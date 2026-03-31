Adrián, emprendedor: "Ganas más en paro y con 4 chapuzas que trabajando y cotizando. Nos hundimos con los subsidios"

Las claves nuevo Generado con IA Adrián, conocido en TikTok como adrianmadmetal, denuncia que hoy en día se puede ganar más con subsidios y pequeños trabajos que con un empleo regular y cotizando. El creador critica el efecto desincentivador de ciertos subsidios y advierte del riesgo de que esta mentalidad perjudique al sistema laboral a largo plazo. Adrián señala la falta de relevo generacional en oficios industriales, achacándolo a la comodidad social y a la falta de formación en valores como el compromiso laboral. A través de sus vídeos, Adrián mezcla consejos técnicos de metalurgia con reflexiones motivacionales para animar a los jóvenes a valorar el trabajo y la responsabilidad.

Piezas de metal, escuadras y herramientas de soldadura. En su cuenta adrianmadmetal, Adrián se ha hecho un hueco hablando de un oficio del que poco se habla, al menos en TikTok.

Su cuenta ya supera los 160.000 seguidores y publica vídeos en los que explica técnicas básicas del trabajo con metal, pequeños trucos de taller y consejos para quienes quieren iniciarse en este sector.

Sin embargo, algunos de sus vídeos más recientes han generado conversación por sus reflexiones sobre el mercado laboral y el relevo generacional en los oficios.

#trabajo #motivacion #españa ♬ sonido original - adrianmadmetal @adrianmadmetal Este es el pensamiento de muchísima gente de los sectores laborales. No hay más ciego que el que no quiere ver. Somos los responsables de buscar y motivar el cambio. Nos debemos enseñar y poner nuestro granito de arena para incentivar el cambio! #pensamientos

En uno de sus reels más comentados, el creador de contenido critica lo que él mismo denomina "borreguismo" en torno al trabajo. Adrián asegura que cada vez escucha con más frecuencia una idea que, según sostiene, se está extendiendo en distintos sectores: que se puede ganar más dinero quedándose en casa que trabajando y cotizando.

"Hemos llegado a pensar que ganas más en tu casa haciendo chapuzas que trabajando y cotizando para tu futuro", afirma en el vídeo. A su juicio, ese planteamiento refleja una mentalidad que puede terminar pasando factura al sistema laboral.

A su vez, también cuestiona determinadas ayudas que acaban desincentivando el empleo. "Si con 1.300 euros no te da, te doy un subsidio… estamos incentivando la ignorancia", sostiene en su vídeo.

Según Adrián, este tipo de dinámicas solo aplazan un problema mayor. "Esto va a terminar en un impacto, en una explosión. Lo que estamos haciendo es retrasar lo que va a ocurrir", asegura.

Adrián reconoce que sus vídeos no van a cambiar por sí solos esa situación. A pesar de ello, defiende que cada persona puede aportar "su granito de arena" para modificar determinadas inercias sociales, especialmente entre los más jóvenes.

En otro de sus reels, el tiktoker aborda lo que considera uno de los principales problemas del sector industrial: la falta de relevo generacional en los oficios.

Conformismo

Desde su punto de vista, detrás de este fenómeno hay dos causas principales. La primera es lo que describe como una cierta comodidad social que permite "subsistir con poco". Esa situación, asegura, ha generado un conformismo que hace que muchos jóvenes no se planteen determinados trabajos.

El segundo problema tiene que ver con la formación. No únicamente la formación técnica, sino también con valores como el compromiso o el respeto por el trabajo.

Empleado del metal Frrepik

Adrián cuenta que empezó a trabajar siendo muy joven. “Cuando yo tenía 18 o 20 años quería ganar dinero para comprarme mi coche, salir y no depender del dinero de mis padres”, recuerda.

Sin embargo, asegura que también existía un fuerte sentido de responsabilidad hacia el empleo. “Si un día no podía ir a trabajar, aunque estuviera enfermo, me sentía culpable por no poder rendir ese día en mi puesto”, explica.

Fallo generacional

A su juicio, ese sentimiento se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Aunque también matiza que no cree que la responsabilidad recaiga únicamente en las nuevas generaciones: "No es culpa de los jóvenes, es culpa de que nuestra generación no ha formado ese respeto por el trabajo", afirma.

En muchos de sus vídeos muestra procesos concretos del trabajo con metal y pequeños detalles técnicos que pueden evitar errores habituales en el taller.

En uno de ellos explica cómo marcar correctamente un corte a 45 grados en una pieza metálica y cómo realizar el marcaje desde la parte superior de la pieza y no desde la base.

Es curioso ver entre sus consejos sobre cómo tratar el metal, mezcla charlas de 'coaching' dirigido especialmente a los más jóvenes. Y las respuestas de los usuarios no tardan en llegar. El debate está servido.