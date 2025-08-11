Una violenta disputa familiar en Puerta del Ángel (Latina) acaba con siete detenidos y tres heridos

Una violenta pelea familiar en el bajo del número 10 de la calle de Magín Calvo, en el barrio de Puerta del Ángel del distrito de Latina, ha terminado este lunes con siete detenidos y tres personas heridas, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso, que se investiga como tentativa de homicidio y riña tumultuaria, se produjo en torno a las 13.25 horas, cuando varios miembros de una misma familia se atrincheraron en la vivienda tras una fuerte disputa.

Fuentes policiales indicaron que hasta el lugar acudieron numerosos agentes de la Policía Nacional para asegurar el perímetro y establecer un dispositivo de control.

🚩Así actuabamos hoy ante un incidente crítico en el madrileño distrito de Latina



👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️Trabajo en equipo de GEO, negociadores, UIP, UPR, GAC, Unidad Aérea de la Policía, Policía Judicial y Científica



👉🏻7 detenidos



👉🏻2 de los arrestados se llegaron a atrincherar con rehenes en… pic.twitter.com/n6nfLdOL4I — Policía Nacional (@policia) August 11, 2025

En el operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como equipos de policía científica y negociadores. El despliegue incluyó además el uso de medios aéreos, con helicópteros y drones sobrevolando la zona.

Según informa Telemadrid, el domicilio estaba okupado. La entrega de los implicados se realizó de forma controlada, con todos ellos saliendo de la vivienda uno a uno bajo la supervisión de los agentes. Ninguno portaba armas de fuego en el momento de la detención, aunque la policía tiene previsto realizar un registro para comprobar si pudiera haber alguna en el interior.

Durante el operativo, el dispositivo preventivo de Samur-Protección Civil atendió a tres personas heridas por arma blanca.

Entre ellas se encuentra una mujer de 78 años que sufrió un corte en el brazo y que fue trasladada con pronóstico reservado a un hospital. Los otros dos heridos son un varón de 56 años con un corte en la mano y un joven de 26 con erosiones en una mano; ambos recibieron el alta en el lugar.

El suceso mantuvo la calle de Magín Calvo y las áreas aledañas completamente acordonadas durante más de cuatro horas, mientras se desarrollaban las labores de negociación y aseguramiento de la zona. Algunos vecinos, según recoge Telemadrid, alertaron a la policía después de escuchar gritos y posibles disparos, aunque no se registraron heridos por arma de fuego.

La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias que llevaron a este grave incidente familiar, en el que se combinaron un atrincheramiento, la presencia de armas blancas y la necesidad de un despliegue especial para resolver la situación sin víctimas mortales. Todos los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y el caso ha quedado en manos de la Policía Judicial.