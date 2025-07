Samuel, el peluquero de 17 años que corta el pelo a indigentes de Madrid: "Es mi salvador, bebía tres litros de alcohol al día"

Samuel Carballares Quesada es un peluquero de Arganda del Rey que muestra la faceta más solidaria del ser humano. Con tan solo 17 años, este joven ha decidido cambiar vidas en su tiempo libre. En concreto, las de personas sin hogar que viven en las calles de Madrid.

El programa Buenos días de Telemadrid ha mostrado el caso de Manuel, un portugués de 60 años con alcoholismo y que vivía en la calle Preciados, en plena Puerta del Sol. Su vida cambió el día que conoció a Samuel.

El joven se ofreció a cortarle el pelo y Manuel aceptó. "Hablamos y cogimos confianza". Samuel recuerda las condiciones en las que se lo encontró: "Estaba durmiendo entre cartones, sucio y borracho". El portugués confiesa que "bebía 3 litros de alcohol diarios como mínimo, a veces hasta más" y reconoce que "estaba hecho polvo".

Samuel explica que lo tomó "como algo personal: "El hecho de poder ayudar a una persona en situación de calle, mediante un corte de pelo a la semana, ir ayudando psicológicamente".

El joven lleva más de seis meses trabajando en él. Y no solo mejorando su aspecto físico con un corte de pelo: "También le he ayudado a conseguir un techo, cambiar el problema que tenía, la adicción al alcohol, que es el motivo por el que se quedó en la calle."

Manuel asegura que ha tenido "que poner mucho de su parte", ya que "contarlo es fácil, pero vivirlo es más difícil". Gracias a la ayuda de Samuel y de "mucha gente querida", el portugués también ha dejado la adicción: "En la calle era puro alcohol, ahora cero. No quiero más, final del trayecto".

La relación entre Samuel y Manuel es muy especial. Manuel define al joven como "uno de mis mejores amigos, es mi salvador". Mientras que para el barbero, Manuel "es como un hijo": "Considero que tengo un hijo de 60 años porque le he transformado. He visto su proceso, que ha sido bastante duro. Pero ha valido la pena".

En este sentido, Manuel comenta que "es un poco raro" por la diferencia de edad, pero "es como si fuese mi padre": "Siempre se preocupa. Me cuida. Si no fuera por él y algunos apoyos más, lo tendría muy difícil. Soy feliz, cada vez más".

Manuel no es el único 'sin techo' a quien ha ayudado el barbero, pero sí fue el primero al que cortó el pelo. "Es la persona que más respeto me ha demostrado y más agradecida de todas, la mejor persona, para mí es un orgullo", recalca Samuel.

No ha sido un proceso sencillo tampoco para Samuel: "Siendo menor ha sido bastante complicado. No se me ha puesto fácil, me he reunido con mucha gente". El barbero asegura que "sin contactos, pero con ganas, se hacen las cosas".

Además, el peluquero se muestra seguro y confiado de cara al futuro: "Sé de lo que soy capaz y voy a poder ayudar a mucha más gente".

Samuel también destaca en su faceta de influencer. En su cuenta @samuu.barberr de Instagram acumula casi 600.000 seguidores. Mientras que en YouTube alcanza los 400.000 y en TikTok supera 1,3 millones.