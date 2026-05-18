Locura en una tienda de relojes suizos en Madrid: largas colas y peleas por un reloj que luego revenden por 3.500 euros

Largas colas para hacerse con un reloj de la marca suiza y el precio de reventa, a pocas horas de su lanzamiento

Las claves

Las claves Generado con IA El lanzamiento del reloj Royal Pop, colaboración entre Swatch y Audemars Piguet, ha causado largas colas y peleas en la tienda de Madrid. El reloj, que se vende oficialmente por 385–400 euros, se revende en plataformas como Wallapop por hasta 3.500 euros debido a su alta demanda y pocas unidades. La expectación ha sido tal que hubo intervenciones policiales en Barcelona y quejas de los compradores por la falta de unidades y la presencia de especuladores. Las colaboraciones de marcas de lujo con ediciones limitadas, como esta, generan fenómenos de reventa y FOMO similares a otros lanzamientos de firmas como Dior o Gucci.

En la puerta de la tienda de la marca suiza Swatch, en pleno barrio de Salamanca, el lanzamiento del modelo de reloj Royal Pop, se ha convertido en una escena de caos, nervios y móviles grabando cada detalle, como si de un concierto se tratara.

Pero no todo está perdido. A día de hoy, se pueden encontrar en aplicaciones como Wallapop por 3.500 euros.

Esta locura comenzó en Madrid a primera hora el pasado 16 de mayo con más de 200 personas que esperaron su turno en vano para hacerse con el codiciado reloj. Se trata de la exclusiva marca Audemars Piguet en colaboración con Swatch.

Los 'Royal Pop' reinterpretan la legendaria colección Royal Oak de Audemars Piguet, nacida en 1972, y la estética de los Swatch POP de los años 80, dando como resultado un reloj de bolsillo pensado para jugar con él.

#swatch #audemarspiguet #relojes #madrid ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom 🔴 Alba Carrillo discute en una conocida tienda de relojes del centro de Madrid y se enfrenta a una empleada: “Monto una revuelta ahora mismo aquí. Habéis engañado a toda esta gente” 👉 El lanzamiento de la colaboración entre Swatch y la firma de lujo Audemars Piguet ha desatado la expectación entre los amantes relojeros, provocando acampadas a las puertas de las tiendas de la marca suiza 📹 Vídeo cedido por @oscarmorenoo_ en TikTok #albacarrillo

La pieza se completa con un cordón de piel de becerro de alta calidad, con pespunte en contraste, que permite llevarlo colgado al cuello, enrollado en la muñeca, guardado en el bolsillo o enganchado al bolso de manera flexible y divertida.

Entre los potenciales clientes se encontraba la colaboradora televisiva Alba Carrillo, convertida en cronista improvisada del fenómeno.

"Han engañado a toda esta gente, no tenéis vergüenza" se quejaba la ex presentadora en medio de un pequeño caos organizado, con fans del reloj, curiosos y personal de seguridad de la tienda.

Su queja venía ante la falta de unidades para todos los asistentes que formaron la larga cola.

Lujo asequible

Escenas similares ocurrieron en las tiendas de Barcelona, donde la policía tuvo que intervenir para aplacar el ánimo de los usuarios, que dedicaron, paradójicamente, horas para conseguir el reloj de bolsillo de la marca suiza.

Algunos llegaron con horas de antelación, sentados en el suelo o en sillas plegables, equipados con café y paciencia. Cualquier método fue válido para conseguir un ‘capricho’ de lujo, a precio asequible.

Imagen promocional de Swatch Swatch

El Royal Pop se vende oficialmente en torno a los 385–400 euros, según el modelo. Sin embargo, la combinación de lanzamiento limitado por tienda, ausencia de venta online y un máximo de unidades por persona ha disparado el interés del mercado secundario.

En plataformas de reventa se han llegado a ver anuncios que multiplican por varias veces el precio original, con cifras que alcanzan varios miles de euros por pieza.

Colaboraciones

El reloj de Swatch y Audemars Piguet es solo el último ejemplo de una estrategia que el lujo explota con precisión: unir dos logos potentes, limitar las unidades y dejar que el FOMO ( miedo a perderse algo) haga el resto.

Louis Vuitton, Dior, Gucci o Balenciaga han convertido las collabs en lanzamientos casi 'de conciertos': de las Dior x Air Jordan que se revendían por cifras astronómicas, a las colecciones de Gucci x Adidas o Balenciaga x Crocs.

Las piezas vuelan de las tiendas físicas a plataformas de reventa como Vinted o incluso Wallapop, donde también se publican a precios inflados respecto al original.

Muchos de los que se marchan con las manos vacías señalan directamente a quienes "vienen solo a especular", mientras otros justifican que "es una oportunidad" que no se puede dejar pasar.

Mientras tanto, la marca insiste en que no se trata de una edición estrictamente limitada y que habrá reposiciones, intentando rebajar el FOMO por quedarse sin unidad.