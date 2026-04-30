Ya ha entrado en vigor: los restaurantes y los bares tendrán que cerrar sus terrazas cuando haya olas de calor extremo

Las claves

Las claves Generado con IA Los bares y restaurantes deberán cerrar sus terrazas durante olas de calor extremo u otras alertas meteorológicas de nivel naranja o rojo, según la nueva legislación. La normativa, firmada por sindicatos y patronales, busca proteger la integridad física de los trabajadores de hostelería ante condiciones meteorológicas adversas. Las medidas incluyen cambios en horarios, reducción o suspensión de jornadas, y la posibilidad de trasladar la actividad al interior si se cumplen las medidas de prevención de riesgos. El incumplimiento de la norma puede conllevar sanciones que van desde 50.000 hasta 983.736 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

En los últimos años la meteorología ha dejado temporales de lo más inestables. Por ello, la normativa está buscando anticiparse estableciendo medidas de protección a la integridad física de sus trabajadores.

Para ello, distintos sindicatos como la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de la UGT y Servicios Comisiones Obreras, junto a las Patronales de Hostelería y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, han firmado la modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de la Hostelería.

Dicha legislación se publicó el pasado 13 de abril de 2026. Con esta normativa se busca amparar y proteger a los trabajadores ante esta problemática meteorológica. Además, según las partes implicadas en el acuerdo, el objetivo será adecuar las regulaciones a las nuevas realidades del país.

En cuanto a la aplicación del acuerdo, esta legislación se activará dependiendo de las alertas que publique la AEMET. Si la organización dictamina un riesgo de cualquier factor meteorológico de nivel naranja o rojo, se deberán tomar las medidas pertinentes.

El cierre de las terrazas es una de dichas medidas pero, además, los negocios deberán implementar otros cambios como modificaciones en los horarios de trabajo, llegando a una reducción o, incluso, suspensión de la jornada de trabajo si fuera obligatorio. Por otra parte, puede patentarse la suspensión temporal del servicio durante las horas afectadas.

No obstante, esta norma se refiere únicamente al servicio en exterior por lo que los bares y restaurantes podrían optar por desarrollar sus actividades laborales en el interior del local. Eso sí, siempre y cuando se respeten las medidas preventivas de riesgos laborales. Por tanto, los trabajadores afectados ante dicha normativa son los camareros, los cocineros o los personales de sala entre otros.

Hay que incidir que el acuerdo pretende abarcar cualquier tipo de alerta meteorológica, ya sean referidas a olas de calor, una DANA, inundaciones o temporales de nieve y granizo. Por tanto, se busca adaptar las condiciones del entorno para facilitar el desarrollo óptimo de la jornada laboral, implementando cambios como una mayor refrigeración o más espacios con sombras.

Por otra parte, el incumplimiento de dicha normativa por obligar a trabajar a empleados puede acarrear sanciones de la Inspección de Trabajo. Estas mismas se pueden catalogar como graves o muy graves dependiendo de cuantos trabajadores hayan sido afectados y al riesgo al que han sido sometidos.

Las sanciones a las que se pueden enfrentar los hosteleros abarcan hasta los 50.000 euros, si la multa es grave. Sin embargo, de estar produciéndose una infracción muy grave, las multas pueden abarcar desde los 50.000 hasta los 983.736 euros, según dictamina la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Órden Social.

La publicación de esta legislación pretende proteger al máximo a los trabajadores, otorgando una mayor seguridad y protección laboral y reforzando las medidas de salud para fortalecer el derecho a la protección.