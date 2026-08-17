Miles de farolillos flotantes como en Vietnam: el festival de luces y música que llega a un famoso parque de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El festival de farolillos flotantes inspirado en Vietnam llega al Parque Juan Carlos I de Madrid los días 18 y 19 de septiembre de 2026. Cada asistente recibirá una linterna biodegradable para personalizar y lanzar al agua, creando un mosaico de luces en el estanque del parque. El evento incluye música en directo, actividades para todos los públicos y una oferta gastronómica, con entradas desde 20,90 euros para grupos. El festival promueve la sostenibilidad, utilizando materiales biodegradables y organizando la recogida y reciclaje de los farolillos tras el evento.

Que Madrid está de moda no es noticia. Cada vez son más los acontecimientos internacionales que eligen la capital como escenario y permiten vivir experiencias propias de otros rincones del mundo sin salir de la M-30.

Una de ellas será el espectáculo de farolillos flotantes inspirado en los tradicionales festivales de Vietnam, que ya ha triunfado en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Toronto y que desembarcará por primera vez en Madrid con dos noches de luz, música y gastronomía.

La cita será en el Parque Juan Carlos I los días 18 y 19 de septiembre de 2026.

Festival de luces Fever

Según la organización , más de dos millones de linternas han iluminado las aguas de diferentes ciudades de todo el mundo. Ahora, el estanque norte del parque madrileño se convertirá en el escenario de este ritual contemporáneo inspirado en los tradicionales festivales asiáticos de linternas.

Cada asistente recibirá una linterna flotante fabricada con papel de arroz biodegradable y una base de madera. Los participantes podrán personalizarla con mensajes, recuerdos o deseos antes de entregarla al agua al caer la tarde.

El lanzamiento colectivo, previsto entre las 20.30 y las 21.30 horas, transformará el lago en un mosaico de puntos de luz.

Juan Carlos I El festival se celebra en uno de los principales pulmones verdes de la capital. El Parque Juan Carlos I cuenta con una superficie de 1.473.974 metros cuadrados —casi 150 hectáreas— y es el tercer parque más grande de Madrid, solo por detrás de la Casa de Campo y del parque forestal Valdebebas-Felipe VI. Situado en la zona de Campo de las Naciones, junto a IFEMA Madrid, fue inaugurado en mayo de 1992 con motivo de la designación de Madrid como Capital Europea de la Cultura.Descripción del destacado...

Música en directo

La experiencia tendrá una duración aproximada de cuatro horas. Desde las 18.30 horas, el recinto acogerá actuaciones musicales en directo, melodías relajantes, actividades para fomentar la convivencia y una selección de propuestas gastronómicas de establecimientos locales.

La organización define el festival como una noche “suspendida en el tiempo”, durante la cual personas desconocidas se reúnen en un ambiente de tranquilidad alrededor de los farolillos.

El festival está dirigido a todos los públicos y las entradas se comercializan a través de Fever y otras plataformas con diferentes modalidades:

La entrada general tiene un precio desde 23,90 euros por persona.

El pack para parejas cuesta desde 27,90 euros por persona e incluye una manta de picnic para disfrutar de la experiencia junto al lago.

Para los grupos de cuatro o más personas, el precio se reduce hasta los 20,90 euros por asistente.

Los organizadores recomiendan comprar las entradas con antelación debido al aforo limitado. También advierten de que el precio puede variar dependiendo del día elegido: la entrada para el sábado cuesta tres euros más que la del viernes.

Festival sostenible

Los farolillos están fabricados con papel de arroz biodegradable y una base de madera, mientras que en su interior incorporan velas LED que se recuperan y reciclan al finalizar cada jornada.

Lantern festival Fever

La organización se compromete a retirar todas las linternas del agua después del espectáculo y a limpiar la superficie del estanque, siguiendo la filosofía de "no dejar rastro".

También pide a los asistentes que utilicen los puntos de reciclaje habilitados y que eviten abandonar residuos en las zonas verdes o cerca del agua.

Cómo llegar

La estación de Metro más cercana es Feria de Madrid, perteneciente a la línea 8, que comunica la zona con Nuevos Ministerios y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. También se puede llegar al parque utilizando las líneas de autobús 104, 112 y 122.