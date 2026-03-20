Andrea García, la madrileña por el mundo que factura 150.000€ con su academia de Suiza: "Aquí el salario medio está en 7.000€"

Las claves nuevo Generado con IA Andrea García, madrileña residente en Suiza desde 2013, ha fundado la academia 'Alemán con Ñ', que ha alcanzado los 150.000€ de facturación anual. El salario medio en Suiza ronda los 7.000 euros mensuales, pero el coste de vida es muy elevado, y el umbral de la pobreza se sitúa entre 3.500 y 4.000 euros. El acceso al empleo en Suiza exige cada vez más requisitos, como el conocimiento de idiomas; profesiones convalidables como docentes y sanitarios pueden superar los 7.000 euros mensuales. La academia de Andrea ha crecido notablemente, llegando a atender a unos 600 alumnos, y ofrece cursos tanto presenciales como online para hispanohablantes que buscan integrarse en Suiza.

Suiza ofrece, ya saben, grandes oportunidades y muchas garantías laborales. Por eso, cada vez hay más españoles que deciden emigrar allí en busca de nuevas oportunidades, pero hay que ser prudentes a la hora de tomar esta decisión.

Andrea García es una madrileña que decidió emigrar a Suiza en 2013. Su motivación fue muy distinta a la actual ya que, una vez terminó su carrera universitaria, decidió trasladarse allí por amor. Conoció a su pareja, de origen suizo, aquí en España y decidió probar suerte allí ya que, a raíz de su etapa universitaria, pudo aprender alemán.

En ese momento, Andrea tenía 23 años y no tenía un plan muy definido. Desde entonces comenzó a mejorar su nivel de alemán hasta conseguir un C2 para conseguir la convalidación pedagógica. Una vez llegó a ese punto, comenzó a dar clases a pequeños grupos de forma autónoma. Este modelo fue evolucionando hasta acabar formando su academia, 'Alemán con Ñ'.

Trabajar en el modelo suizo

Podríamos decir que Suiza y España, laboralmente hablando, son dos países opuestos. Sin embargo, hay que guardar cierta prudencia a la hora de pensar que, al llegar a trabajar a Suiza, se tendrán todo tipo de facilidades con salarios altos: "Podríamos decir que el salario medio aquí está en torno a los 7.000 euros al mes, pero eso no significa ser rico, ni mucho menos", alega Andrea.

De hecho, estos salarios se corresponden a un modo de vida más caro. "Aquí el umbral de la pobreza se sitúa en personas que ganan sueldos entre 3.500 y 4.000 euros". Para calcular la diferencia entre ambos países, García establece una regla general: "Tanto los ingresos como los gastos aquí son un tercio más, es decir, algo en Suiza es tres veces más caro que en España. Pero son gastos asociados, también se gana mucho más".

No obstante, si lo que una persona busca es un país donde ahorrar trabajando, Suiza no es el país idóneo: "Si una persona viene con la idea de ahorrar e irse, tendrá unos beneficios, pero no tendrá vida. Puede tener ahorros, pero tengo alumnos que para ello están en tres trabajos con jornadas de 10 o 12 horas al día y, al final, no acabas integrándote en la sociedad".

Andrea García en su academia Cedida

Por otra parte, el problema de la vivienda también se extiende por otros países: "Aquí en Zúrich está todo muy caro. Por un piso de una habitación están pidiendo cerca de 2.300 euros cuando un sueldo normal está en torno a los 4.000 francos". Además, hay que sumarle los gastos en los seguros, ya que la Seguridad Social en Suiza funciona diferente: "Cada uno elige su propia caja con luz, hogar... llegando a sumarse entre 400 y 500 francos más".

Sin embargo, este país ofrece una mayor cantidad de oportunidades que España y, generalmente, las personas que vienen a trabajar en empleos más consolidados y con la intención de asentarse en el país, acaban ganando una suma de dinero muy alta: "Cualquier profesión convalidada como por ejemplo, profesores o médicos, que cada vez vienen más personas en esa situación, pueden ganar en torno a 7.000 y 10.000 francos al mes".

La tasa de desempleo en Suiza puede situarse en torno al 3%, una cifra increíblemente baja en comparación, no solo con España, sino también con el resto de países de la Eurozona. A este dato hay que sumarle los empleos que más trabajadores demandan: "Actualmente, hay mucha demanda de profesores mediante el sistema público, personal de sanidad, en servicios de limpieza y en hostelería".

En contrapartida, los requisitos para asentarse en el país cada vez son más restrictivos, una diferencia que Andrea ha notado con el paso del tiempo: "Cuando llegué hace 12 años había muy pocos requisitos en cuanto al idioma. Ahora hay un boom de inmigración y las empresas son conscientes. Para trabajar en la limpieza o la construcción ya te piden como mínimo un A2 de alemán, por lo que si ya sabes dichos idiomas tienes mucho camino ganado".

Cabe recordar que Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: francés, italiano, alemán y el romanche, aunque este último solo se habla por un 1% en el país. Por tanto, conocer uno de estos idiomas te proporciona una gran ventaja si lo que se busca es trabajar y conseguir unas buenas condiciones en el país.

'Alemán con Ñ'

Andrea García ha conseguido, fruto de su trabajo y esfuerzo, consolidarse como una de las opciones preferidas de los hispanohablantes a la hora de aprender alemán. Una vez consiguió el C2 de alemán, decidió fundar en Zúrich su propia academia en 2021: "Comencé dando cursos y se alzó la voz. Cuando formé la academia tuve que contratar a profesores por la alta demanda".

Tal fue el éxito que, paralelamente a la academia, en 2024 inauguró un curso online donde sus alumnos podrían aprender con su método de una forma más personalizada: "Creamos Alemán Community para dar más asistencia a más grupos presenciales online. Estamos hablando que atendía a entre 100 y 150 alumnos al principio. Actualmente, tenemos en torno a 600".

Los cursos presenciales suelen ser entre 8 y 10 personas. No obstante, el crecimiento de la academia es proporcional al auge en la llegada de españoles a Suiza. Por ello, uno de los requisitos de Andrea es encontrar a profesionales de origen hispanohablante o con un fuerte vínculo: "Quiero que mis alumnos, que en su gran mayoría acaban de llegar al país, puedan tener las referencias de personas que llevan aquí desde hace tiempo y no desde el típico perfil de TikTok que hace un vídeo y se ha viralizado".

Andrea García trabajando en su academia Cedida

En cuanto a la facturación, Andrea alega llevar doblando sus ganancias desde su fundación: "Comenzamos facturando en torno a 10.00 €0, a partir de ahí fuimos creciendo hasta el último año que fue de 150.000, y para este año esperamos situarnos en los 250.000".

Los precios de los cursos presenciales y online varían dependiendo de las horas y los planes elegidos: "Los presenciales tienen un precio de 680 por tres meses y los online se sitúan entre los 350 y 490, dependiendo del número de horas en vivo. En cuanto a la comunidad, tenemos suscripciones mensuales, trimestrales y anuales, costando 60, 180 y 499 respectivamente".

En definitiva, las recomendaciones de Andrea son directas: "Soy honesta y los salarios aquí no están siendo equiparables al esfuerzo. Recomiendo venir, pero preparado porque venir con 3.000 euros no te da ni para el primer mes. Hay que guiarse de las fuentes oficiales y, si eres constante y perseverante, vas a tener una muy buena calidad de vida".