebra su trigésima edición con una nueva temporada de películas en la cancha de baloncesto del Parque El Calero.

Las sesiones tendrán lugar durante los fines de semana de julio y agosto e incluirán estrenos recientes como Materialistas, Valor sentimental, Romería, Rondallas o Los domingos.

Fechas: del 3 de julio al 30 de agosto.

9. En la Sierra Norte

Para quienes quieran alejarse del ruido de la ciudad, La Cabrera ofrece una experiencia distinta: cine de verano con vistas al paisaje de la Sierra Norte madrileña.

El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, situado junto al Pico de la Miel, organizará sesiones nocturnas donde se podrán ver películas como La cena, Rondallas, Mufasa: el rey león o Los pecadores.

Fechas: del 4 de julio al 1 de agosto.

10. Casa San Cristóbal

La programación de verano de La Casa Encendida se extiende hasta Casa San Cristóbal, en Villaverde, con dos sesiones gratuitas dedicadas al cine fantástico.

El espacio proyectará El pequeño vampiro y Abierto hasta el amanecer como parte de una propuesta centrada en las historias de criaturas nocturnas.

Fechas: 23 y 30 de julio.