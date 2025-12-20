Las dos madres que perdieron a sus bebés tras dar a luz en casa llevaron a cabo "una práctica no reconocida por Sanidad"

Los dos partos domiciliarios en los que murieron sendos recién nacidos en la Comunidad de Madrid se produjeron fuera de un marco asistencial reconocido por el sistema sanitario público, ya que el parto en casa "no forma parte de la cartera de servicios de Sanidad" y se desarrolla como "una actividad privada".

Así lo subrayan fuentes sanitarias y profesionales de la enfermería obstétrico-ginecológica, que recuerdan que, en España, este tipo de alumbramientos no está integrado en protocolos oficiales ni en estructuras públicas de apoyo.

La doble tragedia tuvo lugar en las últimas horas en dos puntos de la región. Uno de los partos se produjo en la localidad de Colmenar Viejo y el otro en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según confirman fuentes sanitarias a Madrid Total.

En el primer caso, adelantado por El Mundo y confirmado por fuentes sanitarias, el alumbramiento estaba previsto en el domicilio de una mujer primípara que se encontraba en la semana 34 de gestación.

Durante el parto se produjeron complicaciones, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencias.

A su llegada, los sanitarios del SUMMA 112 encontraron al recién nacido en parada cardiorrespiratoria y, pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida.

El segundo suceso ocurrió en una vivienda de Ciudad Lineal. Los servicios de emergencias fueron alertados tras surgir complicaciones durante el parto, ya que el bebé venía de nalgas.

De nuevo, los sanitarios hallaron al recién nacido en parada cardiorrespiratoria y certificaron su fallecimiento tras intentar reanimarlo sin éxito.

Desde el ámbito sanitario se insiste en que el parto en domicilio conlleva riesgos si se producen complicaciones imprevistas y se carece de una respuesta inmediata.

"En el entorno hospitalario existen medios humanos y técnicos preparados para afrontar emergencias obstétricas y neonatales", señalan fuentes sanitarias, que recuerdan que el tiempo de reacción es determinante en este tipo de situaciones.

En este contexto, Montserrat Angulo, vocal matrona del Pleno del Consejo General de Enfermería de España (CGE) y presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, explica a Madrid Total que "la evidencia científica ha demostrado en repetidas ocasiones la seguridad del parto en casa en mujeres con embarazo de bajo riesgo asistido por comadronas expertas y con un plan de traslado planificado previamente desde un domicilio situado como máximo a una distancia de 30 minutos del hospital más cercano".

Angulo recuerda que "la matrona es una enfermera especialista en Ginecología y Obstetricia" y subraya la importancia de la formación continuada: "Los conocimientos y la eficacia a la hora de actuar y resolver emergencias obstétricas y neonatales disminuyen si no se realiza una formación, como mínimo anual, por parte del profesional".

No obstante, la representante del CGE aclara que, en España, el parto en casa "no está reconocido por el sistema sanitario, por lo que es una actividad privada que ha de costear la familia, convirtiendo esta opción en un privilegio al alcance de una minoría".

En este sentido, defiende que "el sistema de salud pueda ofrecer guías de actuación, protocolos y modelos de cuidados" que permitan a las mujeres elegir de forma informada dónde dar a luz.

Angulo añade que "las leyes europeas protegen la libre decisión de toda mujer embarazada para escoger el lugar donde quiere dar la bienvenida a su bebé" y recuerda que en otros países esta opción está integrada en el sistema público o es reembolsada.

Aun así, matiza que el debate sobre la seguridad del parto domiciliario "se centra en gran medida en la morbilidad y mortalidad neonatal", y que algunos estudios apuntan a una mayor mortalidad perinatal, especialmente en mujeres nulíparas, aunque el riesgo absoluto sea bajo.

En cualquier caso, la experta insiste en que la seguridad del parto en casa depende de que se trate de embarazos de bajo riesgo, atendidos por profesionales capacitados y en coordinación con el sistema sanitario, un marco que, a día de hoy, no está regulado ni reconocido oficialmente por Sanidad en España.