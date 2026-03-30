Joana Marcús, superventas de novela juvenil: "Pensaba que si alcanzaba un número de ventas me sentiría mejor. No fue así"

Las claves nuevo Generado con IA Joana Marcús, autora mallorquina de literatura juvenil, es la escritora española más leída en América Latina y acaba de publicar "Los ecos de Jude". Comenzó a escribir en Wattpad a los 13 años y ha publicado una veintena de novelas, atrayendo a más de dos millones de lectores. Marcús reconoce que el éxito no le ha dado más seguridad y que escribir es su forma de reconectar consigo misma tras el ritmo acelerado de la fama. Sus historias reflejan emociones y transiciones vitales de la generación Z, con personajes que exploran la calma, las contradicciones y la búsqueda de identidad.

Es una mañana de invierno en Madrid, de esas de sol y cielo azul que impresionan. Joana Marcús (Mallorca, 2000) viene al Parque del Retiro cada vez que la ciudad se vuelve demasiado grande mientras promociona su última novela, Los ecos de Jude.

Llegó hace cuatro años desde Fornalutx, un pueblo de Mallorca de apenas 300 habitantes, y el cambio fue abrumador. Por eso este parque se convirtió en un pequeño refugio.

Aquí ha venido muchas veces a leer, a escribir o simplemente a bajar el ritmo. Sus padres se quedaron en Mallorca junto a su perro Tuski, que según cuenta "se agobiaría, pues está acostumbrado al campo".

Joana Marcús con su nueva novela en el parque del Retiro Sandra Fernández EE

Algo similar le ocurrió a Joana al llegar a Madrid, aunque para ella "venir al Retiro es como estar en una biblioteca a cielo abierto".

Ella empezó a escribir con 13 años en Wattpad, una plataforma digital donde millones de usuarios comparten y leen novelas por capítulos.

Desde aquellas historias en internet ha pasado más de una década y hoy suma dos millones de lectores, obtuvo el Premio Diario de Mallorca Cultura 2025 y es la escritora española de literatura juvenil más leída en América Latina, con una veintena de novelas publicadas.

P.- Llegó a Madrid hace cuatro años. ¿Cómo recuerda ese cambio?

R.- Pasar de un lugar tan tranquilo a una ciudad como Madrid impresiona bastante. Al principio me sentía abrumada y por eso venía mucho al Retiro a leer o a escribir. Era una manera de encontrar un espacio tranquilo dentro de la ciudad.

P.- Sus historias suelen tener personajes que buscan calma o intentan entenderse a sí mismos. ¿Tiene que ver con ese tipo de lugares?

R.- Creo que sí. Me cuesta imaginar historias en entornos demasiado acelerados. Me gusta pensar en espacios donde el tiempo parece ir un poco más despacio. Para contar una historia, los personajes necesitan tiempo para equivocarse, pensar y tomar decisiones.

P.- Sus personajes suelen tener rasgos muy marcados, mala suerte, idealismo, contradicciones. ¿Cómo nacen?

R.- Muchas veces parten de una idea muy pequeña. Por ejemplo: ¿qué pasaría si alguien cree que tiene mala suerte? A partir de ahí empiezo a construir al personaje. No suelen estar basados en personas concretas, sino en conceptos o sensaciones que poco a poco se convierten en una historia.

P.- Con poco más de veinte años se convirtió en una de las autoras más vendidas en América Latina. ¿Cómo se digiere algo así?

R.- La verdad es que cuesta bastante. Han pasado un par de años desde que recibí esa noticia y todavía siento que no lo he procesado del todo. Cuando empiezas a escribir imaginas ese tipo de cosas como un sueño, pero cuando ocurre empiezas a preguntarte por qué te ha pasado a ti y si realmente lo mereces.

Mis padres vieron que leía mucho y dejaron de darme la paga semanal, sabían que lo que yo quería era un libro y me lo compraban directamente. Joana Marcús

P. ¿El éxito cambia la percepción que tiene de usted misma?

R.- Yo pensaba que sí, que cuando llegara cierto reconocimiento me sentiría más segura. Pero cuando ocurrió me di cuenta de que seguía siendo la misma persona, con las mismas inseguridades.

P. Empezó a escribir con 13 años en internet. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

R.- Sobre todo la perspectiva. Cuando empecé escribía mucho sobre la adolescencia porque era lo que estaba viviendo. Ahora me interesa más escribir sobre momentos de transición, como cuando terminas la universidad y empiezas a tomar decisiones sobre tu vida.

P.- ¿Y cómo empezó a leer?

R.- En mi casa nunca hemos sido grandes lectores. De hecho, yo empecé a leer porque me diagnosticaron dislexia con nueve años. Me recomendaron leer cada día y, si no hubiera pasado aquello, probablemente nunca me habría acercado tanto a los libros.

P.- ¿Sus padres la apoyaron en ese momento?

R.- Sí, aunque de una manera curiosa. Vieron que leía mucho y dejaron de darme la paga semanal, sabían que lo que yo quería era un libro y me lo compraban directamente.

Joana, en uno de sus rincones del Retiro Sandra Fernández EE

P.- Usted también estudió Psicología. ¿Qué papel tuvo esa etapa en medio de todo lo que estaba pasando con sus libros?

R.- Técnicamente terminé la carrera, aunque no llegué a hacer las prácticas, así que tengo el título pero no puedo ejercer. En ese momento mi vida estaba cambiando muy rápido y estudiar me ayudaba a tener algo más en lo que centrarme, a mantenerme estimulada mientras todo lo demás ocurría.

P.- En sus firmas de libros se forman colas enormes de lectores jóvenes. ¿Cómo vive ese contacto directo con ellos?

R.- Es una situación muy curiosa porque muchas lectoras se quedan en blanco cuando llegan. Otras traen un pequeño discurso preparado y me cuentan qué personaje les ayudó o qué parte del libro les recordó a un momento de su vida.

P.- Usted suele defender que los jóvenes sí leen, pero...

R.- Sí, leen muchísimo. Lo que pasa es que a veces no leen los libros que los adultos esperan que lean. Pero leen novela juvenil, en digital, en papel y además, muchos también escriben.

Los ecos de Jude, su última novela Sandra Fernández EE

P. -¿En algún momento sintió que todo iba demasiado rápido, que necesitaba parar?

R.- Sí, hubo una etapa de viajes, firmas, entrevistas. Pensaba que si alcanzaba ciertos objetivos, un número de ventas o un puesto en las listas, me sentiría mejor conmigo misma. Cuando ocurrió me di cuenta de que no era así. Estuve seis meses sin hacer firmas para reconectar con lo que realmente me gusta, que es escribir. De ese momento viene Los ecos de Jude.

P. ¿Cómo fue escribir esta novela?

R.- La editorial me dio un año para escribirla, pero la terminé en cuatro meses. Me di cuenta de que echaba mucho de menos escribir y que hacerlo con calma era una manera de volver a conectar conmigo misma.

P.- Sus lectoras se reflejan en sus personajes. ¿Cree que es porque pertenecen a la misma generación Z que usted?

R.- Intento que las emociones sean reconocibles. Todas las generaciones han tenido ese momento de imaginar su gran historia de amor, luego el de pensar que eso quizá no les va a pasar y después el de entender que la vida real no es una película, pero aun así puede tener su propia historia.

Joana Marcus durante el paseo por el Retiro Sandra Fernández EE

P.- Se imagina escribir para otra generación distinta a la suya?

R.- Yo escribo para gente de mi generación, para lectoras y lectores que se reconocen en lo que les pasa en el día a día. Han crecido conmigo, al final compartimos inquietudes y fases vitales, y hay sentimientos muy universales. No pienso tanto en 'voy a escribir sobre salud mental' o 'sobre este tipo de romance', sino que dejo que la propia historia me lo pida.

P.- ¿A quién lee o quién es su modelo ?

R.- Carlos Ruiz Zafón. Con sus descripciones te imaginas perfectamente el sitio: cuando habla del calor del suelo, casi puedes sentirlo. Tiene una forma muy poética de describir cosas cotidianas que te meten mucho en la historia.

P.- Por último, si quedara con Jude, la protagonista de su nueva novela, ¿dónde sería?

R.- Precisamente aquí, en el Retiro, alejada del ruido. Jude es muy introvertida y necesita un poquito de paz, porque su propia cabeza ya tiene demasiado ruido. Seguramente me preguntaría: "¿Por qué me haces vivir estas cosas?, ¿qué te he hecho yo?". Y yo le diría: "Es por el valor del drama, no te preocupes".