La 'crisis' de la pescadería de Cristina, afectada por el miedo a comprar merluza por el anisakis: "Bajan las ventas"

Las pescaderías son uno de los mercados más solicitados de cara a estas cenas de Navidad. Sin embargo, al igual que pasa con otros productos, el pescado tampoco se salva de este descenso en las ventas.

Cristina, pescadera en un puesto de pescados y congelados en el Mercado de Pedro Laborde en Vallecas nos habla sobre este decrecimiento. "Está todo un poco más lento, más parado. La gente no está viniendo como en otros años porque los precios están un poco más caros y eso está reteniendo a la gente de empezar a comprar".

Este descenso, a priori, responde al inicio de las fechas navideñas. Para Cristina, estos días previos a Navidad serán donde se pueda ver más este cambio en cuanto a las ventas. "Creemos que se intensificará un poco más, sobre todo este lunes, martes y miércoles previos a Nochebuena.

Sin embargo, pese a que pueda haber un repunte en las ventas estos días, para Cristina hay un descenso grande con respecto a otros años producido por los precios. "Al final cada año los precios suben más entonces la gente empieza a mirar, a comprobar precios… y ya después se deciden".

El problema del anisakis

Desde la pescadería, tanto Cristina como su empleada nos han hablado del daño que hace la desinformación y la falta de información que hay con respecto al anisakis.

Ambas nos informan que recientemente han salido informaciones de supuestos casos de anisakis en merluza, hecho que provoca un enorme descenso en las ventas de sus productos.

Mostrador del puesto de pescadería y congelados de Cristina Daniel Nieva

Para Cristina, este problema responde a un tema de desinformación. "El anisakis es una bacteria. La merluza casi siempre tiene anisakis, hay ciertos pescados que lo tienen, entonces sabes que para matar a esta bacteria hay que congelar el pescado. Si la gente no le hace caso, entonces, alertan a la gente por alertar".

Además, Cristina añade. "Nuestro puesto esta seguro porque tenemos todo el producto a una muy baja temperatura pero esta alerta nos viene mal a las pescaderías porque si hay gente dudando ya si que se decide a no comprar la merluza".

Los productos más vendidos

En cuanto a los productos más vendidos, Cristina nos comenta cuales son los más solicitados. "El langostino se vende mucho en estas fechas".

También, Cristina añade. "Nosotros por ejemplo vendemos muchos productos precocinados y lo vendo bastante. Después, también se venden mucho los preparados para sopa de marisco, las gambas o las nécoras".

No obstante, Cristina sigue creyendo que este problema de consumo se va a seguir alargando los siguientes años. "Llevamos unos años que los precios van subiendo mucho, sin control y sin estar justificado. No sabemos porque sube la merluza, el bacalao… Suben mucho para lo que es".