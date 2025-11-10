Santi, el albañil que sienta cátedra a hora y media de Madrid: "Es una vergüenza. A 30 céntimos. Esto no se soporta"

El Tiktoker 'El albañil de TikTok' en uno de sus vídeos. @reformasanti

Las claves nuevo Generado con IA Santi, conocido como 'El albañil de TikTok', denuncia las precarias condiciones del sector agrícola, resaltando que la vendimia se paga a solo 30 céntimos el racimo de uvas. A través de sus vídeos, Santi lamenta la falta de rentabilidad para los agricultores, el aumento de costes como el gasoil y los seguros, y la presión de las inspecciones. El agricultor expresa su preocupación por el futuro del campo, señalando que los jóvenes no quieren dedicarse a una actividad tan poco rentable y denunciando el abandono de la agricultura y la ganadería.

Trabajar en el sector primario no es tarea fácil. Requiere preparación física, capacidad de trabajo en equipo, atención al detalle y flexibilidad para adaptarse a diferentes tareas y condiciones climáticas.

Además, con el paso de los años, muchos agricultores han denunciado que sus condiciones son cada vez más precarias y afirman que obtienen muy pocos beneficios de todo lo que cultivan.

Es el caso de Santiago, que ha querido lanzar un mensaje alto y claro a través de su cuenta de TikTok llamada 'El albañil de TikTok' que tiene más de 165.000 seguidores y acumula más de dos millones de likes.

En uno de sus vídeos, Santiago aparece vendimiando uvas y, señalando el campo verde, mira a la cámara y estalla: "Todo esto verde que veis aquí va a desaparecer".

"Un racimo de uvas lo pagan a 50 pesetas de las de antes, que son 30 céntimos de los de ahora. Esto es una vergüenza, estamos trabajando toda la semana, sin tener vida social ni nada, ya que no tenemos dinero para pagar a alguien que venga a hacerlo", denuncia.

Por este motivo, Santiago mira los campos y se lamenta: "Mi abuelo le dejó todo esto a mi padre, pero él va a tener que arrancar todo".

"Suben el precio del gasoil y tenemos que pagar seguros. Luego viene mi abuelo que ha estado toda su vida cuidando las uvas y tiene que ver como una inspección nos ha denunciado", se lamenta.

Por eso, a través de su cuenta de TikTok denuncia que se están "cargando la agricultura y la ganadería".

"Es normal que la gente joven no quiera trabajar en esto, nos están reventando a los agricultores. Si esto vale este año 50 pesetas, el año que viene valdrá 40 o 30", cuenta.

Este vídeo con la denuncia de Santi acumula más de 38.000 likes y más de 1.800 comentarios.

En ellos, los seguidores de Santi le preguntan quién piensa él que tiene la culpa de la situación y le preguntan qué se podría hacer para cambiar la situación.