El plan de Ayuso para los comercios afectados por las obras: ayudas de entre 5.000 y 7.200 € para los perjudicados

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de entre 5.000 y 7.200 euros a comercios afectados por obras públicas, con efecto retroactivo. Las ayudas cubrirán gastos como hipoteca, alquiler, seguros y, como novedad, las cuotas de autónomos de los titulares de los negocios. El área de cobertura se amplía y podrán solicitarlas negocios ubicados hasta 50 metros de las obras que duren más de seis meses. El Gobierno regional recalca su compromiso con los afectados y asegura que las obras están vigiladas para minimizar molestias y riesgos.

Buenas noticias para los afectados por las obras de Madrid. La Comunidad prevé que las ayudas y coberturas a negocios comerciales y de servicios afectados por las obras en infraestructuras públicas puedan estar "antes de verano" y ha avanzado además que tendrán efecto retroactivo.

"La convocatoria ya se está cerrando y espero que antes del verano pueda estar y, lo más importante, es que va a tener efecto retroactivo y por tanto va a cubrir todos aquellos meses en los que se ha realizado esa obra", ha apuntado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, anunció en un Desayuno Madrid organizado por Europa Press que la Comunidad de Madrid incrementará este año estas ayudas un 44%, que se elevan de 5.000 a 7.200 euros como máximo por beneficiario.

Van destinadas a sufragar los gastos corrientes derivados de su actividad, como la hipoteca o el alquiler del local, así como los seguros asociados y, como novedad, apuntó que se van a incluir dentro de los conceptos subvencionables las cuotas de autónomos de los titulares.

Para alcanzar a todos los posibles afectados, se ampliará el perímetro considerado a la hora de acceder a las ayudas, pasando de los establecimientos colindantes a las zonas de vallado a aquellos que se encuentren a una distancia lineal de 50 metros.

Se revisará también el plazo de presentación de solicitudes, de forma que se articule un procedimiento de petición que esté abierto a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. Las obras deberán realizarse en infraestructuras de titularidad de la Comunidad de Madrid y tendrán una duración superior a seis meses.

En su intervención, el portavoz del Gobierno regional ha subrayado el compromiso del Ejecutivo para llevar estas ayudas "allí donde se haga una obra pública que pueda tener un impacto sobre los comerciantes" para cubrir "en parte esa minoración en los ingresos". "Es compromiso de la presidenta de la Comunidad --Isabel Díaz Ayuso-- y lo vamos a mantener y creo que es algo muy positivo", ha remarcado.

Preguntado en concreto por las obras que se están llevando a cabo para el futuro intercambiador de Conde de Casal y la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, con quejas vecinales por el ruido en horario nocturno y preocupación por la afectación en viviendas, García Martín ha remarcado que se trata de unas obras que "están permanentemente vigiladas".

Ha citado así que se controlan cuestiones como el ruido o las vibraciones y "que no tengan ningún tipo de afectación a los edificios colindantes". "Y por supuesto se presta toda la información que nos solicitan los vecinos o las asociaciones de vecinos", ha subrayado.

En este sentido, ante la reclamación de más información por parte de la vecindad de Retiro, ha recalcado que desde la Consejería de Transportes "no tendrá ningún inconveniente en ampliarle toda la información o resolverle todas las dudas que se puedan generar".

En cualquier caso, ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias que se puedan generar con unos trabajos que se busca "acelerar" para que terminen cuanto antes. "Siempre que hay una obra hay inconvenientes y pedimos perdón por esas molestias, pero es que es para mejorar los servicios, para mejorar las infraestructuras", ha expuesto.

Al hilo, ha insistido en que se trata de trabajos "necesarios" para garantizar luego el transporte público "y por tanto la vertebración de una región y de una ciudad como Madrid".