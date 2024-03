El pueblo a hora y media de Madrid que se vende por solo 180.000 euros: tiene 4.000 metros cuadrados y 17 casas

España, y especialmente algunas zonas como Madrid, tienen un problema muy importante con el acceso a la vivienda. En líneas generales, intentar comprar una casa resulta casi imposible por lo elevado de los precios que se manejan en el mercado. Una cuestión que se acentúa aún más en esas grandes urbes en las que tanto comprar como alquilar obliga a hacer un esfuerzo para el que muchas personas no tienen capacidad.

Sin embargo, hay ocasiones en las que aparecen ofertas que no hay que dejar pasar. Una de ellas es la que podemos encontrar en un pueblo que se encuentra muy cerca de Madrid, a tan solo una hora y media en coche, y donde no solo podemos adquirir una casa, si no 17. O más bien, hacernos con todo un municipio en propiedad.

La despoblación en muchas zonas de España provoca que incluso se estén poniendo pueblos enteros a la venta como sucede en esta ocasión. Y es que, por mucho menos de lo que cuesta en ocasiones comprar una cosa, concretamente por un montante de solo 180.000 euros, puedes hacerte con un territorio de más de 4.000 metros cuadrados.

¿Qué pueblo se encuentra a la venta muy cerca de Madrid?

El municipio que podemos adquirir en estos momentos por tan solo 180.000 euros es Matandrino, un pueblo abandonado situado en la zona de Prádena, a unos 50 kilómetros de Segovia y a 120 kilómetros de la capital de España. Por ello, supone un destino ideal para aquellos que vivan en Madrid y que quieran tener la posibilidad de disfrutar de un terreno donde hacer una escapada de fin de semana a menos de una hora y media en coche.

Concretamente, este territorio abarca unos 4.251 metros cuadrados. Sin embargo, lo más destacado, además del llamativo precio, es que en esta oferta en la que puedes comprar un pueblo al completo también incluye los 17 inmuebles que se encuentran en él. El más destacado de todos es un antiguo castillo. Eso sí, hay que decir que el estado de todos ellos no es el mejor, ya que se trata de un pueblo en ruinas, algo que se especifica en la citada oferta.

El pueblo en estos momentos se encuentra deshabitado. Sin embargo, hubo un momento en el que sí tenía cierta vida, ya que llegó a contar con hasta 40 vecinos y 9 viviendas hace no mucho tiempo. A mediados del siglo pasado, Matandrino era un pequeño municipio de la provincia de Segovia con cierto movimiento.

Como viene siendo habitual en esta zona, los vecinos que daban vida al pueblo de Matandrino se dedicaban principalmente a la agricultura y a la ganadería. Por ello, casi todos los municipios cuentan con corrales y terrenos donde poder tener animales y cultivos de todo tipo. Además, entre las ruinas también se dibuja alguna especie de pajar formando parte de cada una de las casas.

Una de las construcción que están a la venta en Matandrino Idealista

Por si fuera poco, se trata de un pueblo con mucha historia, ya que a pesar de su reducido tamaño, la primera constancia que se tiene de su existencia como municipio data del siglo XV. En aquel momento se llamaba Mata Endrino y el nombre hacía referencia a la presencia de endrinos en la zona, un árbol cuyo fruto se usa para hacer mermelada y pacharán. No obstante, ahora se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su historia, abocado a su desaparición si un comprador no lo remedia.

Lo curioso de este pequeño municipio segoviano con vistas a la sierra de Monte Carpetaños que se sitúa muy cerca de Madrid es que no es la primera vez que atraviesa por una situación similar, ya que ya había salido a la venta con anterioridad. No obstante, su precio ha subido. Supone una zona interesante para invertir por sus amplias posibilidades.

Ahora, vuelve a la carga con la intención de encontrar un nuevo dueño que quiera poner sobre la mesa los 180.000 euros que cuesta para poder relanzar este escondido pueblo. La gestión de la venta la realiza la empresa Sego Domus Inmobiliarias y esta oferta se puede encontrar a través del portal especializado Idealista.