De Madrid al infierno, la Feria Siniestra que desmonta los mitos del satanismo con arte, filosofía y "cachivaches"

Sin llamas ni tridentes, pero con mucho arte y reflexión. Llega a Madrid la primera Feria Siniestra sobre satanismo y el Sendero de la Mano Izquierda, con un lema que parece un guiño juguetón al imaginario colectivo: "¡De Madrid al infierno!". Si hay que viajar al averno, al menos que sea con estilo.

La cita, organizada por la asociación Satanistas de España, tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Madrid Eventos, situado en la calle Embajadores 181, de 11:00 a 19:00 horas. El acceso será gratuito, y tras sus puertas prometen una jornada repleta de arte, cultura y reflexión, destinada tanto a los adeptos de esta corriente espiritual como a quienes se acerquen por mera curiosidad.

La Feria Siniestra busca conmemorar el quinto aniversario de la 'Experiencia Siniestra', el primer evento público de Satanistas de España, que en 2019 se presentó en un congreso académico de la Universidad Complutense. Ahora, este evento aspira a derribar prejuicios y aclarar conceptos sobre el satanismo y corrientes afines, lejos de estereotipos cinematográficos o narrativas sensacionalistas.

Según explican desde la asociación, el satanismo que practican "no adora al mal ni cree que Satán o Lucifer lo encarne", alejándose de las imágenes más extendidas sobre ritos oscuros o prácticas destructivas.

Para ellos, el Sendero de la Mano Izquierda no tiene que ver con venerar entidades, sino con "la libertad, el empoderamiento personal y la trascendencia a través del conocimiento". En este sentido, la Feria será un espacio donde, más allá de los cachivaches demoníacos, se abordarán temas culturales, filosóficos y artísticos que se salen de los márgenes habituales.

Ponencias, arte y libros

El programa incluye un amplio abanico de actividades. Entre ellas, destacan las ponencias a cargo de expertos en religiones, ciencias ocultas y arte. Miguel Pastor, doctor en Ciencias de las Religiones, ofrecerá una charla introductoria sobre el satanismo. Por su parte, Luis Henríquez, autor de Cuentos blasfemos, y Javier Cavanilles, conocido por su obra Satanismo. Historia del culto al mal, explorarán desde la narrativa literaria hasta la relación del satanismo con fenómenos del true crime.

A estas ponencias se sumarán las intervenciones de Nathalie D’Arc, ensayista e instructora en ciencias ocultas, y Marino Macia, experto en meditación orientada al Sendero de la Mano Izquierda. La jornada culminará con un debate abierto titulado "Arte satánico: subversión, espiritualidad y tareas pendientes".

Además, el arte será protagonista indiscutible. Desde ilustraciones y grabados hasta joyería y esculturas, la feria reunirá obras de creadores como la ilustradora Zyralynn, la joyera Rosa Negra y el grafitero y escultor Zet Graff. También habrá un stand gestionado por la librería Sin Tarima, que ofrecerá una cuidada selección de libros sobre ocultismo, satanismo y filosofía alternativa.

Una religión malentendida

Para los organizadores, esta feria no es solo una oportunidad para visibilizar su perspectiva, sino también para aclarar dudas y desterrar mitos. "No somos una secta ni sacrificamos personas o animales", afirman con un toque irónico en su página web. Asimismo, subrayan que sus miembros "pueden ingresar y abandonar la asociación cuando lo deseen" y que no buscan convertir a nadie.

Respecto a cuestiones sociales, Satanistas de España se posiciona como un grupo comprometido con la igualdad y el respeto a la diversidad. Defienden "el derecho de cualquier persona a expresar su identidad" y rechazan los roles de género tradicionales. También abogan por "un enfoque aconfesional y científico del estudio de las religiones" en las escuelas, distanciándose de cualquier tipo de catequesis.

Aunque está pensada para quienes ya transitan el Sendero de la Mano Izquierda, la feria abre sus puertas a todo tipo de público. "Los únicos requisitos son el respeto mutuo y el sentido del humor", señala el presidente de la asociación, dejando claro que no hay lugar para prejuicios ni para actitudes hostiles.