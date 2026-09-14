El mercadillo ideal para visitar del 24 de septiembre al 12 de octubre: 34 puestos con libros desde un euro

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Las claves Generado con IA La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid se celebra del 24 de septiembre al 12 de octubre en el Paseo de Recoletos. Participan 34 librerías españolas que ofrecen libros desde un euro, incluyendo primeras ediciones, incunables y ejemplares raros. El evento presenta una gran variedad de libros, desde piezas para coleccionistas hasta títulos descatalogados y obras de distintas épocas y temáticas. El cartel de esta edición ha sido diseñado por el pintor Fernando Vicente, inspirado en el universo del libro antiguo y la lectura.

El Paseo de Recoletos volverá a convertirse este otoño en un punto de encuentro para quienes buscan libros difíciles de encontrar, ediciones antiguas o simplemente un ejemplar diferente para llevarse a casa.

La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid celebrará su 36ª edición entre el 24 de septiembre y el 12 de octubre, con la participación de 34 librerías españolas y una oferta que incluirá libros desde un euro.

La cita, organizada por LIBRIS, la Asociación de Libreros de Viejo, se celebra desde 1989 y ocupará, como es habitual, el tramo del Paseo de Recoletos situado entre la plaza de Cibeles y la calle Almirante.

Durante casi tres semanas, los puestos reunirán fondos muy diferentes, desde libros de ocasión y títulos descatalogados hasta obras antiguas y piezas especialmente buscadas por coleccionistas.

Entre los ejemplares que podrán encontrarse habrá primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados y ediciones raras, además de libros de distintas épocas y temáticas.

La variedad de precios pretende acercar la feria tanto a quienes buscan una pieza bibliográfica concreta como a lectores que simplemente quieren curiosear entre los puestos y encontrar algún libro a un precio asequible.

Uno de los principales atractivos de esta feria es precisamente la amplitud de su oferta. Frente a las piezas de mayor valor histórico o económico, los visitantes también podrán encontrar ejemplares a partir de un euro, por lo que no es necesario ser coleccionista para acercarse a Recoletos.

La feria permitirá así recorrer fondos de 34 librerías especializadas en libro viejo y antiguo y buscar desde títulos descatalogados que ya no se encuentran fácilmente en las librerías convencionales hasta ediciones especialmente singulares. Para los aficionados a la bibliografía, también habrá obras con un valor añadido por su antigüedad, rareza o características de edición.

El evento permanecerá abierto de domingo a jueves, de 11.00 a 20.30 horas, mientras que los viernes y sábados ampliará su horario hasta las 21.00 horas.

Fernando Vicente firma el cartel

La imagen de esta edición corre a cargo del pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente, que ha diseñado un cartel inspirado en el universo del libro antiguo y en la propia experiencia de la lectura.

La ilustración muestra a una mujer leyendo un gran volumen de la primera edición de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, mientras sobre su cabeza se levanta una particular torre de Babel formada por libros.

Según ha explicado el propio Vicente, la propuesta busca hacer un "guiño al universo del libro viejo y antiguo" y recupera además elementos visuales relacionados con el cartelismo art déco. La obra ha sido realizada en óleo sobre tabla.

La presidenta de LIBRIS, Beatriz Miguel, ha destacado la confianza depositada un año más en Vicente para realizar la imagen de la feria y ha definido el resultado como "una auténtica joya".

Con esta nueva edición, Recoletos volverá a reunir durante 19 días a libreros especializados y lectores en torno a un tipo de libro que conserva un valor que va más allá de su contenido: el de las ediciones que han sobrevivido al paso del tiempo y que, en algunos casos, son difíciles de encontrar en cualquier otro lugar.