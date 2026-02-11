Susto en Fuenlabrada tras el derrumbe de un muro junto a las vías del Cercanías: "Pudo haber sido una desgracia"

Las claves nuevo Generado con IA El derrumbe de un muro junto a las vías de la línea C-5 de Cercanías en Fuenlabrada ha generado preocupación por la seguridad en la zona. El incidente, atribuido a fuertes vientos y lluvias, no ha afectado a las vías ni al servicio de trenes, pero ha motivado exigencias de mejoras y auditorías en la infraestructura. El PP de Fuenlabrada reclama medidas urgentes y una evaluación técnica de la zona, alertando sobre el riesgo para vecinos y usuarios del Cercanías. El muro colapsado se encuentra en una de las líneas con mayor volumen de usuarios del sur de Madrid, y la oposición critica la falta de mantenimiento y prevención en las infraestructuras.

El derrumbe de un muro el pasado sábado junto a las vías de la línea C-5 de Cercanías a su paso por Fuenlabrada ha encendido las alarmas. El Partido Popular en el municipio ha denunciado a través de sus redes sociales el desprendimiento, registrado en una zona próxima a viviendas y de tránsito habitual de trenes, y ha advertido que "podría haber ocurrido una desgracia" si la situación hubiese ido a más.

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada informan a Madrid Total de que el muro se vino abajo por los fuertes vientos y lluvias y apuntan a que la pasada semana el consistorio fuenlabreño ya sacó adelante una propuesta en el pleno para exigir al Ministerio, a Renfe y a ADIF que auditen la situación de la infraestructura de Cercanías.

También piden que se lleven a cabo mejoras concretas en la línea y que establezcan un calendario y plazos para el desarrollo del Plan de Inversiones en las Cercanías de Madrid que tiene previsto el Gobierno.

Las citadas fuentes municipales exigen al organismo competente que ponga las medidas necesarias para que se garantice tanto la seguridad como el funcionamiento del servicio de Cercanías en la ciudad. Además, informan de que la caída del muro no ha afectado a las vías ni al servicio de trenes.

Pero el partido de la oposición no lo ve de esta manera. Los populares han difundido una imagen en la que, aseguran, se aprecia con claridad el estado del terreno: inestable, con desprendimientos a escasos metros de la vía y sin que, según sostienen, exista ninguna actuación preventiva visible en el entorno.

"Estamos hablando de seguridad. No de política. Aquí podría haber pasado algo mucho más grave", subrayan desde la formación.

El muro afectado se encuentra junto al trazado ferroviario de la C-5, una de las líneas con mayor volumen de usuarios en el sur de la Comunidad de Madrid.

La proximidad a las vías y a zonas residenciales ha llevado al PP de Fuenlabrada a exigir actuaciones inmediatas ante lo que califican de"situación de riesgo evidente".

En este sentido, el grupo municipal considera que el Ayuntamiento "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras las infraestructuras se deterioran", y reclama que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los usuarios del servicio de Cercanías.

La presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán, ha sido tajante al respecto. "Cuando se trata de infraestructuras y de seguridad no caben excusas ni silencios", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado una evaluación técnica urgente de la zona afectada y la reparación inmediata del muro derrumbado.

Millán ha insistido en que "no se puede esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar" y ha defendido que "Fuenlabrada merece seguridad, mantenimiento y responsabilidad".

A su juicio, la falta de mantenimiento "tiene consecuencias reales y pone en riesgo a vecinos y usuarios de la C-5".

El PP ha pedido que se esclarezca el estado actual de la infraestructura y que se actúe con la mayor celeridad posible para evitar nuevos desprendimientos en un punto especialmente sensible por su cercanía al tráfico ferroviario y a las viviendas del entorno.