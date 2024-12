La cena de Navidad del padre Ángel y 150 personas sin hogar en el Bernabéu: "Vamos a meter muchos goles esta noche"

"En la tele parece mucho más grande, pero es impresionante verlo en directo. Sobre todo estando en el palco de honor". Son las palabras de uno de los 150 asistentes a la cena de Nochebuena del padre Ángel, que este año se celebra en un sitio muy especial: el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Es ya toda una tradición que comenzó en el año 2015. La ONG Mensajeros de la Paz, liderada por este sacerdote, elige cada Nochebuena un lugar emblemático de Madrid para dar una cena de lujo a personas sin hogar. En años anteriores se ha celebrado en el Museo del Prado, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Cibeles, la casa de la ópera y este año, el palco de honor del Bernabéu.

El menú de 2024: langostinos con mayonesa, tabla de ibéricos, queso, crema de calabaza, pata de cordero con patatas, turrones, refrescos y, como no puede ser de otro modo champín para brindar. Que no champán. Porque en esta cena, no hay bebidas alcohólicas, tal y como confirma uno de los muchos voluntarios a Madrid Total.

"Vamos a meter muchos goles esta noche", bromeaba el padre Ángel en rueda de prensa con los medios de comunicación, unos minutos antes de que comenzara la cena. Según este sacerdote, esta velada de Nochebuena es "una cena entrañable" en la que lo más importante es "estar unos cerca de otros". Por desgracia, según ha dicho, "muchos de los asistentes no tienen donde dormir", por lo que es importante que, al menos, tengan "una cena especial en un lugar especial".

"Está todo riquísimo, eso escríbelo en tu artículo, que quede claro", dice uno de los 150 asistentes a esta cena de Nochebuena que, sentado en de las muchas mesas redondas, no se puede resistir a disfrutar de la esperada cena.

El menú de la cena del padre Ángel del 2024. Jesús Soler

En su discurso, el padre Ángel ha querido dar las gracias al Real Madrid por ceder un espacio "tan especial" para la cena. A continuación, el Nuncio Apostólico en España, Monseñor Bernardito Cleopas Auza, representante del Papa y la Santa Sede en nuestro país, también quiso expresar su apoyo a la iniciativa, afirmando: "El Padre Ángel y yo nos conocimos en una tragedia cuando estaba en Haití. Vengo en representación del Santo Padre para felicitaros las Navidades".

Por su lado, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha querido destacar la labor del padre Ángel y Mensajeros de la Paz: "La novena edición de esta cena de Nochebuena, cooperando en más de 70 países y más de 60 años ayudando a los más vulnerables". Pero además ha querido concluir compartiendo una broma con los asistentes, ya que es conocido por ser un forofo madridista: "Lo primero feliz Navidad, lo segundo, feliz año 2025 y el tercero el Barça".

Mensajeros de la Paz es una organización internacional con más de 60 años de experiencia en proyectos solidarios, comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Su trabajo abarca iniciativas de inclusión social, con personas en situación de sinhogarismo, lucha contra la violencia de género, y apoyo en situaciones de emergencia, entre otras.