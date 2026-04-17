Los 3 alumnos de FP premiados por la 'app' que traduce el lenguaje de signos a texto con IA: "Se ha interesado la ONCE"

Ángel Sebastián Barrios, Carlos Sánchez y Jorge Valverde, creadores de Amadeus, la aplicación con IA ganadora del tercer puesto de OdiseIA 2026. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA Tres alumnos de FP en Madrid han creado Amadeus, una app que traduce el lenguaje de signos a texto usando inteligencia artificial. El proyecto, que busca mejorar la inclusión de personas sordas, ganó el tercer premio en el Hackathon 2026 de OdiseIA4Good, compitiendo con 112 equipos. La Fundación ONCE se ha interesado en la aplicación, que pretende implantarse en hospitales, centros educativos y dispositivos de uso cotidiano. El premio incluye un programa de mentoría en comunicación y acceso a financiación para ayudar a los creadores a convertir la app en una startup.

Ángel Sebastián Vargas hace unos años tuvo una idea para ayudar a las personas sordas: una aplicación que tradujera el lenguaje de signos a texto. Ahora, su propuesta ha ganado el tercer puesto de un concurso e incluso la Fundación ONCE se ha interesado por ella.

En concreto, fue uno de los seis premiados de los 112 equipos participantes en el Hackathon 2026 de OdiseIA4Good -del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial-. Grupos de todo el mundo con todo tipo de proyectos basados en inteligencia artificial. Algunos de grandes empresas y otros de pequeñas startups.

Ángel, junto con sus compañeros Jorge Valverde y Carlos Sánchez, bautizaron su proyecto como Amadeus —debido a la condición del célebre músico Amadeus Mozart—. Se trata de tres chicos de entre 19 y 20 años que se conocieron estudiando la Formación Profesional de Desarrollo de Aplicaciones Web en Davante Medac, en el centro ubicado en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

Tres apasionados por la inteligencia artificial y el desarrollo web y su capacidad para generar impacto social, que decidieron juntarse para hacer su TFG en torno a la idea que previamente había tenido Ángel.

Él, originario de Perú, llegó a Madrid hace dos años movido por su curiosidad desde adolescente por el mundo de la programación. "En mi país el problema es que se centran más en la parte educativa que en la parte práctica. Quería llegar aquí para poder profesionalizarme en esto y tener una carrera luego", cuenta.

Amadeus

"La idea se me ocurrió al conocer a personas sordas que me contaban que incluso el comunicarse con su familia les costaba. No podían expresarse abiertamente sin problemas porque su familia en ocasiones no llegaba a entender la lengua de signos", explica.

A raíz de ahí, empezó a darse cuenta de que "la comunidad con discapacidad auditiva tenía muchos problemas para poder incluirse en la sociedad". "En la escuela no cuentan con intérpretes; tampoco en los servicios públicos, las administraciones...".

El equipo de Amadeus trabajando en el proyecto. Cedida

Les trasladó esta problemática a sus compañeros y comenzaron a trabajar en lo que llamarían Amadeus. Al avanzar con el proyecto, vieron "el potencial que tenía" y decidieron intentar llevarlo un paso más allá. "Queríamos darle visibilidad, así que buscamos concursos en los que poderlo presentar", comenta Ángel, como portavoz de su grupo.

Su intención es convertirlo en una startup y que se llegue a implantar en instituciones. "Nos gustaría que se pudiera usar en hospitales, centros educativos o a través de un dispositivo para que cualquiera pudiera acceder a ella".

Afirma así que el hackathon de la organización OdiseIA —celebrado en el Espacio Pablo VI de Madrid a finales de febrero durante tres días— sirvió de carta de presentación de su proyecto a fundaciones y asociaciones. "En el concurso justamente se nos acercó un representante de la Fundación ONCE, que se interesó y nos comentó que lo presentáramos en la organización y lo revisarían", señala.

El proyecto consiste en una aplicación que funciona mediante inteligencia artificial para traducir a texto los gestos del lenguaje de signos previamente grabados o captados en tiempo real mediante una cámara. "Fue lo más difícil de lograr. Había que meter demasiadas imágenes y datos para que la IA aprendiera con precisión".

Imagen de prueba de la aplicación. Cedida

Tras dos meses y horas de trabajo, finalmente consiguieron que la IA identificara los signos y los conceptos. Aunque asegura que todavía "hay cosas que pulir".

No obstante, el premio incluye un programa de preparación avanzada en comunicación para startups, orientado a rondas de inversión y acceso a financiación. A través de una mentoría especializada, trabajarán en la construcción de un relato inversor sólido, el refinamiento de su discurso y el entrenamiento para presentaciones ante potenciales inversores.

"Creemos que es algo muy innovador. En Internet solo hemos encontrado parecido un modelo 3D que traduce texto a lengua de señas, pero es demasiado primitivo", comenta. "Estamos muy seguros con el proyecto. En el concurso había mucho nivel, algunos ya eran ingenieros, pero nuestra iniciativa no existe y tiene un impacto social muy alto".