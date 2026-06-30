El 'otro Orgullo' de Roberto y Pedro: son pioneros en hacer yoga, 'boys camps' y retiros para el colectivo LGTBIQ+

Pedro Serrano y Roberto Regal, creadores de Atmanity, rodeados de esterillas de yoga en su evento para el Pride en The Principal, este lunes. The Principal

Las claves

Las claves Generado con IA Roberto Regal y Pedro Serrano son los creadores de Atmanity, una plataforma de bienestar dirigida al colectivo LGTBIQ+. Atmanity ofrece yoga, retiros y encuentros presenciales que abordan temas como el estrés de minoría, el bullying y la salud mental en la comunidad LGTBIQ+. La plataforma busca conectar a personas LGTBIQ+ más allá de grandes ciudades, con una app gratuita y eventos exclusivos como retiros y camps en distintas regiones de España. Sus actividades combinan bienestar, cultura y conexión personal, con planes para ampliar la oferta a mujeres lesbianas y trans dentro de la comunidad.

Lunes 29. 8:30 de la mañana. Azotea The Principal Madrid Hotel.

El cielo de Madrid empieza a calentar sobre la Gran Vía, pero aquí arriba el ritmo es otro. El bullicio habitual de la capital se disuelve entre respiraciones acompasadas y el roce sutil de los cuerpos sobre el suelo.

"Qué mejor que empezar esta semana así", cuenta Roberto Regal sobre su esterilla de yoga, con una sonrisa lista para afrontar la semana fuerte del Orgullo. Él es la otra mitad de Atmanity, una nueva "plataforma", "comunidad" y "ecosistema wellness" que busca convertirse en el nuevo refugio espiritual y psicológico del colectivo LGTBIQ+.

Roberto Regal impartiendo yoga en The Principal. The Principal

Junto a él, Pedro Serrano coordina los detalles de una mañana que no es una festividad del Orgullo convencional. Aquí no hay carrozas ni música atronadora a primera hora; hay zumos naturales de Baïa Food, sesiones de yoga y respiración, y un objetivo mucho más profundo: sanar por dentro para poder celebrar por fuera.

La historia de Atmanity es la de dos trayectorias que decidieron dar un volantazo radical a sus vidas. Roberto Regal tiene su propia agencia de comunicación y, en la agitada vida del autónomo empresario, colapsó por estrés. En ese abismo de ansiedad, encontró en el yoga una balsa de salvación que jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en un futuro en una de sus profesiones.

Pedro Serrano, por su parte, tras años organizando eventos nocturnos y gestionando discotecas de Madrid, decidió que era hora de cambiar los focos por la escucha activa. Se formó como coach.

Ambos se conocieron en un retiro espiritual en el que Roberto era el profesor de yoga; Pedro, el asistente que buscaba respuestas. De esa sintonía nació una certeza compartida: en el universo del bienestar estructural, el colectivo LGTBIQ+ estaba huérfano.

Así nació Atmanity, cuyo nombre procede de Atman (esencia, alma) e ity (comunidad). La pionera plataforma está dedicada a ayudar a la comunidad LGBTQ+ a alcanzar la felicidad mediante un enfoque holístico.

Por ello, es habitual que, tras las sesiones de yoga que suele impartir Roberto en los retiros, venga una tertulia sobre temas que inquietan a la comunidad: ghosting, digital grounding, cuidado interior, saber decir no, la desconexión tecnológica... Pero, ¿por qué crear una plataforma de bienestar exclusiva para personas LGTBIQ+?

"Sobre todo porque, como comunidad, sufrimos algo que se denomina estrés de minoría", explica a EL ESPAÑOL Roberto Regal, al terminar el evento.

"Dentro del colectivo están los temas que afectan a toda la sociedad: autoestima, depresión, diálogos internos... Pero luego hay un barniz especial: el bullying... y ciertas cosas que sí que necesitan un enfoque concreto", explica Pedro Serrano.

Sesión de yoga por el Orgullo de Madrid. The Principal

Roberto añade que la plataforma también es vital para quienes no viven en el centro de las grandes urbes: "En Madrid es fácil encontrar un plan saludable o un grupo LGTBI. Pero en la periferia o en la España vaciada, encontrar un referente cuesta".

Atmanity arranca el año con una previsión de alcanzar los 1.000 usuarios en su nueva aplicación gratuita, un espacio que sirve de "puerta de entrada" para que personas de distintas ciudades puedan conectar.

Sin embargo, el plato fuerte son sus encuentros presenciales. El pistoletazo de salida del Orgullo en The Principal es solo el inicio.

Del 17 al 19 de julio, la plataforma organiza un retiro en Alicante para 24 personas (con un coste de 390 euros, todo incluido) que ya ha colgado el cartel de completo. El siguiente gran hito llegará en septiembre en Girona con el Boys Camp, un concepto que rompe con el formato del retiro místico para abrazar el juego y la cultura.

"No es un retiro al uso; es un encuentro de fin de semana donde metemos mucha cultura: una reading party, catas de vino, pintura e interpretación", detalla Roberto. "Es como un campamento, pero más psicoterapeútico, desde el coaching, el juego, para conectar desde un lugar más relajado".

Por el momento, estos eventos los lideran ellos hacia hombres, aunque esperan que pronto mujeres de la comunidad tomen las riendas para crear espacios específicos para mujeres lesbianas o trans.

El Orgullo en Madrid ya no solo se mide en la intensidad de sus fiestas, sino también en la capacidad de su comunidad para mirar hacia dentro y aprender a respirar.