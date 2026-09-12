Madrid cambia las normas del cine: rebajará 3,5 euros las entradas para todos los jóvenes de entre 18 y 25 años

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lanzará en febrero un descuento de 3,5 euros en entradas de cine para jóvenes de 18 a 25 años. La medida, anunciada por Isabel Díaz Ayuso, coincide con los Premios Goya y busca fomentar el consumo de cine entre las nuevas generaciones. El programa es fruto de la colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Federación de Cines de España (FECE). El descuento se suma a otras iniciativas para impulsar el sector audiovisual y acercar el cine a municipios sin salas estables.

La Comunidad de Madrid prepara una campaña para que los jóvenes de entre 18 y 25 años puedan ir al cine a un precio más reducido durante el próximo mes de febrero.

La iniciativa permitirá aplicar un descuento de 3,5 euros en las entradas y coincidirá con la celebración de los Premios Goya, dentro de un programa piloto destinado a fomentar el consumo de cine entre las nuevas generaciones.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la medida durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en la Asamblea de Madrid. El programa se desarrollará mediante una colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Federación de Cines de España (FECE).

La iniciativa busca facilitar el acceso de los más jóvenes a las salas cinematográficas y fomentar su participación en actividades culturales presenciales. La Comunidad pretende así acercar el séptimo arte a las nuevas generaciones y reforzar su relación con la creación audiovisual.

El proyecto también pone el foco en el papel de los cines como espacios de encuentro y como lugares desde los que acceder a una oferta cultural diversa.

En este sentido, el Gobierno regional destaca la presencia de las salas tanto en los barrios de Madrid como en distintos municipios de la Comunidad, donde permiten acercar al público las producciones de la industria audiovisual.

Para quienes quieran aprovechar estas iniciativas y acercarse a las salas, la cartelera madrileña ofrece durante estos meses diferentes opciones.

Entre los estrenos previstos para septiembre figuran 'La bola negra', que llegará el día 25, además de 'Buscando a Emily', que se estrena el 11 de septiembre, y 'Resident Evil' y 'En la zona gris', ambos con llegada a los cines el 18 de septiembre. También está previsto el estreno de 'Coyote vs. ACME' el 18 de septiembre.

El descuento para jóvenes se suma a otras actuaciones de la Comunidad de Madrid destinadas a impulsar el sector audiovisual y facilitar el acceso al cine. Entre ellas se encuentra el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual, así como el programa 'Cine en municipios', diseñado para llevar proyecciones a localidades que no cuentan con salas de cine.

Dentro de este último programa, entre julio y diciembre se celebrarán sesiones cinematográficas en espacios habilitados de Humanes de Madrid, San Martín de la Vega, Torres de la Alameda, Aranjuez y Batres. De esta forma, la Comunidad busca ampliar el acceso a las proyecciones más allá de los municipios que cuentan con una oferta cinematográfica estable.