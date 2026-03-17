Detenidos en Vallecas dos menores de los Ñetas por intentar matar a un rival: le apuñalaron en la espalda

Las claves nuevo Generado con IA Dos menores integrantes de los Ñetas han sido detenidos por apuñalar en la espalda a un miembro de una banda rival en Puente de Vallecas. El ataque ocurrió el 13 de febrero tras una discusión entre cuatro jóvenes, tres de ellos menores, cerca de una marquesina de autobús. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital y los agresores han sido acusados de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía de Menores ha decretado el ingreso en un centro para los dos detenidos como medida cautelar.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones integrantes de la banda de los Ñetas por intentar matar a un miembro de una banda rival, según informan desde la Jefatura Superior de Madrid en nota de prensa.

El hecho tuvo lugar el pasado día 13 de febrero en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, en el que resultó herido un varón al que asestaron una puñalada en la espalda.

Los dos arrestados, ambos menores de edad, estaban relacionados con el grupo organizado y violento de carácter juvenil y la víctima era integrante de una banda rival.

Por todos estos hechos, han sido detenidos como presuntos responsables de los delitos de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal, siendo decretado su ingreso en un centro como medida cautelar por parte de la Fiscalía de Menores.

Los hechos ocurrieron el pasado día 13 de febrero cuando las cuatro personas involucradas, tres menores y un mayor de edad, tuvieron una disputa en las proximidades de una marquesina de autobús sin importarles la presencia de otros usuarios del medio de transporte.

Cuando uno de los jóvenes se disponía a abandonar el lugar, fue golpeado en la espalda, lo que motivó que se iniciara una persecución a la carrera para dar alcance a su agresor.

Posteriormente, y una vez los cuatro jóvenes se encontraban de nuevo frente a frente, uno de los detenidos asestó a la víctima una puñalada por la que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

El modus operandi de esta agresión fue la simple identificación de pertenencia de otras personas en el seno de grupos rivales.

Habitualmente, cuando esto sucede, y sin que importe el resto de los viandantes, se inician peleas que incluyen un absoluto desprecio por la vida ajena, además del uso propio de lenguaje identificativo de cada una de las bandas.

Por todo ello, se inició una minuciosa investigación por parte de la Brigada Provincial de Información, que actuando de forma coordinada con el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, las Brigadas Provinciales de Policía Científica y Seguridad Ciudadana, así como con el Juzgado y la Fiscalía de Menores, se consiguió la identificación de los agresores.

Finalmente, el pasado día 5 de marzo se practicó la detención de los dos menores como presuntos autores de los delitos de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal.

Entre las pertenencias de uno de los agresores pudo ser localizada lo que en el argot de estos grupos se conoce como “literatura” y que consiste en documentos en los que se expone y explica la filosofía, historia del fundador y del propio grupo, sus raíces, normas y principios que rigen.

Por todo ello, fue decretada como medida cautelar, el ingreso en un centro de los dos detenidos por parte de la Fiscalía de Menores.