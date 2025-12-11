Una protesta de bomberos forestales de Madrid termina con 14 heridos, tres de ellos policías, y dos detenidos

Las claves nuevo Generado con IA Una protesta de bomberos forestales en Madrid frente a la sede de Tragsa terminó con 14 heridos, entre ellos tres policías, y dos personas detenidas. La concentración, enmarcada en la huelga por mejoras laborales iniciada el 15 de junio, fue disuelta por la policía con cargas, pelotas de goma y gas pimienta. Los bomberos denuncian condiciones precarias, sueldos bajos y falta de respuesta tanto de la Comunidad de Madrid como de Tragsa a sus reivindicaciones. Tras los incidentes, los bomberos han exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid y han compartido imágenes de la tensión vivida en redes sociales.

Tensión en una concentración de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid este jueves frente a la sede del grupo Tragsa en la calle Maldonado. Los convocantes denuncian que, a su llegada, un amplio dispositivo policial ha disuelto la protesta con cargas, gas pimienta o disparos de pelotas de goma, acciones que han dejado 14 heridos, tres de ellos policías, y dos detenidos, según ha confirmado la Policía a EL ESPAÑOL, acusados de delitos de resistencia y desordenes públicos.



Los bomberos forestales de Madrid iniciaron el pasado 15 de junio una huelga para reivindicar mejoras laborales y este jueves se iban a personar frente a la sede del grupo Tragsa, ya que se celebraba una junta de accionistas.

Uno de los participantes en esta protesta explica en conversación telefónica a Madrid Total que la protesta comenzó "hacia las 11.30 horas" y se habían reunido "entre 100 y 150 bomberos forestales".

‼️ MÁXIMA DIFUSIÓN ‼️



Así ha cargado la policia contra los #BomberosForestalesCM que estábamos pacíficamente en la sede del @Grupo_Tragsa.



Es una vergüenza absoluta el trato recibido.



Tragsa ha cruzado todos los límites.



Hay 2 compañeros detenidos y 10 heridos en urgencias. pic.twitter.com/Y6OdRbomLi — Bomberos Forestales Comunidad de Madrid (@BBFFMadrid) December 11, 2025

"Al bajar por Conde de Peñalver hemos visto un amplio dispositivo policial, todos ellos vestidos de antidisturbios", explica este bombero.

Cuenta que, tras comenzar a reivindicar sus derechos laborales, los agentes les han "rodeado" y han comenzado "las cargas policiales con pelotas de goma, porras y gas pimienta".

Las citadas fuentes informan de que "11 bomberos han resultado heridos tras las cargas policiales": "Hemos ido con todos ellos a las urgencias del hospital de La Princesa para que les atendieran".

Además, informan que la Policía Nacional ha detenido a dos personas durante la concentración.

"No sabemos por qué esta vez había un dispositivo tan amplio ante una concentración pacífica", apostilla este bombero de Madrid.

Los bomberos han compartido en sus redes sociales los momentos de tensión que se han vivido durante la concentración.

En su publicación en la red social X, antes Twitter, los bomberos han denunciado estos hechos y piden la dimisión de Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid.

Durante los incendios que se produjeron en Madrid el pasado mes de agosto, los bomberos forestales interrumpieron la huelga para prestar servicio

Según los bomberos, la Comunidad y Tragsa "se pasan la pelota" y ninguno se ha sentado a resolver sus reivindicaciones, tanto salariales como de protección de la salud que poden los trabajadores.

Los bomberos forestales de la región madrileña llevan durante la huelga definiendo sus condiciones como "precarias".

"Madrid nos tiene sumidos en la precariedad más absoluta. Tenemos sueldos de 1.280 euros mensuales, solo 100 euros más que el salario mínimo interprofesional. En una comunidad donde la vivienda y la cesta de la compra son carísimas, ese dinero no da para vivir", declaró a Madrid Total al inicio de la huelga Jesús Molina, bombero forestal de la región madrileña, presidente del comité de empresa de estos profesionales y representante del sindicato Firet.