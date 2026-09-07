El mercadillo ‘outlet’ ideal para visitar en Madrid del 24 al 27 de septiembre: entrada gratis y chollos en productos de cocina

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Las claves Generado con IA Le Creuset celebra en Madrid su evento 'Factory to Table' del 24 al 27 de septiembre con entrada gratuita. El mercadillo se realiza en el Espacio Larra y ofrece productos de cocina premium a precios rebajados, incluyendo piezas exclusivas y descatalogadas. La edición de este año amplía días y productos, permitiendo reservar entrada online o acceder directamente hasta completar aforo. Se podrán adquirir cocottes, sartenes, vajillas y utensilios de la prestigiosa marca francesa, famosa por su calidad y diseño desde 1925.

Los amantes de la gastronomía, el diseño y la decoración en la capital tienen marcadas en rojo unas fechas muy especiales en su calendario. La prestigiosa firma francesa Le Creuset vuelve a traer a Madrid su popular evento Factory to Table, una venta especial que promete convertirse de nuevo en uno de los grandes acontecimientos del año tras el arrollador éxito de su primera edición en España.

Del 24 al 27 de septiembre, el céntrico Espacio Larra (calle Larra, 14) se transformará en el epicentro del menaje de cocina premium. Durante cuatro jornadas consecutivas, los asistentes podrán acceder a una amplia selección de productos emblemáticos de la marca a precios especiales, además de descubrir joyas gastronómicas que rara vez llegan a las tiendas convencionales.

Un fenómeno global que arrasa en la capital

El concepto Factory to Table, que ya ha conquistado a miles de personas en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, aterriza de nuevo en Madrid tras una acogida histórica el pasado año, cuando más de 6.000 personas se dieron cita para conseguir sus codiciadas piezas.

En esta nueva edición, Le Creuset ha reforzado la experiencia ofreciendo más producto y más días de apertura. En el espacio se podrán adquirir desde sus míticas cocottes de hierro fundido esmaltado hasta sartenes, vajillas, accesorios y diversos utensilios de cocina.

Le Creuset Factory To Table. Le Creuset

Además, uno de los grandes atractivos de la cita será la presencia de colecciones exclusivas, colores poco habituales y referencias descatalogadas o difíciles de encontrar en el mercado habitual.

Desde su fundación en 1925, la marca francesa se ha consolidado como un referente global por su combinación de artesanía, innovación y su inconfundible paleta de colores, convirtiendo sus cazuelas y accesorios en auténticos objetos de deseo que pasan de generación en generación.

Horarios y reserva de entradas

Para responder a la gran demanda prevista y garantizar una mejor experiencia a los visitantes, la firma ha habilitado un sistema de reservas previas con entrada gratuita.

¿Dónde se celebra? En el Espacio Larra (Calle Larra, 14, Madrid).

En el Espacio Larra (Calle Larra, 14, Madrid). ¿Cuándo? Del jueves 24 al domingo 27 de septiembre.

Del jueves 24 al domingo 27 de septiembre. Horario: De 10:00 h a 21:00 horas ininterrumpidamente.

De 10:00 h a 21:00 horas ininterrumpidamente. Cómo conseguir entrada: Las entradas gratuitas ya se pueden reservar de forma anticipada de manera online. Quienes adquieran su pase previo para una franja horaria de dos horas contarán con acceso prioritario. No obstante, también se permitirá la entrada directa durante los días del evento sin reserva previa, hasta completar el aforo disponible del recinto.

Con esta propuesta reforzada, el Factory to Table de Le Creuset busca consolidarse como una cita imprescindible en el calendario cultural y gastronómico madrileño, ofreciendo una oportunidad única para conseguir piezas de alta gama a precios rebajados antes de que vuelvan a agotarse.