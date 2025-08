Un jubilado de Madrid desvela la razón por la que los mayores no viajan en agosto: "Estamos de vacaciones todo el año"

No pueden permitirse las vacaciones en este mes. Telemadrid

Cuando les preguntan por qué no se mueven de Madrid en agosto, esta pareja de jubilados lo tiene muy claro. Desde hace 5 años, las cosas cambiaron para Paquita y su marido Vela, quienes por receta médica no tienen la libertad que antes tenían para disfrutar de unas vacaciones de verano, sin embargo cuando se trata de elegir día y destino saben que agosto no es el momento.

"Nos da igual cuándo viajar, pero en agosto no porque es el mes más caro, si eso aprovechamos para hacer alguna escapada al pueblo y ya. Pero no nos importa, si estamos de vacaciones todo el año", explica Vela con total sinceridad.

Y es que ellos ya no siguen el calendario de vacaciones como antes. Mientras la mayoría de la gente busca los mismos días para desconectar del trabajo, ellos disfrutan de su tiempo libre durante todo el año. Por eso, no sienten la necesidad de viajar en pleno verano.

Los jubilados tienen mucho tiempo libre. Istock

Sin embargo, no son los únicos. Debido a los precios desorbitados a los que nos estamos acostumbrando y a la masificación de personas en todos los destinos vacacionales, muchos mayores piensan igual.

Viajar en agosto significa gastar más dinero, soportar las aglomeraciones y pasar calor, por lo que "para qué vamos a irnos en agosto, si hay mucha gente, hace un calor horrible y todo cuesta el doble".

Y es que cuando uno se jubila, el tiempo deja de ser un problema. Ya no hace falta esperar a las vacaciones del trabajo ni a los días festivos para organizar una escapada.

Agosto, para ellos, es un mes como cualquier otro. Paquita dice que no les merece la pena y que lo que probablemente harán es una pequeña visita al pueblo, ver a la familia y disfrutar de la tranquilidad.

Asimismo, otro motivo por el que muchos mayores prefieren no viajar en agosto es por salud. Las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo si se tienen problemas médicos.

Por eso, algunos médicos les aconsejan no hacer viajes largos ni estar muchas horas fuera en verano. En el caso de Paquita y su marido, esto también les influye.