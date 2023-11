Maroto, en la manifestación de Montecarmelo contra el cantón: "Almeida y Carabante han mentido"

Los vecinos del barrio de Montecarmelo siguen en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Madrid por el cantón de basuras que Cibeles quiere construir en el barrio. Así lo han demostrado este domingo vecinos y diversas asociaciones del barrio que se han manifestado en las calles de Montecarmelo para mostrar su rechazo a la construcción de estas instalaciones.

Una manifestación que también ha contado con la presencia de la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Reyes Maroto, que ha asegurado que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y el delegado del área de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, "han mentido" sobre el Plan de Cantones.

Maroto ha acudido este domingo a las protestas en apoyo a la manifestación 'No al cantón' de los vecinos de Montecarmelo, donde ha exigido al primer edil que "concite interés" por estas manifestaciones y ha insistido en que los vecinos ya "no se fían" de él.

"Antes de las elecciones se mandó por carta una petición para sentarse con ellos y coordinar, no imponer y coordinar la ubicación del nuevo cantón. Por lo tanto, las mentiras son lo que los vecinos hoy de nuevo están denunciando", ha especificado Maroto.

Entre las peticiones presentadas en la concentración, ha recalcado la reubicación del cantón de limpieza de Montecarmelo para evitar que afecte a la "calidad de vida" vecinal por su "proximidad a las viviendas y a los centros escolares".

La portavoz municipal ha explicado que el Plan de los Cantones se presentó en 2021 y se ha ido modificando en función de las necesidades que tanto el personal de limpieza como también el volumen de residuos que se genera en esta ciudad ha requerido.

"Lo que los vecinos están pidiendo al Gobierno local es que trabaje por una mayoría social que quiere mejor su calidad de vida, no en contra de los madrileños, que es lamentablemente lo que está haciendo el señor Almeida", ha denunciado la portavoz.

Una fosa de brigadistas

No es la primera vez que el polémico cantón de Montecarmelo ocupa titulares. El pasado 1 de octubre, los vecinos se manifestaron en las calles al grito de "Carabante póntelo delante" pidiendo que el cantón se instale en zonas industriales y no en el "corazón" de los barrios.

Pero el tema dio un giro importante cuando el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, solicitó al Ayuntamiento de la capital explicaciones ante la posible ubicación del cantón de limpieza, el cual podría situarse sobre una fosa con 451 brigadistas internacionales.

Así lo señaló la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo después de conocer el documento del defensor del Pueblo y en respuesta a la solicitud de apoyo de los vecinos contra el proyecto municipal de instalación de una planta de clasificación de basuras de 10.000 metros cuadrados.

En el documento que publicó Gabilondo se detallaba que se solicitaba al Consistorio documentos, como permisos y autorizaciones sectoriales, así como un informe sobre los posibles indicios de una fosa común con un número importante de restos humanos en la parcela elegida.

De ser así, según detalló Gabilondo, se podría solicitar la exhumación de dichos cuerpos de acuerdo con la normativa sobre memoria democrática.

Esta situación supuso un nuevo giro tras meses de disputas entre los vecinos y el Consistorio sobre la ubicación de la base del Selur y del Cantón de basura proyectado en este barrio y después de que se hubiera dado a conocer en un documento la posibilidad de que en el lugar se encontrara la fosa.

Por su parte, un portavoz de la asociación de amigos de las brigadas internacionales explicó a Madrid Total que "ya hace meses se comenzó a investigar el tema, junto con un equipo de antropólogos forenses y arqueólogos".

Apuntaban que el indicio de que haya restos humanos donde se va a ubicar el cantón, se basaba en "un testimonio oral que un trabajador del cementerio dio en los años ochenta y escucho un miembro de nuestra asociación".

Al parecer, desde esta plataforma explican que "mediante el análisis de las fotos de los distintos vuelos realizados, se trabaja con la hipótesis de que haya una fosa común en la que en 1941 se arrojaron restos de brigadistas y que está en la parcela donde el ayuntamiento quiere construir el cantón".

En conversación telefónica con Madrid Total, Rafael Llanes, miembro y portavoz de la plataforma no al cantón de Montecarmelo, afirma que los vecinos "necesitan justificación de por qué se ha elegido esa ubicación para el cantón, más ahora, que podría haber restos humanos en esa zona".

Llanes explica que los vecinos de Montecarmelo van a seguir manifestándose para "dar visibilidad a este problema" y anuncian "futuras protestas en la relación al cantón".

Por su parte, al ser preguntado por este tema, Almeida afirmó que "no hay ningún indicio, ya no digo prueba, es que no hay ningún indicio que eso pueda ser así, es decir, no hay absolutamente ningún indicio de que pudiera ser que hubiera tal cantidad de brigadistas internacionales enterrados en esos en ese lugar".

