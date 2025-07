Aurora, aterrorizada tras caer un pino encima de su casa en Madrid: "Prima más la vida de un árbol que la de las personas"

Aurora todavía tiembla al recordar lo ocurrido. Ayer martes, un pino de gran tamaño se desplomaba repentinamente sobre su vivienda en Torrelaguna (Madrid), provocando daños materiales y un enorme susto a toda la familia.

"Estoy muerta de miedo, tengo unos nervios encima que no os podéis imaginar", dice con la voz temblorosa mientras señala los restos del árbol todavía apoyados en la estructura de su casa.

Sin embargo, el tremendo susto que se ha llevado el matrimonio cuando ha visto que este enorme árbol se les ha caído encima de su casa ha sido solo el final de una larga historia de advertencias y denuncias.

El pino llevaba 60 años en el lugar. Telemadrid

Según declara Aurora en Telemadrid, llevaban más de tres años alertando del peligro que representaba este gran pino, situado en la finca privada de su vecino.

"Esto era la crónica de una muerte anunciada, llevábamos tres años y pico, cuatro, poniendo denuncias, yendo a ayuntamientos, bueno, últimamente estamos en el juzgado esperando que nos den cita para el juicio, y aquí prima la vida de un árbol a la vida de las personas", explica con resignación.

Y es que durante todo ese tiempo, Aurora y su marido Tassio se convirtieron en los "vigilantes del pino". Pues ellos, con miedo constante, sabían que algo podía pasar.

Y así ha sido. "Sabíamos que se caía, es que además, el primer ayuntamiento al que denunciamos vino una aparejadora, hizo un estudio y dijo que se caía el pino, que tenía peligro para las personas, y efectivamente ha caído por donde ella señaló, la escalera de entrada de acceso".

El árbol no ha soportado el peso. Telemadrid

La escena fue de absoluto caos. Aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos, Aurora cuenta que el árbol cayó sin que hiciera viento, mientras ella había bajado apenas un minuto antes a preparar la merienda a sus nietos.

Su hijo trabajaba en la habitación justo debajo del árbol, y el coche aparcado junto a la casa se salvó por milímetros. "Al coche no le ha pasado nada, ni nos ha pasado nada a ninguno, pero es que yo hacía un minuto que había bajado la escalera a preparar la merienda a mis niños, que tengo aquí a mis nietos".

Los bomberos han acudido de inmediato para habilitar el acceso a la vivienda. "Está tal y como ha caído, nada más que han quitado este trozo, que es el de la escalera", explica Aurora, mientras su marido intenta buscar soluciones.

Según informan en Telemadrid, el propietario del terreno donde se encontraba el árbol ya sabe lo ocurrido, aunque aún no ha dado la cara. "Ahora solo queda conformarme con lo que me ha pasado. Dar el parte al seguro, que es lo que hemos hecho, y el seguro nuestro ha abierto un parte, pero no sabemos si el señor de al lado tiene seguro o no tiene, entonces aquí el que tiene que hacer algo es él", se resigna.

Aurora insiste en que las autoridades fueron informadas una y otra vez. "Estaba denunciado a todos sitios, dos veces a dos ayuntamientos, ahora en el juzgado, y que se sepa de verdad, que sea la gente consciente de que prima la vida de un árbol, de un pino, a la vida de las personas".

Y es que aunque el pino llevaba más de 60 años en ese lugar, en los últimos años nada era igual. Ahora su historia ha terminado como los expertos indicaban, aplastando la casa familiar y provocando que esta familia ya no se siente segura en su propio hogar.