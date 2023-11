La guerra al cantón de Montecarmelo, ahora con brigadistas: "En 1941 se arrojaron restos humanos"

Los vecinos del madrileño barrio de Montecarmelo están en pie de guerra contra la instalación de un nuevo cantón de limpieza en sus inmediaciones. El pasado 1 de octubre, se manifestaron en las calles al grito de "Carabante póntelo delante" pidiendo que el cantón se instale en zonas industriales y no en el "corazón" de los barrios.

Y es que ninguno de los vecinos quiere tener cerca de sus colegios y parques unos cantones de limpieza que, a su juicio, deberían estar en "polígonos industriales".

Sin embargo, este tema ha dado un giro importante, pues el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado al Ayuntamiento de la capital explicaciones ante la posible ubicación del cantón de limpieza del barrio madrileño de Montecarmelo, el cual podría situarse sobre una fosa con 451 brigadistas internacionales.

Así lo ha señalado la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo, que ya organizó la pasada manifestación. Después de conocer el documento del Defensor del Pueblo y en respuesta a la solicitud de apoyo de los vecinos contra el proyecto municipal de instalación de una planta de clasificación de basuras de 10.000 metros cuadrados.

En el documento que publica Gabilondo se detalla que se ha solicitado al Consistorio documentos, como permisos y autorizaciones sectoriales, así como un informe sobre los posibles indicios de una fosa común con un número importante de restos humanos en la parcela elegida.

De ser así, según ha detallado Gabilondo, se podría solicitar la exhumación de dichos cuerpos de acuerdo con la normativa sobre memoria democrática.

Esta situación supone un nuevo giro tras meses de disputas entre los vecinos y el Consistorio sobre la ubicación de la base del Selur y del Cantón de basura proyectado en este barrio y después de que se haya dado a conocer en un documento la posibilidad de que en el lugar se encuentre una fosa con restos humanos.

Por su parte, un portavoz de la asociación de amigos de las brigadas internacionales explica a Madrid Total que "ya hace meses se comenzó a investigar el tema, junto con un equipo de antropólogos forenses y arqueólogos".

Apuntan que el indicio de que haya restos humanos donde se va a ubicar el cantón, se basa en "un testimonio oral que un trabajador del cementerio dio en los años ochenta y escucho un miembro de nuestra asociación".

Al parecer, desde esta plataforma explican que "mediante el análisis de las fotos de los distintos vuelos aéreos realizados, se trabaja con la hipótesis de que haya una fosa común en la que en 1941 se arrojaron restos de brigadistas y que está en la parcela donde el ayuntamiento quiere construir el cantón".

En conversación telefónica con Madrid Total, Rafael Llanes, miembro y portavoz de la plataforma no al cantón de Montecarmelo, afirma que los vecinos "necesitan justificación de por qué se ha elegido esa ubicación para el cantón, más ahora, que podría haber restos humanos en esa zona".

Llanes explica que los vecinos de Montecarmelo van a seguir manifestándose para "dar visibilidad a este problema" y anuncian "futuras protestas en la relación al cantón".

"No hay brigadistas"

Por su parte, El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó el pasado martes 7 de noviembre que no hay "ningún indicio" sobre la presencia de una fosa de brigadistas internacionales en la parcela prevista para acometer el cantón de Montecarmelo.

Así lo señaló ante los periodistas desde Valdebebas, después de que el diario El País avanzara la información de que podría haber estos humanos en la zona y que la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales quería paralizar las obras y localizar los cuerpos que lucharon en la Guerra Civil.

"No hay ningún indicio, ya no digo prueba, es que no hay ningún indicio que eso pueda ser así, es decir, no hay absolutamente ningún indicio de que pudiera ser que hubiera tal cantidad de brigadistas internacionales enterrados en esos en ese lugar", aseguró el alcalde.

Además, Almeida explicó que si se ejecuta finalmente el cantón como está previsto, se realizarán las obras de cimentación y de excavación necesarias para y, si efectivamente se produjera algún hallazgo, se documentaría el mismo y se daría traslado a las autoridades.

